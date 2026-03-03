Tízmilliószoros nap: ezt tedd ma, hogy bevonzd a pozitív energiákat és a csodát

Itt az év első olyan, teremtő energiákkal teli napja, amikor mindent, amit csak szeretnél, valóra válthatsz és bevonzhatsz. A tízmilliószoros napok Buddha szent ünnepei, amik az év során négy alkalommal ismétlődnek, és különleges energiákkal bírnak. Ezeken a napokon minden cselekedetünk, legyen az jó vagy rossz, tízmilliószoros erővel hat vissza ránk. Ezért nagyon fontos, hogy ezen a napon tudatosan éljünk, és pozitív irányba fordítsuk energiáinkat. Új céljaid vannak? Előre lépnél munkában, magánéletben vagy anyagilag? Itt az idő, hogy bevonzd hozzá a pozitív energiát.

Ma tízmilliószoros nap van: ezt tedd, hogy kihasználd a csodateremtő napot. Forrás: Shutterstock

Ezt tedd a mai tízmilliószoros napon, hogy megteremtsd a csodát

A tízmilliószoros napok a tibeti buddhizmusban a négy nagy Buddha-naphoz kapcsolódnak, amik Buddha életének jelentős eseményeit elevenítik fel.

Chotrul Düchen – 2026. március 3. A „Csodák ünnepe”, amely Buddha csodatevékenységeinek befejezését jelöli.

Saka Dawa Düchen – 2026. május 31. Buddha születésének, megvilágosodásának napja.

Choekhor Düchen – 2026. július 18. Az „Első tanítás ünnepe”, amikor Buddha először tanította a Négy Nemes Igazságot.

Lhabab Düchen – 2026. november 1. Buddha mennybemenetelének és visszatérésének napja, amikor anyjának tanított a mennyben, majd visszatért a Földre.

A mai nap tehát a csodák ünnepe, így keresve se találhatnánk jobb alkalmat arra, hogy bevonzzuk minden álmunkat. Azon kívül azonban, hogy ne a negatív dolgokra koncentráljunk, mást is tehetünk, hogy kimaxoljuk a tízmilliószoros nap energiáit.

Ezeket építsd be a napodba

Emeld meg a frekvenciákat magad körül meditációval. Ha a reggelt nem is ezzel indítottad, keríts rá alkalmat a nap folyamán. Gondolj arra, amit szeretnél megteremteni az életben. Legyen szó anyagi javakról, családról, békéről vagy egészségről, képzeld magad elé. A bekúszó negatív gondolataidra tekints lufiként és képzeld el, hogy elengeded őket, megszabadulsz tőlük. Küldj fényt és boldogságot az embereknek. Légy ma különösen kedves és pozitív mindenkivel, adj szeretetet, hiszen ez tízmilliószorosan fog rád visszahatni. Képzeld el a Földet egészségesnek, a rajta élő embereket pedig békésnek, szeretettelinek, boldognak. Lásd, hogy az emberek ünnepelik a világbékét!

Ezek a gondolatok mind teremtőek és pozitívak, amik sokszorosan fognak visszahatni az életedre. Ahhoz, hogy fokozd a hatást, ma különösen is érdemes a vágyaidat és céljaidat feljegyezni, vizionálni, akár le is írni egy listába. Képzeld el, hogy mindez valóra válik és hagyd, hogy megtörténjen a csoda az életedben.