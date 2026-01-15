Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ilyen szülő egy szupermodell: Gigi Hadid az anyaságáról mesélt

szülőség Gigi Hadid anyaság
Neve sokáig egyet jelentett a modellvilág csúcsával, de ma elsősorban anyaként gondol magára. Gigi Hadid szülői szemlélete pedig mindannyiunk számára példaértékű.

Az anyaság minden nő életében alapvető szemléletváltást hoz, függetlenül attól, hogy valaki sztárként vagy hétköznapi emberként él-e. A nyilvánosság előtt élő édesanyák esetében azonban a szülőségben talán még nagyobb tudatosságra van szükség. Gigi Hadid azoknak a hírességeknek a táborát erősíti, akik következetesen igyekeznek megmutatni, az anyaság nem csupán életük egy szelete, hanem egy mindent átformáló új életforma.

Gigi Hadid anyasága összetett, mégis végtelenül egyszerű
Gigi Hadid szupermodell úgy éli meg anyaságát, hogy közben karrierjét sem hanyagolja el.
Forrás: GC Images/MEGA

Így éli meg Gigi Hadid az anyaságát, avagy ezekre a kérdésekre kapsz választ

  • Mit tart valóban fontosnak egy szupermodell a gyereknevelésben?
  • Hogyan alakította át az anyaság a karrierhez való viszonyát?
  • Milyen szemlélet segíti a kiegyensúlyozott szülői együttműködést?

Gigi Hadid ugyan már évek óta az 51 éves Bradley Cooper barátnője, de korábban a One Direction egykori énekesével, Zayn Malik-kal járt. A párnak 2020 szeptemberében született kislányuk, Khai, ám a csöppség nem sokáig élvezhette a kétszülős életet. Gigi Hadid gyereke csupán egyéves volt, amikor a modell egy tettlegességig fajuló vita után úgy döntött, végleg szakít az énekessel. Azóta rendezték a kapcsolatukat, ő pedig végre megélheti a nyugodt anyaságot. A Times Of India gyűjtötte össze a modell-édesanya gondolatait a szülőségről és azon belül az anyaságról. 

Gigi Hadid és Zayn Malik hat évig voltak egy pár
Gigi Hadid és Zayn Malik 2021-ben szakítottak, de békében nevelik közös lányukat.
Forrás: Corbis Entertainment

Tudatosság a mindennapokban

Gigi Hadid többször hangsúlyozta, hogy az anyaság számára nem ösztönös sodródás, hanem tudatos jelenlétet. Nem a tökéletességre törekszik, sokkal inkább arra, hogy figyelmesen reagáljon kislánya igényeire, és vele együtt tanuljon magáról. Szerinte a legfontosabb szülői feladat az érzelmi biztonság megteremtése, még akkor is, ha a mindennapok nem mindig kiszámíthatóak. Hozzáteszi még, hogy időnként szüksége van egy kis egyedüllétre, amikor nincs vele a lánya. Úgy érzi, ilyenkor újra visszatalál magához, hogy még jobb anyává tud válni.

A karrier és az anyaság egyensúlya

A modell karrierje az anyává válás után természetes módon alakult át. Gigi Hadid mindig is nyíltan beszél arról, hogy ma már nem minden munkalehetőség fér bele az életébe. Ő azonban ezt nem lemondásként éli meg, hanem prioritásváltásként. Csak olyan projekteket vállal el, amelyek összeegyeztethetők a családi életével, és nem vesznek el aránytalanul sok időt a gyerekétől. Ebben lánya édesapja is segít neki, hiszen közösen osztoznak a szülői terheken.

Együttműködés a szülői szerepben

Khai nevelésében kiemelt szerepet kap a külön élő szülők közötti jó és konstruktív együttműködés. Mióta rendezték nézeteltéréseiket, Gigi Hadid és a 10 év után ismét összeálló One Direction tag, Zayn Malik szülői kapcsolata nem a versengésről, hanem a kölcsönösségről szól. A hangsúly tehát azon van, hogy közös gyermekük stabil, kiszámítható környezetben nőhessen fel.

Mit tanulhatunk tőle?

Bár a modellszakmában minden arról szól, hogy az ember tökéletes legyen, Gigi Hadid ezt a szemléletet nem vitte át az anyaságába. Számára ugyanis ez a csodás szerep inkább az őszinte jelenlétről szól, és arra koncentrál, hogy lányának kiegyensúlyozott és érzelmileg biztonságos hátteret nyújtson. Mindez pedig nemcsak egy szupermodell privilégiuma, hanem követhető hozzáállás minden anya számára.
 

