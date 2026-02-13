Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új, szívszorító posztot tett közzé James Van Der Beek özvegye − "Csak folynak a könnyeim"

Dawson és a haverok adománygyűjtés James Van Der Beek
Egy nappal a színész halála után felesége megosztotta az I Don’t Want To Wait akusztikus feldolgozását, amelyet Alana Springsteen a család GoFundMe-gyűjtésének támogatására tett közzé. James Van Der Beek február 11-én hunyt el.

Kimberly Van Der Beek az Instagram-sztorijában osztotta meg Alana Springsteen I Don’t Want To Wait-feldolgozását, amelyet az énekesnő kifejezetten a család támogatására tett közzé James Van Der Beek halála másnapján. 

James Van Der Beeket a Dawson és a haverok sorozatban ismerte meg a világ.
  • James Van Der Beek felesége, Kimberly megosztotta a Dawson és a haverok főcímdalának, az I Don't Want To Waitnek a feldolgozását, amelyet Alana Springsteen countryénekesnő adott elő.
  • Springsteen a Van Der Beek család GoFundMe-gyűjtését támogatta a dallal. 
  • A színész családja komoly anyagi gondokkal küzd.
  • Van Der Beek 48 éves korában, február 11-én hunyt el vastagbélrákban.

James Van Der Beek felesége megosztotta a Dawson és a haverok című sorozat főcímdalát

James Van Der Beek felesége, Kimberly Instagram-sztorijában is megosztotta a Dawson és a haverok című sorozat főcímdalának, az I Don't Want To Waitnek − amelyet eredetileg Paula Cole írt − egy feldolgozását. A dalt először Alana Springsteen tette közzé február 12-én, csütörtökön egy Instagram-bejegyzésben, Sara Baresszel és Lauren LaRue-val közösen, hogy a színész családját a GoFoundMe-oldalon is támogassák. Springsteen bejegyzésére az 57 éves Paula Cole is reagált. „Olyan gyönyörű. Csak folynak a könnyeim. Köszönöm, hogy segítetek James családjának” − írta.

Adománygyűjtés indult a családért

Kimberly barátai GoFundMe-oldalon indítottak gyűjtést a Van Der Beek család támogatására James halála után. Azt írták, anyagi nehézségekkel küzdenek, és nehezen tudják fenntartani otthonukat. A családfő hosszú betegsége és a kezelések költségei gyakorlatilag felemésztették a tartalékaikat. Adományokat a megélhetési kiadásokra, számlákra és a gyermekek oktatásának biztosítására fordítják. A szervezők szerint minden felajánlás – az összeg nagyságától függetlenül – hozzájárul ahhoz, hogy a gyászoló család talpon maradhasson. Az adománygyűjtés során eddig több mint 2 millió dollár folyt be, amelyben Steven Spielberg 25 ezer dolláros hozzájárulása is szerepel.

James Van Der Beek családja
James Van Der Beek hat gyerekét és feleségét hagyta hátra.
Forrás: Instagram

James Van Der Beekneknek és Kimberlynek hat gyereke született. Közülük négy lány, a 15 éves Olivia, a 12 éves Annabel, a 9 és fél éves Emilia és a 7 éves Gwendolyn, valamint két fiú, a 13 éves Joshua és a 4 éves Jeremiah. A betegséget a színésznél 2023 augusztusában diagnosztizálták, először 2024 novemberében beszélt róla. James Van Der Beek február 11-én 48 éves korában hunyt el vastagbélrákban. Halálhírét felesége az Instagramon jelentette be

