Drakula-kritika: Luc Besson modern, látványos vámpírrománca meglepő, de működik

Valljuk be, hogy a vámpírfilmek − főleg a Drakula-sztori − az utóbbi években olyanok lettek, mint a karácsonyi filmek decemberben – mindig jön egy újabb, és mindig azt hisszük, hogy már mindent láttunk. Robert Eggers komor, művészies Nosferatu-ja után különösen nehéz volt elképzelni, hogy bárki friss vért pumpálhat Bram Stoker klasszikusába. Aztán megérkezett Luc Besson, Az ötödik elem rendezője, és azt mondta: „Fogjátok a kereszteket, most én jövök.” Az eredmény? Meglepően szórakoztató.

A Drakula 2026-os változata február 5-én érkezett a mozikba.

Drakula (2026) filmkritika – Caleb Landry Jones szenvedélyesebb és merészebb, mint valaha Luc Besson új Drakula-adaptációja látványban merészebb és modernebb, mint az elmúlt évek vámpírfilmjei

Caleb Landry Jones játékosan őrült, mégis szenvedélyes főgonoszt formál, Christoph Waltz pedig intellektuális ellenpontként érkezik

A film romantikusabb, érzékibb és poposabb, mint a klasszikus feldolgozások

Besson Drakula (2026) című filmje nem akar hűvös művészfilm lenni. Nem akar didaktikus horrorleckét adni. Ehelyett grandiózus, túlszaturált, romantikusan túlfűtött gótikus operát csinál – és bár nem hibátlan, mi bizony jobban élveztük, mint az elmúlt évek hasonló próbálkozásait.

Caleb Landry Jones: vámpír, aki élvezi az öröklétet

A film legnagyobb ütőkártyája egyértelműen Caleb Landry Jones, aki Vlad hercegből lett Drakulaként egyszerre groteszk, játékos és tragikusan szenvedélyes. Az alakítása néha Gary Oldman ikonikus verzióját idézi, máskor pedig mintha egy Tim Burton-univerzumból szabadult volna ki – de közben végig a saját útját járja.

Jones Drakulája nem pusztán vérszívó, hanem egy szerelmes férfi, aki 400 éven át cipeli a gyászt. És igen, van benne valami teátrális túlzás, némi camp-es báj, de itt ez most inkább erény, mint hiba. Amikor megjelenik a vásznon, történik valami. A film felélénkül, a jelenetek pedig vibrálni kezdenek.

És ez az, ami az utóbbi adaptációkból sokszor hiányzott: a karizma.

Egy szenvedősebb, modernebb szerelem

A vámpírtörténet már mindenkinek ismerős. Vlad elveszíti szerelmét, Elisabeth-et, majd Isten ellen fordulva az örök kárhozatot választja, hogy egyszer újra találkozhasson vele. A 19. századi Párizsban aztán rátalál Mina Murrayre, aki talán több, mint egyszerű hasonmás.