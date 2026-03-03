Nyilvánosságra hozták a halotti anyakönyvi kivonatot: ez okozta Eric Dane halálát

A People magazin által megszerzett halotti anyakönyvi kivonat szerint Eric Dane légzési elégtelenségben halt meg, amelynek alapvető oka az ALS volt.

Eric Dane halálát légzési elégtelenség okozta

Forrás: Netflix

Nyilvánosságra hozták Eric Dane halotti anyakönyvi kivonatát.

A Grace klinika és az Eufória sztárja február 19-én, csütörtökön hunyt el.

Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be, hogy amyotrophiás laterális szklerózissal (ALS) küzd.

Eric Dane családja február 19-én közleményben tudatta a szomorú hírt. Mint írták, a színész „bátran küzdött az ALS ellen”, és utolsó napjait közeli barátai, felesége és két lánya, Billie és Georgia körében töltötte. „Élete középpontjában a családja állt” – fogalmaztak. „Nagyon fog hiányozni, és mindig szeretettel fogunk emlékezni rá. Eric imádta a rajongóit, és hálás volt a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit kapott” – áll a nyilatkozatban. A család arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket ebben a nehéz időszakban.

Eric Dane betegen is dolgozott

Eric Dane 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra diagnózisát. Akkor úgy fogalmazott: „ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem áll, együtt átvészeljük ezt a következő fejezetet.” Hozzátette, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért tovább dolgozhat, és várja, hogy visszatérjen az Eufória forgatására. Mindössze négy nappal a bejelentése után meg is kezdte az Eufória harmadik évadának forgatását, amelyben Cal Jacobsot, a Jacobs család fejét alakította.

