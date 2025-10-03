5 dolog, amiről ne beszélj a gyereked előtt

Talán te is azt gondolod, hogy a gyerekek kicsik és úgysem értik, amit a felnőttek beszélnek, de ez tévhit. A gyerekek igenis érzékenyek és kíváncsiak a szülők beszélgetéseire, ezért vannak olyan témakörök, amelyeket jobb nem a csemeték előtt megvitatni. Most eláruljuk, melyik az az 5 téma, amelyről inkább ne a gyerek előtt beszélj a pároddal.

A gyerekek többet fognak fel a mondandódból, mint gondolnád

Forrás: Shutterstock

5 dolog, amit szülőként ne a gyerek előtt beszélj meg

A gyerekek sokkal több mindenre figyelnek, mint gondolnád. Azt hiszed, csak játszanak elmélyülten, pedig közben minden apró részletre figyelnek és csöndben elemzik magukban, amit hallanak. Éppen ezért vannak olyan témák, amelyeket jobb, ha a felnőttek nem előttük beszélnek meg. Ám, mielőtt még megmutatnánk a tiltólistát, fontos arról is szót ejtenünk, hogy az sem mindegy, hogyan beszélünk bizonyos témákról. Laura Markham klinikai pszichológus szerint nem is mindig a témával van baj, hanem azzal, ahogyan beszélünk egy-egy dologról. A HuffPostnak a szakértő így nyilatkozott :

Én például nem beszélgetnék a pénzügyi gondjainkról a gyerek előtt, nehogy aggódni kezdjen, de azt mindenképpen érdemes megosztani vele, hogy vannak drágább dolgok (új autó vagy nyaralás), amit idén nem engedhet meg magának a család a költségvetés miatt.

Nézzük azokat a témákat, amelyeket a legjobb, ha kerülsz a gyerek előtt

Szeretnél jó szülő lenni? Akkor a következő témákat ne a gyerekkel beszéld meg.

1. Ne kritizáld a másik szülőt

Hiába akasztott ki nagyon az apukája, ne kezdd el a gyermeked előtt szapulni. Semmiképp se kritizáld se neki, sem előtte a másik szülőt, mert úgy érezheti, hogy megszűnt a családi harmónia és összetartás, ez pedig a pszichológus szerint bizonytalanságérzést kelthet benne.

Olyan érzése lehet, hogy választania kell közületek, és ezért akarva-akaratlan megpróbál majd kibékíteni benneteket, mintha ő lenne a felelős a helyzetért.

2. Semmi szélsőséges kritika az emberek testéről

Lehet, hogy kiakaszt vagy csak észreveszed, hogy valaki őszül, esetleg szerinted nem tudott ízléses az öltözéke, de ne a gyerek előtt fogalmazd meg a véleményedet. Ugyanez vonatkozik a saját testedre is, ne a gyerek előtt szapuld magad. Ha mások vagy a saját testedet a csemetéd előtt szidod, akkor könnyen ők is ilyen emberré válhatnak. Vagyis túl szigorúak lesznek önmagukkal szemben, emellett az önbecsülésükre és a testképükre is negatív hatással lehet.

Ha sokszor teszel megjegyzést testsúlyra, esetleg testalkatra, akkor ideje, hogy felhagyj ezzel a szokásoddal, nehogy a gyermeked szorongani kezdjen a külsejével kapcsolatban.

3. Ne hasonlítsd össze a testvéreket

A szakember szerint a legrosszabb, amit tehetsz, ha a beszélgetések során az egyik testvért méltatod a másikkal szemben. Mindkét gyermeked rosszul érzi majd magát, és elkezdődik egy akár évekig is elhúzódó versengés a szülők szeretetéért, melyben állandóan méricskélik és hasonlítgatják magukat egymáshoz.

Ne helyezz ilyesféle nyomást a csemetéidre, hiszen te sem akarod, hogy féltékenyek, irigyek és bizonytalanok legyenek.

4. Ne beszélj a felnőtt pénzügyekről

A gyerekek sokszor a legrosszabbat feltételezik, ezért egy piszkos anyagiakról szóló beszélgetés végighallgatása óriási stresszt okozhat számukra. Ha azt hallják, hogy gondok vannak a pénz körül, képesek hatalmasra duzzasztani a problémát és azt a téves és elnagyolt következtetést levonni, hogy holnapra az utcára kerültök, nem lesz mit ennetek és mindennek vége. Kíméld meg attól, hogy ilyen nagy feszültséget okozol neki, és ne előtte beszéld meg a pénzügyeket. Ha szűk a kassza, azt finoman, gyereknyelven, nyugodtan értesd meg vele, hogy a bevásárlásnál azért nagyjából be tudja lőni, hogy mit kaphat meg és mit nem.