Tízmilliószoros nap: ezt tedd ma, hogy bevonzd a pozitív energiákat és a csodát

Itt az év első olyan, teremtő energiákkal teli napja, amikor mindent, amit csak szeretnél, valóra válthatsz és bevonzhatsz. A tízmilliószoros napok Buddha szent ünnepei, amik az év során négy alkalommal ismétlődnek, és különleges energiákkal bírnak. Ezeken a napokon minden cselekedetünk, legyen az jó vagy rossz, tízmilliószoros erővel hat vissza ránk. Ezért nagyon fontos, hogy ezen a napon tudatosan éljünk, és pozitív irányba fordítsuk energiáinkat. Új céljaid vannak? Előre lépnél munkában, magánéletben vagy anyagilag? Itt az idő, hogy bevonzd hozzá a pozitív energiát.
Ezt tedd a mai tízmilliószoros napon, hogy megteremtsd a csodát
- A tízmilliószoros napok a tibeti buddhizmusban a négy nagy Buddha-naphoz kapcsolódnak, amik Buddha életének jelentős eseményeit elevenítik fel.
- Chotrul Düchen – 2026. március 3. A „Csodák ünnepe”, amely Buddha csodatevékenységeinek befejezését jelöli.
- Saka Dawa Düchen – 2026. május 31. Buddha születésének, megvilágosodásának napja.
- Choekhor Düchen – 2026. július 18. Az „Első tanítás ünnepe”, amikor Buddha először tanította a Négy Nemes Igazságot.
- Lhabab Düchen – 2026. november 1. Buddha mennybemenetelének és visszatérésének napja, amikor anyjának tanított a mennyben, majd visszatért a Földre.
A mai nap tehát a csodák ünnepe, így keresve se találhatnánk jobb alkalmat arra, hogy bevonzzuk minden álmunkat. Azon kívül azonban, hogy ne a negatív dolgokra koncentráljunk, mást is tehetünk, hogy kimaxoljuk a tízmilliószoros nap energiáit.
Ezeket építsd be a napodba
- Emeld meg a frekvenciákat magad körül meditációval. Ha a reggelt nem is ezzel indítottad, keríts rá alkalmat a nap folyamán.
- Gondolj arra, amit szeretnél megteremteni az életben. Legyen szó anyagi javakról, családról, békéről vagy egészségről, képzeld magad elé.
- A bekúszó negatív gondolataidra tekints lufiként és képzeld el, hogy elengeded őket, megszabadulsz tőlük.
- Küldj fényt és boldogságot az embereknek. Légy ma különösen kedves és pozitív mindenkivel, adj szeretetet, hiszen ez tízmilliószorosan fog rád visszahatni.
- Képzeld el a Földet egészségesnek, a rajta élő embereket pedig békésnek, szeretettelinek, boldognak.
- Lásd, hogy az emberek ünnepelik a világbékét!
Ezek a gondolatok mind teremtőek és pozitívak, amik sokszorosan fognak visszahatni az életedre. Ahhoz, hogy fokozd a hatást, ma különösen is érdemes a vágyaidat és céljaidat feljegyezni, vizionálni, akár le is írni egy listába. Képzeld el, hogy mindez valóra válik és hagyd, hogy megtörténjen a csoda az életedben.
