Valentin-napi ajándékok: szexi kozmetikumok, amikkel garantált a siker

A Valentin-nap nem feltétlenül a nagy gesztusokról szól – sokszor egy apró, mégis figyelmes ajándék mondja a legtöbbet. Egy illatos parfüm, egy csillogó sminkpaletta vagy egy kényeztető testápoló mind olyan választás lehet, amely a hétköznapokban is mosolyt csal az arcra. A Valentin-napi ajándékok között egyre népszerűbbek a beautymeglepetések, hiszen egyszerre romantikusak és stílusosak.

Valentin-napi ajándékok: ajándékozz bonbon helyett kozmetikumot!

Forrás: Shutterstock

Valentin-napi ajándékok: ötletek a szépségápolás jegyében

A kozmetikum azért is ideális választás, mert könnyen személyre szabható: választhatunk érzéki illatot, ragyogást fokozó sminket vagy relaxáló fürdőtermékeket. Egy jól összeállított beautycsomag ráadásul sokkal tartósabb emlék marad, mint egy csokor virág.

1. My heart beats for you fürdőbomba 2.563 Ft 2. Catrice Kiss & Glow hidratáló ajakbalzsam csillámporral 2.180 Ft 3. COTTON CANDY KISS Testpermet 6.990 Ft 4. Pantene Pro-V Robert Indiana intenzív maszk a károsult hajra2.200 Ft 5. Karité Confort Rose (Shea Rózsa) kézkrém 11.180 Ft 6. Love is in the air ajakápoló szett 9.990 Ft

Forrás: Shutterstock, lush, notino, the body shop, loccitane, naturalskin

Akár romantikus hangulatot szeretnénk teremteni egy esti randira, akár csak egy kis énidőt ajándékoznánk, ezek a Valentin-napi ajándékok tökéletesen passzolnak a meghitt pillanatokhoz.

Miért jó választás a kozmetikum a szerelmesek napjára?

Ha azon gondolkodunk, mit vegyünk Valentin-napra, nem kell hatalmas összegekben gondolkodnunk: egy szépen kiválasztott ajakbalzsam, egy romantikus illat a szerelmesek napjára vagy egy kényeztető fürdőtermék is tökéletes gesztus lehet. A Valentin-napi ajándékok lényege, hogy személyesek legyenek – és a beautytermékek pontosan ezt az érzést adják.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Valentin-nappal kapcsolatban további cikkekért kattints tovább!