Te gyereked, én gyerekem – a mozaikcsaládok 5 tipikus nehézsége, amiről ritkán beszélünk

A mozaikcsalád ma már egyáltalán nem ritka együttélési forma: a KSH adatai szerint a 24 év alatti gyermeket nevelő háztartások közel negyede ilyen felállásban működik. Mégis, amikor erről a családmodellről beszélünk, gyakran csak a „működnie kell” elv hangzik el, arról viszont kevesebb szó esik, mennyire összetett és érzelmileg megterhelő tud lenni a mindennapokban.

A mozaikcsalád működtetése nem egyszerű, mégis sok örömöt tartogat, hiszen ha az újrakezdés boldogsága valóban áthatja a felnőtteket, a gyerekek is könnyebben veszik az akadályokat.

Forrás: Shutterstock

A mozaikcsaládban mindenkinek tanulnia kell

A mozaikcsalád vagy patchwork család nem magától áll össze. Nem jár hozzá használati útmutató, beépített szerepkiosztás vagy automatikusan működő szeretet. Itt mindent tanulni, építeni és újradefiniálni kell, sokszor sérült emberekkel, sérült kapcsolatok után.

Lássuk, melyek azok a nehézségek, amelyek szinte minden mozaikcsaládban felbukkannak.

1. Mindenki hátrányból indul

A mozaikcsaládba senki sem tiszta lappal érkezik.

A felnőttek mögött ott van egy válás, veszteség, kudarc vagy csalódás, a gyerekek pedig gyakran még mindig abban reménykednek, hogy az eredeti család egyszer újra összeáll.

Ez azt jelenti, hogy mindenki érzelmi sérülésekkel, feldolgozatlan gyásszal lép be az új rendszerbe miközben máris alkalmazkodnia kellene.

2. A szeretet nem automatikus

Kemény mondat, de sokszor igaz: a másik ember gyermekét nem lehet ugyanúgy szeretni, mint a sajátunkat, legalábbis nem azonnal.

A mozaikcsaládban a szeretet nem alap, hanem eredmény. Idő, közös élmények, türelem és elfogadás kell hozzá, és nincs rá garancia, hogy mindenkivel, minden irányban kialakul.

3. Szabályok és szerepek bizonytalansága

A patchwork családban sem a szabályok, sem a szerepek nem egyértelműek, hiszen mindent újra kell kialakítani, ráadásul többféle nevelési elv, szokás és életstílus találkozásában. Gyakran nem világos, ki dönt bizonyos helyzetekben, meddig terjed a mostohaszülő szerepe, és kinek kell alkalmazkodnia. A kimondatlan elvárások és a tisztázatlan határok könnyen bizonytalansághoz és konfliktusokhoz vezetnek, különösen a gyerekek számára, akiknek ebben a rendszerben kellene biztonságot találniuk.