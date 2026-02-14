Manapság nagyon sok elvárás nehezedik az szülőkre. De tudd, hogy nem attól leszel elég jó anya, hogy a végletekig feszített a napirended, kifogástalan uzsonnásdobozzal küldöd iskolába a gyerekedet vagy a türelem bajnokaként elviselsz mindent. Ezt erősíti az a szakember is, aki tanácsaival mindössze három fontos dolgot kiemelve most neked is segít, hogy az anyaságodat felszabadultabban és kiegyensúlyozottabban tudd megélni.

Három apró dolog választ el csupán az elég jó anya szereptől.

Hogyan lehetsz elég jó anya?

A modern anyaság egyik legnagyobb csapdája az állandó megfelelési kényszer. Sok nő érzi úgy, hogy egyszerre kell tökéletes szülőnek, partnernek, munkavállalónak és háztartásvezetőnek lennie. Ez az ördögi kör pedig odavezet, hogy mindenki más igénye előrébb valóvá válik a sajátodnál. Dr. Zoe Shaw pszichoterapeuta szerint azonban épp ez az, ami hosszú távon kimerít és eltávolít attól az anyától, aki valójában lenni szeretnél.

A szakember úgy véli, az az érzelmi családi teher – a láthatatlan munka, amit a nők gyakran automatikusan magukra vesznek – nem tűnik el attól, hogy a feladatok papíron megoszlanak. Teljesen normális tehát, ha akkor is túlterheltnek érzed magad, ha minden igazságosan van elosztva. Dr. Shaw, hogy segítsen neked megélni az elég jó anyaságodat, összegyűjtött három dolgot, amit megfogadva elérheted a célodat.

Hogyan legyek jó anya? - erre a kérdésre csak te tudod a választ, de ezzel a három dologgal közelebb kerülhetsz hozzá.

1. Kapcsolódj ki a közösségi média világából

A nap végén bizony nagyon jól tud esik csak céltalanul görgetni. Tévhit azonban, hogy a közösségi média igazi kikapcsolódást nyújt, egyesek odáig merészkednek, hogy popcornagyként definiálják a jelenséget. Főként, ha azon kapod magad, hogy a telefon elszívja az energiád maradékát is. Ilyenkor bizony érdemes határokat húzni. Már napi 20-30 percnyi közösségimédia-csökkentés is felszabadíthat annyi időt és mentális teret, amit valódi pihenésre vagy a gyerekekkel való kapcsolódásra fordíthatsz. Egy közös társas, egy beszélgetés vagy pár perc csend sokkal többet ad, mint hinnéd.

2. Tűzz ki kevés, de konkrét napi célokat

Dr. Zoe Shaw azt javasolja, hogy minden reggel válassz ki két-három reálisan teljesíthető feladatot. Ennyi. Ha ezek megvannak, a nap már sikeres. Kutatások szerint ez a módszer nemcsak hatékonyabbá tesz, de csökkenti a stresszt is, mert az agy nem érzi állandó veszélyben magát a végtelen teendők miatt. Minden más már bónusz.

3. Ne ostorozd magad

Ha állandóan azon aggódsz, hogy elég jó anya vagy-e, az a szakember szerint már önmagában annak a jele, hogy jó úton jársz. Nem kell minden nap tökéletesnek lenned. Lesznek káoszos reggelek, türelmetlen mondatok, szétcsúszott tervek, de ez rendben van. Az önmagad felé gyakorolt együttérzés nem gyengeség, hanem az egyik legerősebb szülői eszköz.

„Hogyan legyek jó anya?” Az anyaság eljutott arra a szintre, ahol már a maximum sem elég, te pedig egyszerűen felőrlődsz az előtted sorakozó fizikai és lelki teendőktől. Dr. Shaw pszichoterapeuta szerint a kevesebb néha tényleg több. Kevesebb nyomás, kevesebb elvárás, kevesebb önvád, helyettük több jelenlét, nyugalom és valódi kapcsolódás. Csupán ennyi választ el attól, hogy igazán sikeres anya lehess.

