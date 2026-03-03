Justin Timberlake bíróságra megy, el akarja titkolni az ittas vezetéséről készült felvételeket

A Page Six által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Justin Timberlake a Suffolk megyei legfelsőbb bíróságtól kéri: tiltsák meg a felvételek kiadását. A szóban forgó videók a 2024 júniusában történt közlekedési ellenőrzés és letartóztatás során készültek.

Justin Timberlake bíróságra megy: nem akarja, hogy a letartóztatásáról készült videókat nyilvánosságra hozzák

Forrás: Getty Images

Justin Timberlake ittasan vezetett: el akarja titkolni az igazoltatásáról készült felvételeket

A 45 éves sztár a keresetében azzal érvel, hogy a felvételeken „rendkívül sebezhető állapotban” látható, az út mellett intézkednek vele szemben a rendőrök. A beadvány szerint a testkamerás videók intim részleteket rögzítenek a viselkedéséről, a beszédéről, józansági vizsgálat is történik, majd őrizetbe is veszik.

Michael Del Piano ügyvéd azt állítja: a felvételek nyilvánosságra hozatala súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozna Justin Timberlake hírnevének, és a zenészt „nyilvános gúnyolódásnak és zaklatásnak” tenné ki. Hozzátette, hogy a videók közzététele nem szolgálja a kormányzati működés átláthatóságához fűződő jogos közérdeket, ugyanakkor indokolatlanul sértené a popsztár magánéletét. A keresetben Sag Harbor falu, a Sag Harbor-i rendőrség és Robert Drake rendőrfőnök szerepel alperesként.

Az énekest 2024. június 18-án tartóztatták le, mert a rendőrség szerint nem állt meg egy stoptáblánál egy átmulatott ájszaka után. Timberlake azt állította, mindössze egy martinit ivott, a helyszínre érkező rendőr azonban úgy vélte, ez valószínűleg nem igaz, és józansági tesznek vetette alá, amin aztán el is bukott. A rendőrségi jelentés szerint a zenész egyensúlyzavarral küzdött, és nem tudta pontosan követni az utasításokat. Akkoriban bennfentesek arról beszéltek, az énekes szerencsétlensége az volt, hogy a rendőr, aki megállította, annyira fiatal volt, hogy nem ismerte fel. Justin Timberlake-et végül 25 óra közmunkára ítélték, 500 dollár bírságot és 260 dollár pótdíjat kellett fizetnie, valamint 90 napra felfüggesztették a vezetői engedélyét New York államban.