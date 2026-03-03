Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nyilvánosságra hozták a halotti anyakönyvi kivonatot: ez okozta Eric Dane halálát

2026.03.03.
Nyilvánosságra hozták Eric Dane halálának okát. A Grace klinika és az Eufória színésze február 19-én, csütörtökön hunyt el, közel egy évvel azután, hogy bejelentette: amyotrophiás laterális szklerózissal (ALS) diagnosztizálták.

A People magazin által megszerzett halotti anyakönyvi kivonat szerint Eric Dane légzési elégtelenségben halt meg, amelynek alapvető oka az ALS volt.

Forrás: Netflix
  • Nyilvánosságra hozták Eric Dane halotti anyakönyvi kivonatát.
  • A Grace klinika és az Eufória sztárja február 19-én, csütörtökön hunyt el.
  • Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be, hogy amyotrophiás laterális szklerózissal (ALS) küzd.

Eric Dane családja február 19-én közleményben tudatta a szomorú hírt. Mint írták, a színész „bátran küzdött az ALS ellen”, és utolsó napjait közeli barátai, felesége és két lánya, Billie és Georgia körében töltötte. „Élete középpontjában a családja állt” – fogalmaztak. „Nagyon fog hiányozni, és mindig szeretettel fogunk emlékezni rá. Eric imádta a rajongóit, és hálás volt a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit kapott” – áll a nyilatkozatban. A család arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a nehéz időszakban.

Eric Dane betegen is dolgozott

Eric Dane 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra diagnózisát. Akkor úgy fogalmazott: „ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem áll, együtt átvészeljük ezt a következő fejezetet.” Hozzátette, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért tovább dolgozhat, és várja, hogy visszatérjen az Eufória forgatására.  Mindössze négy nappal a bejelentése után meg is kezdte az Eufória harmadik évadának forgatását, amelyben Cal Jacobsot, a Jacobs család fejét alakította.

Olvass még többet Eric Dane-ről!

Gyász után botrány: kiakadtak a kommentelők, hogy Eric Dane családjáért gyűjtés indult

Eric Dane halála után adománygyűjtés indult két tizenéves lánya támogatására, ami komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. A színész 53 évesen hunyt el, alig egy évvel azután, hogy bejelentette: amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) diagnosztizálták.

Rebecca Gayheart megtörte a csendet: Eric Dane özvegye először szólalt meg a tragédia óta

Rebecca Gayheart szívmelengető sorokkal köszönte meg az emberek támogatását. Eric Dane özvegye arról beszélt, hogy a rajongók segítsége kellett ahhoz, hogy ne temesse őket maga alá a gyász.

Szívszaggató családi fotókat posztolt Eric Dane felesége: a színész és lányai rajongtak egymásért– Fotók

Rebecca Gayheart megható fotókkal tisztelgett elhunyt férje előtt. A színésznő közösségi oldalán osztott meg egy tucat közös családi fotót, amelyen Eric Dane és lányai, Billie és Georgia láthatóak.

 

