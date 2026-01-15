Ilyen szülő egy szupermodell: Gigi Hadid az anyaságáról mesélt

Az anyaság minden nő életében alapvető szemléletváltást hoz, függetlenül attól, hogy valaki sztárként vagy hétköznapi emberként él-e. A nyilvánosság előtt élő édesanyák esetében azonban a szülőségben talán még nagyobb tudatosságra van szükség. Gigi Hadid azoknak a hírességeknek a táborát erősíti, akik következetesen igyekeznek megmutatni, az anyaság nem csupán életük egy szelete, hanem egy mindent átformáló új életforma.

Gigi Hadid szupermodell úgy éli meg anyaságát, hogy közben karrierjét sem hanyagolja el.

Gigi Hadid ugyan már évek óta az 51 éves Bradley Cooper barátnője, de korábban a One Direction egykori énekesével, Zayn Malik-kal járt. A párnak 2020 szeptemberében született kislányuk, Khai, ám a csöppség nem sokáig élvezhette a kétszülős életet. Gigi Hadid gyereke csupán egyéves volt, amikor a modell egy tettlegességig fajuló vita után úgy döntött, végleg szakít az énekessel. Azóta rendezték a kapcsolatukat, ő pedig végre megélheti a nyugodt anyaságot. A Times Of India gyűjtötte össze a modell-édesanya gondolatait a szülőségről és azon belül az anyaságról.

Gigi Hadid és Zayn Malik 2021-ben szakítottak, de békében nevelik közös lányukat.

Tudatosság a mindennapokban

Gigi Hadid többször hangsúlyozta, hogy az anyaság számára nem ösztönös sodródás, hanem tudatos jelenlétet. Nem a tökéletességre törekszik, sokkal inkább arra, hogy figyelmesen reagáljon kislánya igényeire, és vele együtt tanuljon magáról. Szerinte a legfontosabb szülői feladat az érzelmi biztonság megteremtése, még akkor is, ha a mindennapok nem mindig kiszámíthatóak. Hozzáteszi még, hogy időnként szüksége van egy kis egyedüllétre, amikor nincs vele a lánya. Úgy érzi, ilyenkor újra visszatalál magához, hogy még jobb anyává tud válni.

A karrier és az anyaság egyensúlya

A modell karrierje az anyává válás után természetes módon alakult át. Gigi Hadid mindig is nyíltan beszél arról, hogy ma már nem minden munkalehetőség fér bele az életébe. Ő azonban ezt nem lemondásként éli meg, hanem prioritásváltásként. Csak olyan projekteket vállal el, amelyek összeegyeztethetők a családi életével, és nem vesznek el aránytalanul sok időt a gyerekétől. Ebben lánya édesapja is segít neki, hiszen közösen osztoznak a szülői terheken.