Ilyen szülő egy szupermodell: Gigi Hadid az anyaságáról mesélt

Az anyaság minden nő életében alapvető szemléletváltást hoz, függetlenül attól, hogy valaki sztárként vagy hétköznapi emberként él-e. A nyilvánosság előtt élő édesanyák esetében azonban a szülőségben talán még nagyobb tudatosságra van szükség. Gigi Hadid azoknak a hírességeknek a táborát erősíti, akik következetesen igyekeznek megmutatni, az anyaság nem csupán életük egy szelete, hanem egy mindent átformáló új életforma.
Így éli meg Gigi Hadid az anyaságát, avagy ezekre a kérdésekre kapsz választ
- Mit tart valóban fontosnak egy szupermodell a gyereknevelésben?
- Hogyan alakította át az anyaság a karrierhez való viszonyát?
- Milyen szemlélet segíti a kiegyensúlyozott szülői együttműködést?
Gigi Hadid ugyan már évek óta az 51 éves Bradley Cooper barátnője, de korábban a One Direction egykori énekesével, Zayn Malik-kal járt. A párnak 2020 szeptemberében született kislányuk, Khai, ám a csöppség nem sokáig élvezhette a kétszülős életet. Gigi Hadid gyereke csupán egyéves volt, amikor a modell egy tettlegességig fajuló vita után úgy döntött, végleg szakít az énekessel. Azóta rendezték a kapcsolatukat, ő pedig végre megélheti a nyugodt anyaságot. A Times Of India gyűjtötte össze a modell-édesanya gondolatait a szülőségről és azon belül az anyaságról.
Tudatosság a mindennapokban
Gigi Hadid többször hangsúlyozta, hogy az anyaság számára nem ösztönös sodródás, hanem tudatos jelenlétet. Nem a tökéletességre törekszik, sokkal inkább arra, hogy figyelmesen reagáljon kislánya igényeire, és vele együtt tanuljon magáról. Szerinte a legfontosabb szülői feladat az érzelmi biztonság megteremtése, még akkor is, ha a mindennapok nem mindig kiszámíthatóak. Hozzáteszi még, hogy időnként szüksége van egy kis egyedüllétre, amikor nincs vele a lánya. Úgy érzi, ilyenkor újra visszatalál magához, hogy még jobb anyává tud válni.
A karrier és az anyaság egyensúlya
A modell karrierje az anyává válás után természetes módon alakult át. Gigi Hadid mindig is nyíltan beszél arról, hogy ma már nem minden munkalehetőség fér bele az életébe. Ő azonban ezt nem lemondásként éli meg, hanem prioritásváltásként. Csak olyan projekteket vállal el, amelyek összeegyeztethetők a családi életével, és nem vesznek el aránytalanul sok időt a gyerekétől. Ebben lánya édesapja is segít neki, hiszen közösen osztoznak a szülői terheken.
Együttműködés a szülői szerepben
Khai nevelésében kiemelt szerepet kap a külön élő szülők közötti jó és konstruktív együttműködés. Mióta rendezték nézeteltéréseiket, Gigi Hadid és a 10 év után ismét összeálló One Direction tag, Zayn Malik szülői kapcsolata nem a versengésről, hanem a kölcsönösségről szól. A hangsúly tehát azon van, hogy közös gyermekük stabil, kiszámítható környezetben nőhessen fel.
Mit tanulhatunk tőle?
Bár a modellszakmában minden arról szól, hogy az ember tökéletes legyen, Gigi Hadid ezt a szemléletet nem vitte át az anyaságába. Számára ugyanis ez a csodás szerep inkább az őszinte jelenlétről szól, és arra koncentrál, hogy lányának kiegyensúlyozott és érzelmileg biztonságos hátteret nyújtson. Mindez pedig nemcsak egy szupermodell privilégiuma, hanem követhető hozzáállás minden anya számára.