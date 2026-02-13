Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
beauty

Valentin-napi ajándékok: szexi kozmetikumok, amikkel garantált a siker

beauty ajándék Valentin-nap kozmetikum
Life.hu
2026.02.13.
Gondolkodunk, hogy mivel lepjük meg szívünk választottját? A Valentin-napi ajándékok között idén a klasszikus virág vagy csoki helyett válasszunk inkább egy látványos kozmetikumot, amely egyszerre személyes és praktikus meglepetés.

A Valentin-nap nem feltétlenül a nagy gesztusokról szól – sokszor egy apró, mégis figyelmes ajándék mondja a legtöbbet. Egy illatos parfüm, egy csillogó sminkpaletta vagy egy kényeztető testápoló mind olyan választás lehet, amely a hétköznapokban is mosolyt csal az arcra. A Valentin-napi ajándékok között egyre népszerűbbek a beautymeglepetések, hiszen egyszerre romantikusak és stílusosak.

Valentin-napi ajándékok virág helxett kényeztető kozmetikum, a képen is rózsaszín termékek találhatók
Valentin-napi ajándékok: ajándékozz bonbon helyett kozmetikumot!
Forrás: Shutterstock

Valentin-napi ajándékok: ötletek a szépségápolás jegyében

A kozmetikum azért is ideális választás, mert könnyen személyre szabható: választhatunk érzéki illatot, ragyogást fokozó sminket vagy relaxáló fürdőtermékeket. Egy jól összeállított beautycsomag ráadásul sokkal tartósabb emlék marad, mint egy csokor virág.

1. My heart beats for you fürdőbomba 2.563 Ft 2. Catrice Kiss & Glow hidratáló ajakbalzsam csillámporral 2.180 Ft 3. COTTON CANDY KISS Testpermet 6.990 Ft 4. Pantene Pro-V Robert Indiana intenzív maszk a károsult hajra2.200 Ft 5. Karité Confort Rose (Shea Rózsa) kézkrém 11.180 Ft 6. Love is in the air ajakápoló szett 9.990 Ft
Forrás: Shutterstock, lush, notino, the body shop, loccitane, naturalskin 

Akár romantikus hangulatot szeretnénk teremteni egy esti randira, akár csak egy kis énidőt ajándékoznánk, ezek a Valentin-napi ajándékok tökéletesen passzolnak a meghitt pillanatokhoz.

Miért jó választás a kozmetikum a szerelmesek napjára?

Ha azon gondolkodunk, mit vegyünk Valentin-napra, nem kell hatalmas összegekben gondolkodnunk: egy szépen kiválasztott ajakbalzsam, egy romantikus illat a szerelmesek napjára vagy egy kényeztető fürdőtermék is tökéletes gesztus lehet. A Valentin-napi ajándékok lényege, hogy személyesek legyenek – és a beautytermékek pontosan ezt az érzést adják.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Valentin-nappal kapcsolatban további cikkekért kattints tovább!

Szikrázó Valentin-napi ékszerek, amelyektől egyszerűen elolvadunk

Érkezik a szerelem ünnepe, ami nem telhet el új csili-vili ékszer nélkül! Összegyűjtöttük az idei kollekciók legjobb tervezéseit, hogy különleges ajándékkal készülhess a Valentin-napra!

A csoki és a plüss lejárt lemez: ezek a Valentin-napi ajándékok összehoznak

Idén ne ragadj le a virágcsokroknál! Összegyűjtöttük azokat az izgalmas Valentin-napi ajándékokat, amelyekkel minőségi időt tölthettek el. Randizz és ajándékozz egyetlen dobozzal!

Mi vár rád a szerelem ünnepén? Ilyen lesz a Valentin-napod a csillagjegyed szerint

Közeledik a szerelmesek ünnepe, ám egyesek számára inkább sokkoló mint romantikus lesz. Nézd meg, hogyan hat a Valentin-nap a 12 csillagjegyre!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu