A vashiány több mindenkit fenyeget, mint gondolnád.

Forrás: Shutterstock

Vashiány a sportolóknál: tényleg csak az élsportolókat fenyegeti?

Egy-egy kiemelkedő sportolói teljesítmény mögött nem csupán egy elhivatott edző, pontos edzésterv, genetika és kiemelkedő mentális erő áll, hanem sokszor olyan apró, láthatatlan tényezők is, amikre elsőre talán nem is gondolnánk.

Ilyen például a vas, ami kulcsszerepet játszik a szervezet oxigénellátásában, és hiánya még a legígéretesebb atlétát is térdre kényszerítheti.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerint ugyanis a sportolók 12,5 százaléka érintett vashiányban, ami kifejezetten veszélyes mind a teljesítményre, mind a sérülésekre nézve.

A vas szerepe a sportolók szervezetében

A hemoglobin és a mioglobin fő alkotóeleme a vas, ezért elengedhetetlen a szervezet megfelelő oxigénellátásához. Ha nincs elegendő vas, az izmok és a sejtek nem jutnak elegendő mennyiségű oxigénhez, ami azonnal meglátszik: hamarabb elfáradunk, romlik az állóképességünk és nehezebbé válik a légzésünk.

Hirdetés

Amikor éles helyzetben derül ki a baj

A 2012-es londoni olimpián a kanadai triatlonista, Paula Findlay szolgáltatta az élő példát arra, milyen súlyos károkat okozhat a vashiány egy sportoló életében.

Findlay ugyanis teljesen összeomlott a versenyen, és az addig nagyszerű eredményeket produkáló sportoló utolsóként ért célba, később pedig kiderült, hogy súlyos vashiányban szenved.

Az ő példája remekül mutatja, hogy nem csupán az erőnlét és az edzésmódszer számít, az is rengeteget jelent, hogy a szervezet hogyan tudja hasznosítani az energiát.

A vashiány tünetei sportolóknál

Számos árulkodó jel utalhat a vashiányra:

fáradtság

étvágytalanság

idő előtti savasodás

teljesítménycsökkenés

mellkasi fájdalom

szívdobogás

szédülés

izomgörcsök

Miért pont a sportolók érintettek?

A rendszeresen sportolók szervezete jóval több vasat használ fel, mint az átlagemberé: az intenzív mozgás ugyanis mikrosérüléseket okoz az izmokban, illetve a fokozott izzadással is jelentős mennyiségű vas távozhat. Ráadásul a női sportolóknál a menstruáció tovább növeli a kockázatot, így náluk jóval magasabb a vashiányosok száma.