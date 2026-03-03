Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd

2026.03.03.
P. Diddy, azaz Sean Combs hamarabb hagyhatja el a börtönt, mint arra számítani lehetett. A rapper másfél hónappal előbb kerülhet szabadlábra, ennek ellenére a jogi csapata fellebbezést nyújtott be a négyéves börtönbüntetés ellen.

P. Diddy, azaz Sean Combs eredetileg 2028. június 4-én hagyhatta volna el a New Jersey állambeli Fort Dix Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézetet, az új időpont azonban 2028. április 25, tehát előbb szabadulhat. 

P. Diddy előbb szabadulhat a börtönből
Forrás: GC Images

Megváltozott P. Diddy szabadulásának időpontja

P. Diddy szabadulásának időpontját azután változtatták meg, hogy a zenei mogul novemberben felvételt nyert a Residential Drug Abuse Programba (RDAP), vagyis egy bentlakásos drogfüggőségi rehabilitációs programba. Az ilyen részvétel bizonyos esetekben a büntetés rövidülését eredményezheti. Amikor Sean Combs bekerült a programba, képviselője közleményben hangsúlyozta: „Mr. Combs aktív résztvevője a Residential Drug Abuse Programnak, és a rehabilitációs folyamatot a kezdetektől komolyan veszi. Elkötelezett a fejlődés és a pozitív változás mellett.”

Nem ez az első alkalom, hogy változik P. Diddy szabadulásának időpontja. 2025. novemberében még 2028. május 8-áról tolták ki 2028. június 4-re a dátumot, akkor azért, mert Combs állítólag több börtönszabályt is megszegett. A TMZ akkor arról számolt be, hogy a rapper „összetűzésbe került a börtön tisztviselőivel”, mert alkoholt fogyasztott. A CBS News pedig arról írt, hogy fegyelmi eljárás indult ellene, mert egy tiltott telefonbeszélgetésben vett részt. Combs azzal védekezett, hogy nem tudta: a harmadik fél bevonásával történő hívások nem engedélyezettek. Képviselője szerint a szóban forgó hívás „az eljárással volt kapcsolatos”, és az ügyvéd–ügyfél titoktartás védelme alatt állt.

P. Diddy fellebezett a büntetése ellen

Sean Combs decemberben hivatalosan is fellebbezést nyújtott be a négyéves büntetés ellen. A fellebbviteli iratok szerint ügyvédei az ítélet hatályon kívül helyezését vagy enyhítését, illetve azonnali szabadon bocsátását kérték. A dokumentumok szerint a rapper azt állítja, hogy az ügyészek nem tudták megfelelően bizonyítani a vádakat. Védője szerint a bíró túl szigorú ítéletet hozott, amely sérti P. Diddy alkotmányos jogait. Az ügyészek februárban válaszoltak, és ellenzik a fellebbezési kérelmet.

Sean Combs 2024 szeptemberi letartóztatása óta van rács mögött. Összeesküvéssel, erőszakos, csalárd vagy kényszerítő jellegű szexuális emberkereskedelemmel, valamint prostitúció céljából történő szállítással vádolták. A két hónapig tartó tárgyalást követően végül két vádpontban bűnösnek találták, a többi vádpont alól felmentették.

