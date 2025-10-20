A vashiány több mindenkit fenyeget, mint gondolnád.
Vashiány a sportolóknál: tényleg csak az élsportolókat fenyegeti?
Egy-egy kiemelkedő sportolói teljesítmény mögött nem csupán egy elhivatott edző, pontos edzésterv, genetika és kiemelkedő mentális erő áll, hanem sokszor olyan apró, láthatatlan tényezők is, amikre elsőre talán nem is gondolnánk.
Ilyen például a vas, ami kulcsszerepet játszik a szervezet oxigénellátásában, és hiánya még a legígéretesebb atlétát is térdre kényszerítheti.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerint ugyanis a sportolók 12,5 százaléka érintett vashiányban, ami kifejezetten veszélyes mind a teljesítményre, mind a sérülésekre nézve.
A vas szerepe a sportolók szervezetében
A hemoglobin és a mioglobin fő alkotóeleme a vas, ezért elengedhetetlen a szervezet megfelelő oxigénellátásához. Ha nincs elegendő vas, az izmok és a sejtek nem jutnak elegendő mennyiségű oxigénhez, ami azonnal meglátszik: hamarabb elfáradunk, romlik az állóképességünk és nehezebbé válik a légzésünk.
Amikor éles helyzetben derül ki a baj
A 2012-es londoni olimpián a kanadai triatlonista, Paula Findlay szolgáltatta az élő példát arra, milyen súlyos károkat okozhat a vashiány egy sportoló életében.
Findlay ugyanis teljesen összeomlott a versenyen, és az addig nagyszerű eredményeket produkáló sportoló utolsóként ért célba, később pedig kiderült, hogy súlyos vashiányban szenved.
Az ő példája remekül mutatja, hogy nem csupán az erőnlét és az edzésmódszer számít, az is rengeteget jelent, hogy a szervezet hogyan tudja hasznosítani az energiát.
A vashiány tünetei sportolóknál
Számos árulkodó jel utalhat a vashiányra:
- fáradtság
- étvágytalanság
- idő előtti savasodás
- teljesítménycsökkenés
- mellkasi fájdalom
- szívdobogás
- szédülés
- izomgörcsök
Miért pont a sportolók érintettek?
A rendszeresen sportolók szervezete jóval több vasat használ fel, mint az átlagemberé: az intenzív mozgás ugyanis mikrosérüléseket okoz az izmokban, illetve a fokozott izzadással is jelentős mennyiségű vas távozhat. Ráadásul a női sportolóknál a menstruáció tovább növeli a kockázatot, így náluk jóval magasabb a vashiányosok száma.
Mit ajánl a NOB?
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság javaslata egyértelmű: a vashiányos sportolóknak magas dózisú vaspótlásra is szükségük van a táplálékvas-bevitel növelése mellett.
Az étrendben pedig fontos, hogy a hangsúly a húsokon, különösen a májon és a baromfin legyen, legalább heti öt alkalommal fogyasszanak ilyen ételeket.
A vegetáriánus étrend követőinél pedig elengedhetetlen a teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek és vastartalmú zöldségek fogyasztása.
Hogyan érdemes vaspótlót szedni?
A hatékony vaspótlás 3-6 hónapot vesz igénybe. A készítményt érdemes reggel, edzés előtt bevenni, mert a sportolás közben termelődő anyagok gátolják a vas felszívódását.
