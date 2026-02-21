Egy tanulmány szerint a férjek jobban stresszelik az anyákat, mint a saját gyermekeik

Sok családban visszatérő poén, hogy az apák saját magukat is beszámolják a gyerekek közé, tréfásan megjegyezve, hogy a legnagyobb gyerek valójában ők maguk. Bár ezek a megjegyzések többnyire ártatlan viccnek tűnnek, a hétköznapokban gyakran komoly feszültségeket fednek el. Egy friss kutatás szerint pedig a nők jelentős része nemcsak érti ezt a humort, hanem saját tapasztalataira ismer rá benne: sokak számára a férjük nagyobb stresszforrást jelent, mint maguk a gyerekek. Mutatjuk az anyai stresszről szóló kutatás részleteit.
Az anyai stressz forrása a mindennapokban
- Egy nemzetközi kutatás szerint az anyák átlagos stressz-szintje rendkívül magas, közel a maximális értékhez.
- A megkérdezett nők közel fele úgy érzi, hogy a férje nagyobb stresszforrást jelent számára, mint a gyerekei.
- Sok anya nem valódi társként, hanem plusz feladatként éli meg párja jelenlétét a mindennapokban.
- A mentális terhelés – tervezés, szervezés, előre gondolkodás – jellemzően az anyák vállát nyomja.
- A leggyakoribb stresszforrás az időhiány és az egyenlőtlen feladatmegosztás.
- A tartós párkapcsolati feszültség hosszú távon az egészségre és az életminőségre is hatással lehet.
- A szakértők szerint a valódi megoldás a közös felelősségvállalásban és az egymás iránti elismerésben rejlik.
Mi stresszeli leginkább az anyákat a mindennapokban?
Egy nemzetközi kutatás –amelyben több mint 7000 édesanya vett részt – rávilágított arra, hogy az anyák rendkívül magas stressz-szintről számolnak be: átlagosan 8,5-re értékelték terheltségüket egy tízes skálán.
Az eredmények egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a megkérdezettek 46 százaléka szerint nem a gyerekek, hanem a férjük jelenti a nagyobb stresszforrást a mindennapokban.
Mi áll ennek a hátterében?
Az anyák gyakran érzik úgy, hogy párjuk nem valódi társként vesz részt a családi működésben, inkább egyfajta nagy gyerekként van jelen. A nők szerint az anyai stressz alapvetően más jellegű, mint az apai: míg az apák sokszor a jelenben reagálnak, az anyák folyamatosan előre gondolkodnak, mérlegelik döntéseik hosszú távú következményeit, és mentálisan is ők viszik a család működtetésének terhét. A kutatás adatai ezt alá is támasztják.
A partnerrel élő anyák háromnegyede úgy érzi, hogy a gyermeknevelési és háztartási feladatok többsége rá hárul. Minden ötödik válaszadó szerint a legnagyobb napi stresszt az okozza, hogy a párja nem veszi ki a részét a teendőkből. A leggyakoribb aggodalom az időhiány: az anyák többsége úgy érzi, egyszerűen nem fér bele a napba minden, amit el kellene végezni.
A probléma maga a házasság
A szakértők szerint a probléma gyökere nem feltétlenül a férfiak hozzáállása, hanem maga a házasság mint kapcsolat. Hal Runkel amerikai terapeuta szerint a házasság önmagában is érzelmileg megterhelő, még akkor is, ha jól működik. A szülőség és a párkapcsolat együttes jelenléte pedig sokaknál folyamatos feszültségforrássá válik. Úgy véli, ha az apákat csupán segítő szerepbe szorítják, kevésbé tudnak valódi, egyenrangú partnerként működni, amit az anyák hiányérzetként élnek meg.
Eközben az apák oldaláról is megjelenik a frusztráció. Egy korábbi felmérés szerint a férfiak úgy érzik, több időt töltenek a gyerekeikkel, mint a korábbi generációk, mégis ritkán kapnak ezért visszajelzést. Sokuk számára egy egyszerű elismerés, egy jó munkát végeztél is sokat jelentene, a nők szerint viszont nem jár dicséret ezért, hiszen így természetes.
Nem csak érzés kérdése: a stressz valódi következményei
Az anyák névtelen visszajelzései gyakran kimerültségről és magányról árulkodnak. Többen úgy fogalmaztak, hogy a férjük hazatérése után sem csökken a terhelésük, sőt, mintha egy újabb műszak kezdődne. Mások azt emelték ki, hogy bár azonos mértékben dolgoznak, a szervezés, a tervezés és a felelősség mégis rájuk nehezedik, így ha valami nem sikerül, azt is saját kudarcként élik meg.
Fontos különbséget tenni azonban az érzés és a valóság között. Bár sok házas anya számol be arról, hogy egyedül érzi magát a szülői szerepben, a kutatás szerint az egyedülálló anyák stressz-szintje messze a legmagasabb. A valódi egyedülállóság lényegesen nagyobb terhet jelent, mind érzelmileg, mind fizikailag.
A Padovai Egyetem kutatói arra is felhívják a figyelmet, hogy a tartós párkapcsolati stressz hosszú távon az egészségi állapotra és a várható élettartamra is hatással van.
Érdekes módon azt tapasztalták, hogy a férfiak egészsége gyakran romlik házastársuk elvesztése után, míg a nőknél sok esetben javulás figyelhető meg, ami arra utal, hogy a férjek erősebben támaszkodnak párjukra.
Mi a megoldás?
A szakértők szerint a megoldás kulcsa az odafigyelésben, az elismerésben és a közös felelősségvállalásban rejlik. A házimunka és a gyerekek körüli teendők valódi megosztása, egy köszönöm, egy dicséret vagy egy ölelés nemcsak a feszültséget csökkenti, hanem a kapcsolatot is erősíti.
Mert a kiegyensúlyozott családi élet alapja végső soron az, hogy az anyák ne érezzék magukat egyedül a terhekkel. Ha anya boldog, mindenki boldog, pláne a gyerek.
