Amikor a test beszél: a gyerekkori elhízás láthatatlan lelki történetei

Tóth Hédi
2026.03.23.
A gyerekkori túlsúly mögött gyakran mélyebb lelki okok húzódnak. Egy duci gyerek története sokszor kimondatlan érzésekről szól.

Mit üzen a plusz súly egy gyerek életében? És mit visz magával ebből a felnőtt nő, aki valaha ő volt? Mit él át valójában egy duci gyerek a hétköznapokban? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk – mélyre mentünk, de reméljük, hasznos tanácsokkal is szolgálhatunk.

Egy duci gyerek sokszor a testén keresztül mutatja meg a kimondatlan érzéseit.
Egy duci gyerek sokszor a testén keresztül mutatja meg a kimondatlan érzéseit.
  • A gyerekkori elhízás megelőzésének kulcsa az érzelmi biztonság megteremtése.
  • A szülői minta és kommunikáció erősen befolyásolja az evési szokásokat.
  • A korai segítség jelentősen csökkentheti a felnőttkori lelki terheket.

Mi áll a háttérben, amikor egy duci gyerek a testével üzen?

A gyerekkori elhízás ritkán csak az étkezésről szól, és messze nem csak esztétikai probléma. Egy duci gyerek története mögött gyakran olyan érzelmi hiányok, feszültségek és kimondatlan szükségletek állnak, amelyek a mindennapokban láthatatlanok maradnak. Ahhoz, hogy valóban segítsünk, nemcsak azt kell megértenünk, mit eszik egy gyerek, hanem azt is, mit él át közben.

Nem az étel a főszereplő, hanem az érzések

A gyerekkori elhízásról sokáig kizárólag úgy beszéltünk, mint életmódbeli problémáról: túl sok cukor, kevés mozgás, képernyőidő. Az elhízás nem egyszerűen életmódbeli hiányosság vagy akaratgyengeség következménye. Ez egy krónikus, progresszív betegség, amely komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. Sajnos rendkívül sötét jövőképet festenek a gyerekkori túlsúllyal kapcsolatos kutatások, egyre inkább nő az érintettek száma
Ráadásul a kérdéskör rendkívül összetett, és az életmódbeli tényezők sokszor inkább csak következményei valami jóval mélyebbnek. A háttérben gyakran olyan lelki folyamatok húzódnak meg, amelyekről ritkán esik szó.
A szakpszichológus szerint a túlsúly sok esetben nem maga a probléma gyökere, hanem egy mélyebb, háttérben meghúzódó nehézség következménye. Inkább egyfajta válasz a gyerek részéről olyan érzésekre vagy élményekre, amelyeket még nem képes szavakba önteni.

A gyerekkor csendes terhei

A gyerek nem tud úgy beszélni a fájdalmáról, mint egy felnőtt. Nem mondja ki, hogy magányos vagyok, vagy félek, hogy nem vagyok elég jó. Ehelyett a teste kezd el beszélni. 
Gyakori lelki okok lehetnek:

  • Érzelmi hiány: amikor kevés a valódi figyelem, a minőségi együttlét
  • Bizonytalanság: válás, költözés, instabil családi háttér
  • Túlzott elvárások: amikor a szeretet feltételhez kötöttnek tűnik
  • Feszültség a családban: kimondatlan konfliktusok, állandó stressz

Az evés ilyenkor megnyugtat, betölt, elterel. Egy gyerek számára ez az egyik legegyszerűbb önnyugtató eszköz

 – mondja dr Makai Gábor. Az étel tehát nem csupán táplálék, hanem vigasz, jutalom, menedék.

Amikor a test válik pajzzsá

Sok esetben a túlsúly védelmi funkciót is betölt. Egyfajta láthatatlan páncél, ami elhatárol a külvilágtól. Ez különösen igaz lehet érzékeny, sérülékeny gyerekeknél. A plusz kilók mintha azt üzennék: ne gyere túl közel. A szakember ezt így fogalmazza meg: 
 

A test határokat húz, amikor a lélek még nem tud.

Lelki következmények már gyerekkorban

A túlsúlyos gyerekek gyakran nagyon korán megtapasztalják a kirekesztettséget. Csúfolódás, bántó megjegyzések, kimondatlan ítélkezés, ezek mind mély nyomot hagynak.
Ennek hatásai:

  • Alacsony önértékelés
  • Szégyenérzet a testtel kapcsolatban
  • Szociális visszahúzódás
  • Szorongás és teljesítménykényszer

Egy idő után a gyerek már nemcsak azt hiszi, hogy kövér, hanem azt is, hogy kevesebbet ér 

– hangzik el egy különösen erős mondat. És ez a belső hitrendszer sokkal makacsabb, mint maga a testsúly.

Amit magunkkal viszünk felnőttkorba

A gyerekkori élmények nem tűnnek el, legfeljebb átalakulnak. A túlsúly mögött húzódó lelki minták gyakran felnőttkorban is velünk maradnak.
Tipikus hosszú távú hatások:

  • Testképzavar – még normál testsúly mellett is
  • Érzelmi evés – stresszre, magányra adott automatikus válasz
  • Kapcsolati nehézségek – intimitástól való félelem vagy túlzott megfelelési vágy
  • Perfekcionizmus – akkor leszek szerethető, ha tökéletes vagyok

Sok nő számol be arról, hogy hiába fogyott le később, belül ugyanaz a bizonytalan kislány maradt

– meséli a doktor úr, utalva arra, hogy a testi változás önmagában nem oldja fel a mélyen gyökerező önértékelési problémákat.

A változás kulcsa: nem a diéta

A beszélgetés végére egyértelművé válik: a megoldás nem pusztán a kalóriák számolásában rejlik.

A valódi változás ott kezdődik, amikor megértjük, mire volt szükségünk valójában, és megtanuljuk ezt más módon megadni magunknak.


Ez lehet: 

  • érzelmi biztonság
  • elfogadás
  • kapcsolódás
  • önmagunk felé forduló figyelem

Egy fontos üzenet minden nőnek

A gyerekkori elhízás története nem a gyengeségről szól. Hanem alkalmazkodásról. Túlélésről. Arról, hogy egy gyerek a rendelkezésére álló eszközökkel próbált boldogulni. És bár a múltunk nem változtatható meg, az ahhoz való viszonyunk igen. Talán ez az első lépés: nem ellenségként nézni a testünkre, hanem meghallani, mit próbált mindig is elmondani.

A gyermekkori elhízás nem csak esztétikai probléma

Vészesen sok a túlsúlyos gyerek hazánkban.

Aggasztó jövőkép: így nézhet ki a következő generáció 2040-re

2040-re több mint 220 millió gyermek lehet elhízott. A szakértők sürgetik a kormányokat, hogy tegyenek lépéseket a gyermekkori elhízás ellen, és teremtsenek egészségesebb környezetet a fiatalok számára.

Brutális tények: ezt teszik a magyar szülők az elhízott gyermekeikkel

Nagyon nagy a baj. Tele vagyunk elhízott gyerekkel

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu