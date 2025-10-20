A nőt bolondnak nevezte a közösségi média, miután elárulta a zuhanyzási rutinját

Eve Tilley videója elképesztően felkapott lett a közösségi médián miután bevallotta, hogy csak heti kétszer zuhanyzik. Ha érdekel, hogy vajon melyik mérges kommentelőnek volt igaza a fürdéssel kapcsolatban, akkor olvass tovább!

Te tudod, mennyit ajánlott hetente zuhanyozni? Az amerikai influenszert szétszedték a kommentelői, amiért csak heti kétszer fürdik.

Forrás: Shutterstock

Zuhanyzási rutin még sose borította ki ennyire az embereket

Eve Tilley egy sikeres ügyvéd, akinek közel 200 ezer követője van a közösségi médián. Pár hete gyanútlanul megosztotta, hogy milyen szokatlan higiéniai szokása van, mire a követői teljesen kiborultak és bolondnak nevezték a nőt. A mostanra már letörölt videóban Eve feltette nekik a kérdést, hogy egy átlagos ember mennyiszer zuhanyzik, majd bevallotta, hogy ő csak kétszer szokott.

Az oka ennek, hogy egyrészt nem szeret vizes lenni, emellett nem bírja elviselni a hideg levegőt zuhany után és nem akar minden zuhanyzáskor hajat mosni.

Elmondta azt is, hogy úgy tudja, maximum csak kétszer-háromszor lehet egy héten hajat mosni, ő pedig 1-2 alkalommal teszi ezt.

A TikTok nem ítélkezésmentes zóna

Hiába kérte követőit, hogy ne kezdjenek el gyűlölködni, mert egy „ítélkezésmentes zónaként” tekint az oldalára, de a kommentelők felháborodtak és egymásnak estek. Olyan kommenteket kapott a New York Post oldala alapján, amik bolondnak és gusztustalannak nevezték, néhányan pedig el sem hitték:

A személyes higiénia nem választás kérdése. Én minden nap kétszer tusolok.

Ám, akadt olyan személy is, aki egyetértett a nővel és így fogalmazott:

Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt, már azt hittem én vagyok az egyetlen, aki utál zuhanyozni. Olyan, mint egy kínzás! Túlstimulálódok tőle, ráadásul még unalmas és hosszadalmas is!

A zuhanyzás összefügg a mentális egészséggel?

Többen bevallották, hogy ADHD-val vagy egyéb mentális problémával élő személyekként kínszenvedés számukra a zuhanyzás. Több depresszióval és érzékszervi problémákkal küzdő személy kommentelte, hogy a ritkább zuhanyzásra szavaznak.

Menstruáció és szerelmi élet

A követőkben felmerült a kérdés, hogy a menstruációs időszakban mit tesz Eve, emellett arra is rákérdeztek, hogy a szerelmi életében milyen higiéniai szokások szerint él. Eve erre új videót töltött fel, amiben bejelentette, hogy a párja sosem mondott rá egy rossz szót sem, bár ő mindennap zuhanyzik. A menstruációs napokon pedig legszívesebben még kevesebbszer állna víz alá.

Sőt, még kevesebbet akartam zuhanyozni, amikor menstruáltam. Csak egy lyukas melegítőnadrágban akartam hibernálni.”

Izzadás és testmozgás

Mivel tisztálkodásról beszélünk, ezért kihagyhatatlan téma a testmozgás. A kommentelőket is nagyon érdekelte, hogy a napi mozgást hogyan oldja meg tusolás nélkül. Eve heti ötször edz, pilatesezik és sétál és elmondása alapján nem izzad sokat, úgyhogy nincsen szüksége felfrissülésre.

Szerinte a napi zuhanyzásnak nincsen semmilyen egészségügyi előnye.

Nézzük ez valóban így van-e!