Egy tanulmány szerint a férjek jobban stresszelik az anyákat, mint a saját gyermekeik

A probléma maga a házasság

A szakértők szerint a probléma gyökere nem feltétlenül a férfiak hozzáállása, hanem maga a házasság mint kapcsolat. Hal Runkel amerikai terapeuta szerint a házasság önmagában is érzelmileg megterhelő, még akkor is, ha jól működik. A szülőség és a párkapcsolat együttes jelenléte pedig sokaknál folyamatos feszültségforrássá válik. Úgy véli, ha az apákat csupán segítő szerepbe szorítják, kevésbé tudnak valódi, egyenrangú partnerként működni, amit az anyák hiányérzetként élnek meg.

Eközben az apák oldaláról is megjelenik a frusztráció. Egy korábbi felmérés szerint a férfiak úgy érzik, több időt töltenek a gyerekeikkel, mint a korábbi generációk, mégis ritkán kapnak ezért visszajelzést. Sokuk számára egy egyszerű elismerés, egy jó munkát végeztél is sokat jelentene, a nők szerint viszont nem jár dicséret ezért, hiszen így természetes.

Nem csak érzés kérdése: a stressz valódi következményei

Az anyák névtelen visszajelzései gyakran kimerültségről és magányról árulkodnak. Többen úgy fogalmaztak, hogy a férjük hazatérése után sem csökken a terhelésük, sőt, mintha egy újabb műszak kezdődne. Mások azt emelték ki, hogy bár azonos mértékben dolgoznak, a szervezés, a tervezés és a felelősség mégis rájuk nehezedik, így ha valami nem sikerül, azt is saját kudarcként élik meg.

Fontos különbséget tenni azonban az érzés és a valóság között. Bár sok házas anya számol be arról, hogy egyedül érzi magát a szülői szerepben, a kutatás szerint az egyedülálló anyák stressz-szintje messze a legmagasabb. A valódi egyedülállóság lényegesen nagyobb terhet jelent, mind érzelmileg, mind fizikailag.

A Padovai Egyetem kutatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a tartós párkapcsolati stressz hosszú távon az egészségi állapotra és a várható élettartamra is hatással van.

Érdekes módon azt tapasztalták, hogy a férfiak egészsége gyakran romlik házastársuk elvesztése után, míg a nőknél sok esetben javulás figyelhető meg, ami arra utal, hogy a férjek erősebben támaszkodnak párjukra.

Mi a megoldás?

A szakértők szerint a megoldás kulcsa az odafigyelésben, az elismerésben és a közös felelősségvállalásban rejlik. A házimunka és a gyerekek körüli teendők valódi megosztása, egy köszönöm, egy dicséret vagy egy ölelés nemcsak a feszültséget csökkenti, hanem a kapcsolatot is erősíti.

Mert a kiegyensúlyozott családi élet alapja végső soron az, hogy az anyák ne érezzék magukat egyedül a terhekkel. Ha anya boldog, mindenki boldog, pláne a gyerek.