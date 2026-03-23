Amikor a test beszél: a gyerekkori elhízás láthatatlan lelki történetei

Mit üzen a plusz súly egy gyerek életében? És mit visz magával ebből a felnőtt nő, aki valaha ő volt? Mit él át valójában egy duci gyerek a hétköznapokban? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk – mélyre mentünk, de reméljük, hasznos tanácsokkal is szolgálhatunk.

Egy duci gyerek sokszor a testén keresztül mutatja meg a kimondatlan érzéseit.

A gyerekkori elhízás megelőzésének kulcsa az érzelmi biztonság megteremtése.

A szülői minta és kommunikáció erősen befolyásolja az evési szokásokat.

A korai segítség jelentősen csökkentheti a felnőttkori lelki terheket.

Mi áll a háttérben, amikor egy duci gyerek a testével üzen?

A gyerekkori elhízás ritkán csak az étkezésről szól, és messze nem csak esztétikai probléma. Egy duci gyerek története mögött gyakran olyan érzelmi hiányok, feszültségek és kimondatlan szükségletek állnak, amelyek a mindennapokban láthatatlanok maradnak. Ahhoz, hogy valóban segítsünk, nemcsak azt kell megértenünk, mit eszik egy gyerek, hanem azt is, mit él át közben.

Nem az étel a főszereplő, hanem az érzések

A gyerekkori elhízásról sokáig kizárólag úgy beszéltünk, mint életmódbeli problémáról: túl sok cukor, kevés mozgás, képernyőidő. Az elhízás nem egyszerűen életmódbeli hiányosság vagy akaratgyengeség következménye. Ez egy krónikus, progresszív betegség, amely komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. Sajnos rendkívül sötét jövőképet festenek a gyerekkori túlsúllyal kapcsolatos kutatások, egyre inkább nő az érintettek száma.

Ráadásul a kérdéskör rendkívül összetett, és az életmódbeli tényezők sokszor inkább csak következményei valami jóval mélyebbnek. A háttérben gyakran olyan lelki folyamatok húzódnak meg, amelyekről ritkán esik szó.

A szakpszichológus szerint a túlsúly sok esetben nem maga a probléma gyökere, hanem egy mélyebb, háttérben meghúzódó nehézség következménye. Inkább egyfajta válasz a gyerek részéről olyan érzésekre vagy élményekre, amelyeket még nem képes szavakba önteni.

A gyerekkor csendes terhei

A gyerek nem tud úgy beszélni a fájdalmáról, mint egy felnőtt. Nem mondja ki, hogy magányos vagyok, vagy félek, hogy nem vagyok elég jó. Ehelyett a teste kezd el beszélni.

Gyakori lelki okok lehetnek:

Érzelmi hiány: amikor kevés a valódi figyelem, a minőségi együttlét

Bizonytalanság: válás, költözés, instabil családi háttér

Túlzott elvárások: amikor a szeretet feltételhez kötöttnek tűnik

Feszültség a családban: kimondatlan konfliktusok, állandó stressz

Az evés ilyenkor megnyugtat, betölt, elterel. Egy gyerek számára ez az egyik legegyszerűbb önnyugtató eszköz

– mondja dr Makai Gábor. Az étel tehát nem csupán táplálék, hanem vigasz, jutalom, menedék.