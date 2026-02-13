Új, szívszorító posztot tett közzé James Van Der Beek özvegye − "Csak folynak a könnyeim"

Kimberly Van Der Beek az Instagram-sztorijában osztotta meg Alana Springsteen I Don’t Want To Wait-feldolgozását, amelyet az énekesnő kifejezetten a család támogatására tett közzé James Van Der Beek halála másnapján.

James Van Der Beeket a Dawson és a haverok sorozatban ismerte meg a világ.

James Van Der Beek felesége, Kimberly megosztotta a Dawson és a haverok főcímdalának, az I Don't Want To Waitnek a feldolgozását, amelyet Alana Springsteen countryénekesnő adott elő.

Springsteen a Van Der Beek család GoFundMe-gyűjtését támogatta a dallal.

A színész családja komoly anyagi gondokkal küzd.

James Van Der Beek felesége, Kimberly Instagram-sztorijában is megosztotta a Dawson és a haverok című sorozat főcímdalának, az I Don't Want To Waitnek − amelyet eredetileg Paula Cole írt − egy feldolgozását. A dalt először Alana Springsteen tette közzé február 12-én, csütörtökön egy Instagram-bejegyzésben, Sara Baresszel és Lauren LaRue-val közösen, hogy a színész családját a GoFoundMe-oldalon is támogassák. Springsteen bejegyzésére az 57 éves Paula Cole is reagált. „Olyan gyönyörű. Csak folynak a könnyeim. Köszönöm, hogy segítetek James családjának” − írta.

Adománygyűjtés indult a családért

Kimberly barátai GoFundMe-oldalon indítottak gyűjtést a Van Der Beek család támogatására James halála után. Azt írták, anyagi nehézségekkel küzdenek, és nehezen tudják fenntartani otthonukat. A családfő hosszú betegsége és a kezelések költségei gyakorlatilag felemésztették a tartalékaikat. Adományokat a megélhetési kiadásokra, számlákra és a gyermekek oktatásának biztosítására fordítják. A szervezők szerint minden felajánlás – az összeg nagyságától függetlenül – hozzájárul ahhoz, hogy a gyászoló család talpon maradhasson. Az adománygyűjtés során eddig több mint 2 millió dollár folyt be, amelyben Steven Spielberg 25 ezer dolláros hozzájárulása is szerepel.

James Van Der Beek hat gyerekét és feleségét hagyta hátra.

James Van Der Beekneknek és Kimberlynek hat gyereke született. Közülük négy lány, a 15 éves Olivia, a 12 éves Annabel, a 9 és fél éves Emilia és a 7 éves Gwendolyn, valamint két fiú, a 13 éves Joshua és a 4 éves Jeremiah. A betegséget a színésznél 2023 augusztusában diagnosztizálták, először 2024 novemberében beszélt róla. James Van Der Beek február 11-én 48 éves korában hunyt el vastagbélrákban. Halálhírét felesége az Instagramon jelentette be.

