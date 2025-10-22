Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

A szülők pánikban: a rendőrség figyelmeztetést adott ki a legújabb TikTok-őrület miatt

Simon Benedek
2025.10.22.
A különböző TikTok-őrületet közül is kiemelkedik a legújabb AI-csalás, amely a frászt hozza a szülőkre. Még a rendőrség is kiadott egy külön közleményt, amiben arra kéri a tinédzsereket, hogy azonnal fejezzék be ezt a TikTok-őrületet!

Újabb TikTok-őrület hódít a közösségi médiában. Az „AI-hajléktalanos” átverést a tinédzser gyerekek terjesztik. A csalás nemcsak a szülőket készíti ki, hanem már a rendőrség ingerküszöbét is átlépte: mindenkit arra kérnek, hogy azonnal fejezzék be ezt a TikTok-kihívást!

A legújabb TikTok-őrület: egy hajléktalan az utcán.
A legújabb TikTok-őrület az, hogy mesterséges intelligencia segítségével hajléktalanokkal fotózkodnak a fiatalok. A szülők rettegnek. 
Új TikTok-őrületre figyelmeztet a rendőrség

Egy új, mesterséges intelligencián alapuló csalás kezdett el terjedni a TikTokon és a Snapchat-en. A gyerekek különböző AI által generált képekkel ijesztgetik a szüleiket. A csíny lényege, hogy egy hajléktalannak tűnő férfival csinálnak egy mesterségesen generált képet, majd a szüleiknek az állítják, hogy beengedték az illetőt a lakásukba. A szülők általában sokkot kapnak és pánikolva értesítik a rendőrséget, akik hivatalból kötelesek kivizsgálni az eseteket, ezzel elvonva a figyelmet a valóban fontos ügyektől. Andy McKinney, a texasi Round Rock rendőrségének járőrparancsnoka az NBC-nek elmondta, hogy egy „vicces” ilyen hívás akár SWAT-bevetést is kiválthat. A legújabb TikTok-őrület így már komoly erőforrásokat von el a rendőrségtől, ezért a massachusettsi Salem rendőrség egy közleményben foglalta össze a problémát: 

„Ez a tréfa egyrészt dehumanizálja a hajléktalanokat, másrészt pánikot kelt a szülőkben, és feleslegesen terheli a rendőrségi erőforrásokat. A kiérkező rendőrök nem tudhatják, hogy ez csak egy poén, és valódi betörésként kezelik az esetet, ami veszélyes helyzetet teremthet”.

Így készítik a legújabb TikTok-átverést

A fiatalok a Snapchat AI-funkciójával képesek olyan fotókat és videókat készíteni, amelyen egy koszos, hajléktalan férfival láthatók, akiről aztán azt állítják a szüleiknek, hogy jószándékból beengedték a házba és enni, valamint inni adtak neki. A szülők reakciója gyakran pánikba torkollik, és nem ritka, hogy azonnal a rendőrséget értesítik.

A rendőrség szerint egy jó tréfa soha nem ér annyit, hogy másokat megijesszünk vagy veszélybe sodorjunk vele. Nagyon bíznak benne, hogy ez a trend eltűnik, mielőtt valóban baj történik. A különböző közösségi oldalakon terjedő, úgynevezett TikTok prankek, azaz átverések már régóta megkeserítik a rendőrség életét, ugyanis folyamatosan újabb és újabb őrültségek kapnak szárnyra, amellyel foglalkozniuk kell. 

