Befutott 2026 legtrendibb frizurája: az eperszőke haj minden más árnyalatot maga mögé utasít

Az eperszőke akkor születik meg, amikor a vörös és a szőke egy szenvedélyes flörtbe kezdenek, hogy aztán a frizurádon teljesüljön be a szerelmük. Egyszerre friss, nőies és gondtalan és csak azoknak ajánljuk, akik szeretik, ha úgy néznek ki, mintha állandóan az aranyóra fényében fürdenének.

Jessica Chastain is az eperszőke hajszínre szavazott.

Forrás: Getty Images

Az eperszőke lesz idén tavasszal a legszebb szőke hajszín, amit a fejeden viselhetsz A tavasz legtrendibb hajszíne idén az eperszőke lesz.

Blake Lively, Emma Stone és Adele is az árnyalat nagy rajongói.

Végre hivatalosan is elbúcsúzhatunk attól az időszaktól, amikor minden reggel komoly önuralom kell ahhoz, hogy elhagyjuk a meleg, kényelmes otthonunkat, hogy aztán a lehető legtöbb réteget magunkra húzva megbirkózzunk a cudar hideggel és az állandó szürkeséggel. Lassan, de biztosan elkezdenek hosszabbodni a nappalok és a napsugarak is egyre többször csiklandozzák meg az arcunkat, belénk pedig olyan finoman és szívet melengetően kezd visszacsorogni az életkedv, ahogyan az aperolos poharunk széléről pereg le a pára. Ezzel egy időben pedig kedvünk támad kicsit megújulni, másik oldalunkat megmutatni, amihez mi is lehetne megfelelőbb eszköz egy új hajszínnél?!

Ha ránk hallgatsz, ez az új árnyalat legyen az eperszőke, ami bár nem új találmány, most olyan lendülettel tér vissza az életünkbe, mint az a majdnem elfeledett ex, aki állhatatosan bizonygatja, hogy most tényleg megváltozott.

Ez az a napcsókolta, különleges árnyalat, amitől egy pillantás alatt úgy nézel ki, mintha egy romantikus filmből léptél volna ki, és ami szinte minden bőrtónushoz tökéletesen passzol. A világ legszebb nőjének kikiáltott Emma Stone is egy ideje már ezt az árnyalatot viseli és milyen jól teszi: az eperszőke kiemeli gyönyörű vonásait és élettel telivé, ragyogóvá varázsolja az arcát.

Emma Stone szépségét még jobban kiemeli ez a hajszín.

Forrás: Getty Images

A szebb napokat is látott Blake Lively is nagy rajongója ennek a hajszínnek és tökéletes példája annak, hogy nemcsak a világos, alabástrom bőrűeknek áll jól ez az árnyalat.

Blake Lively is nagy kedvelője ennek az árnyalatnak.

Forrás: Getty Images

Az eperszőke hajszín tehát egy igazi jolly joker, nem mellesleg pedig jóval egyszerűbb a karbantartása, mint a vörösé, hiszen a lenövése is kevésbé látványos és az ősz hajszálak sem annyira feltűnőek ezzel a színnel.

Arról nem is beszélve, hogy teljesen sajátságos hangulata van: egy kicsit bohém, egy kicsit romantikus, de semmiképp sem kirívó: mint a tökéletes parfüm, ami láthatatlan fátyolként von körbe.

A fodrászok szerint a legmenőbb verziók a lágy balayage -verzió egy kis barackos fénnyel keverve, ami olyan hatást kelt, mintha most jöttél volna a tengerpartról. Ha idén tavasszal szeretnél valami egyedi változást, de nem vagy a drasztikus döntések híve, akkor semmiképp se hagyd ki!