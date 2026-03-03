Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd Kornélia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Justin Timberlake bíróságra megy, el akarja titkolni az ittas vezetéséről készült felvételeket

Világsztár ittas vezetés Justin Timberlake
Horváth Angéla
2026.03.03.
Justin Timberlake pert indított a Long Island-i Sag Harbor ellen, hogy megakadályozza a letartóztatásáról készült testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatalát. A popsztár attól tart, hogy a videók súlyosan ártanának személyes és szakmai hírnevének.

A Page Six által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Justin Timberlake a Suffolk megyei legfelsőbb bíróságtól kéri: tiltsák meg a felvételek kiadását. A szóban forgó videók a 2024 júniusában történt közlekedési ellenőrzés és letartóztatás során készültek.

Justin Timberlake bíróságra megy: nem akarja, hogy a letartóztatásáról készült videókat nyilvánosságra hozzák
Justin Timberlake bíróságra megy: nem akarja, hogy a letartóztatásáról készült videókat nyilvánosságra hozzák
Forrás: Getty Images

Justin Timberlake ittasan vezetett: el akarja titkolni az igazoltatásáról készült felvételeket

A 45 éves sztár a keresetében azzal érvel, hogy a felvételeken „rendkívül sebezhető állapotban” látható, az út mellett intézkednek vele szemben a rendőrök. A beadvány szerint a testkamerás videók intim részleteket rögzítenek a viselkedéséről, a beszédéről, józansági vizsgálat is történik, majd őrizetbe is veszik.

Michael Del Piano ügyvéd azt állítja: a felvételek nyilvánosságra hozatala súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna Justin Timberlake hírnevének, és a zenészt „nyilvános gúnyolódásnak és zaklatásnak” tenné ki. Hozzátette, hogy a videók közzététele nem szolgálja a kormányzati működés átláthatóságához fűződő jogos közérdeket, ugyanakkor indokolatlanul sértené a popsztár magánéletét. A keresetben Sag Harbor falu, a Sag Harbor-i rendőrség és Robert Drake rendőrfőnök szerepel alperesként. 

Az énekest 2024. június 18-án tartóztatták le, mert a rendőrség szerint nem állt meg egy stoptáblánál egy átmulatott ájszaka után. Timberlake azt állította, mindössze egy martinit ivott, a helyszínre érkező rendőr azonban úgy vélte, ez valószínűleg nem igaz, és józansági tesznek vetette alá, amin aztán el is bukott. A rendőrségi jelentés szerint a zenész egyensúlyzavarral küzdött, és nem tudta pontosan követni az utasításokat. Akkoriban bennfentesek arról beszéltek, az énekes szerencsétlensége az volt, hogy a rendőr, aki megállította, annyira fiatal volt, hogy nem ismerte fel. Justin Timberlake-et végül 25 óra közmunkára ítélték, 500 dollár bírságot és 260 dollár pótdíjat kellett fizetnie, valamint 90 napra felfüggesztették a vezetői engedélyét New York államban.

Nyilvánosságra hozták a halotti anyakönyvi kivonatot: ez okozta Eric Dane halálát

Nyilvánosságra hozták Eric Dane halálának okát. A Grace klinika és az Eufória színésze február 19-én, csütörtökön hunyt el, közel egy évvel azután, hogy bejelentette: amyotrophiás laterális szklerózissal (ALS) diagnosztizálták.

Hatalmas botrány van készülőben: András mellett kilenc királyi családtagot kellene kivenni az utódlási sorból

Egy királyi szakértő radikális javaslattal állt elő: Andrew Mountbatten-Windsor eltávolítása mellett más családtagok utódlási helyét is felül kellene vizsgálni a múltbeli botrányok fényében.

Meghalt a The Prodigy legendája: gyászol a zenekar

Hatvanéves korában elhunyt Ziggy Chowdry, a zenekar első menedzsere. A The Prodigy érzelmes közleményben búcsúzott attól az embertől, aki 1991-ben elindította őket a nemzetközi hírnév felé vezető úton.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu