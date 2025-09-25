Milliomosként úgy döntöttem, hogy nem adok több pénzt a gyerekeimnek, így nevelem gazdaggá őket

Drasztikus lépésre szánta el magát egy 47 éves üzletember, amikor ráeszmélt, hogy elkényezteti a gyerekét. Az amerikai Mindy Paul sikeres vállalkozó, és milliomos, aki megtehetné, hogy bármit megadjon a kislányának, a 13 éves Daninak, azonban úgy érzi, hogy a gyermeke nem tudná értékelni a vagyont, ha minden az ölébe hullana. Paul ezért megvonta a kislányától a rendszeres zsebpénzfolyósítást, és helyette megmutatta neki, hogy hogyan tud pénzt keresni.

A milliomos üzletember úgy döntött, hogy nem ad többet zsebpénzt az elkényeztetett kislányának

Paul úgy érzi, hogy meg kell tanítania a lányának, hogy hogyan lehet belőle is milliomos

A vállalkozó a DailyStar számára árulta el, hogy mit rontott el a gyereknevelés terén, és hogyan próbálja meg jóvá tenni a hibáit.

Tavaly a 13 éves lányom lazán közölte velem, hogy vegyem meg neki az új Iphone-t. Ekkor jöttem rá, hogy Dani nem igazán ismeri a pénz értékét. Azt mondtam neki, hogy ha egy hónapon belül használt cuccok értékesítésével, házimunkával, vagy éppen a régi ruhái eladásával képes összeszedni az árát, akkor megkaphatja

- kezdte beszámolóját az édesapa. Paul elárulta, hogy annyira jól sikerült a kislány egy hónapos értékesítési akciója, hogy többet nem kellett már neki zsebpénzt adni, helyette inkább támogatta a gyermeke „vállalkozását".

Egy év alatt 1200 dollárt (472 ezer forintot) keresett azzal, hogy eladta a korábbi ruháit és kiegészítőit. Ezután segített az édesanyjának is — egy apró közvetítői díjért cserébe — értékesíteni a nem használt otthoni dolgait. Ezek után döntöttem úgy, hogy bevezetek egy új szabályt: nincsen zsebpénz, nem veszek neki ékszereket, vagy használati tárgyakat, csupán a legszükségesebb kiadásait fedezem, ezen felül minden extra kívánságáért meg kell dolgoznia. Abban viszont segítek neki, hogy milyen termékeket vásároljon és adjon el haszonnal, valamint szeretne indítani egy nyomtatott pólós vállalkozást, ennek a felépítését is megszponzorálom neki. Ez szerintem egyenes út lesz ahhoz, hogy egy napon ő is milliomossá váljon a saját munkájának köszönhetően

- zárta sorait az édesapa.