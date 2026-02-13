A pikkelysömör nem csak a bőrt érinti: az egész szervezet betegsége és hatalmas pszichés teher

A bőr az egyik legnagyobb szervünk, ezért nem meglepő, hogy az itt jelentkező eltérések gyakran mélyebb, belső folyamatokra utalnak. A pikkelysömör pontosan ilyen betegség, amely során az immunrendszer működése felgyorsítja a bőrsejtek megújulását, így azok nem tudnak megfelelően leválni. Ennek következtében vastag, hámló, gyulladt bőrterületek alakulnak ki, amelyek nemcsak fizikai, hanem lelki terhet is jelentenek. A pikkelysömör nem fertőző, nem a higiénia hiányának következménye, és nem lehet elkapni másoktól. Ennek ellenére az érintettek gyakran találkoznak félreértésekkel és társadalmi előítéletekkel, ami tovább növeli a betegség pszichés terhét.

A pikkelysömör krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely hullámzó lefolyású, és gyakran egész életen át fennáll.

Forrás: 123.rf.com

A pikkelysömör kialakulásának háttere

A pikkelysömör kialakulásában döntő szerepet játszik az immunrendszer kóros aktiválódása. A szervezet védekező rendszere tévesen gyulladásos folyamatot indít el a bőrben, amelynek hatására a bőrsejtek akár tízszer gyorsabban osztódnak a normálisnál.

Ez a felgyorsult sejtciklus okozza a jellegzetes, ezüstös hámlással járó plakkokat.

Genetikai hajlam is kimutatható, mivel a pikkelysömör gyakran halmozódik családon belül. A hajlam azonban önmagában nem elegendő a betegség kialakulásához. Külső és belső kiváltó tényezők, például tartós stressz, fertőzések, hormonális változások, bizonyos gyógyszerek vagy bőrsérülések is hozzájárulhatnak a tünetek megjelenéséhez vagy fellángolásához.

A szakértők szerint a pikkelysömör gyakran társul más gyulladásos betegségekkel, például ízületi érintettséggel, szív és érrendszeri kockázatokkal vagy anyagcsere-zavarokkal, ami tovább erősíti a betegség komplex jellegét.

A pikkelysömör tünetei és megjelenési formái

A pikkelysömör legjellemzőbb tünete a jól körülhatárolt, vöröses színű bőrterület, amelyet vastag, fehéres pikkelyek borítanak. Ezek az elváltozások leggyakrabban a könyökön, térden, fejbőrön és a deréktájon jelennek meg, de a test bármely részét érinthetik.

A viszketés, feszülés és égő érzés gyakori kísérő tünet, amely jelentősen rontja az életminőséget.

Egyes esetekben a körmök is érintettek lehetnek, ilyenkor elszíneződés, megvastagodás vagy töredezés figyelhető meg. Súlyosabb formában ízületi panaszok is kialakulhatnak, amelyeket merevség, fájdalom és mozgáskorlátozottság jellemez. A tünetek lefolyása egyénenként eltérő. Vannak időszakok, amikor a pikkelysömör szinte teljesen visszahúzódik, majd külső hatásra újra fellángolhat. Ez a hullámzó jelleg sok bizonytalanságot okozhat az érintettek számára.