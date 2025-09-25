Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pénzügyi nevelés

Milliomosként úgy döntöttem, hogy nem adok több pénzt a gyerekeimnek, így nevelem gazdaggá őket

pénzügyi nevelés milliomos zsebpénz gyerek
Life.hu
2025.09.25.
Nem mindennapi gyereknevelési módszerhez folyamodott egy tehetős édesapa. A milliomos férfi ugyanis úgy döntött, hogy azzal segít a legtöbbet a lányának, ha többet nem ad neki zsebpénzt. Helyette megtanította arra, hogyan kereshet ő is pénzt.

Drasztikus lépésre szánta el magát egy 47 éves üzletember, amikor ráeszmélt, hogy elkényezteti a gyerekét. Az amerikai Mindy Paul sikeres vállalkozó, és milliomos, aki megtehetné, hogy bármit megadjon a kislányának, a 13 éves Daninak, azonban úgy érzi, hogy a gyermeke nem tudná értékelni a vagyont, ha minden az ölébe hullana. Paul ezért megvonta a kislányától a rendszeres zsebpénzfolyósítást, és helyette megmutatta neki, hogy hogyan tud pénzt keresni.

A milliomos üzletember úgy döntött, hogy nem ad többet zsebpénzt az elkényeztetett kislányának
A milliomos üzletember úgy döntött, hogy nem ad többet zsebpénzt az elkényeztetett kislányának
Forrás: Forrás: Pexels

Paul úgy érzi, hogy meg kell tanítania a lányának, hogy hogyan lehet belőle is milliomos

A vállalkozó a DailyStar számára árulta el, hogy mit rontott el a gyereknevelés terén, és hogyan próbálja meg jóvá tenni a hibáit.

Tavaly a 13 éves lányom lazán közölte velem, hogy vegyem meg neki az új Iphone-t. Ekkor jöttem rá, hogy Dani nem igazán ismeri a pénz értékét. Azt mondtam neki, hogy ha egy hónapon belül használt cuccok értékesítésével, házimunkával, vagy éppen a régi ruhái eladásával képes összeszedni az árát, akkor megkaphatja

 - kezdte beszámolóját az édesapa. Paul elárulta, hogy annyira jól sikerült a kislány egy hónapos értékesítési akciója, hogy többet nem kellett már neki zsebpénzt adni, helyette inkább támogatta a gyermeke „vállalkozását".

Egy év alatt 1200 dollárt (472 ezer forintot) keresett azzal, hogy eladta a korábbi ruháit és kiegészítőit. Ezután segített az édesanyjának is — egy apró közvetítői díjért cserébe — értékesíteni a nem használt otthoni dolgait. Ezek után döntöttem úgy, hogy bevezetek egy új szabályt: nincsen zsebpénz, nem veszek neki ékszereket, vagy használati tárgyakat, csupán a legszükségesebb kiadásait fedezem, ezen felül minden extra kívánságáért meg kell dolgoznia. Abban viszont segítek neki, hogy milyen termékeket vásároljon és adjon el haszonnal, valamint szeretne indítani egy nyomtatott pólós vállalkozást, ennek a felépítését is megszponzorálom neki. Ez szerintem egyenes út lesz ahhoz, hogy egy napon ő is milliomossá váljon a saját munkájának köszönhetően

 - zárta sorait az édesapa.

Minden hónapban lakbért kérek a 6 éves lányomtól, így tanítom meg neki a pénz értékét - Videó!

Rengetegen kiakadtak a TikTokon az új módszert bevezető apára.

Így tanítsd meg a gyereked bánni a pénzzel!

A pénzügyi tudatosság nem egyetlen beszélgetés eredménye, hanem sok apró pillanatból áll össze, így a pénzhez való egészséges viszony kialakulása nem az iskolapadban, hanem otthon kezdődik – mégpedig jóval hamarabb, mint azt sokan gondolnák. A gyerekek már egészen fiatal koruktól kezdve figyelik, hogyan kezelik a szüleik a pénzt, milyen a hozzáállásuk az anyagiakhoz. Ha látják, hogy tudatos döntéseket hoznak és következetesen osztják be a pénzt, akkor nagy valószínűséggel ők is ezt a mintát fogják követni.

Zsebpénz-kérdés: mennyit adjunk a gyereknek? – A szakértő elárulja

Lantos Tamás, egy megtakarításokkal foglalkozó oldal szakmai vezetője segít abban, hogy bizonyos kérdésekben könnyebben tudjunk dönteni: hány éves kortól adjunk, milyen feltételekhez kössük, mire költheti a gyerekünk a pénzt? Zsebpénz-kérdés, amire mindannyian kíváncsiak vagyunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu