Aggasztó jövőkép: így nézhet ki a következő generáció 2040-re

Egy nemzetközi jelentés figyelmeztet: ha nem történnek drasztikus intézkedések, 2040-re több mint 220 millió gyermek válhat elhízottá világszerte. A World Obesity Federation, magyarul Elhízástudományi Világszövetség legfrissebb adatai szerint az 5 és 19 év közötti fiatalok körében a túlsúly és az elhízás aránya az elkövetkező két évtizedben drámai mértékben nőhet, így az egészségügyi kockázatok is jelentősen emelkednek. A gyermekkori elhízás nem csupán esztétikai probléma: fokozza a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és más krónikus betegségek kialakulásának esélyét, miközben már gyermek- és serdülőkorban hosszú távú egészségügyi következményekkel járhat.

Forrás: Shutterstock

A gyermekkori elhízás globális probléma

Az Elhízástudományi Világszövetség legfrissebb, 2026-ban kiadott elhízási világatlasza szerint a gyermekkori elhízás és túlsúly globálisan tovább növekszik, ha nem történnek drasztikus változások. Bár a 2025-re vonatkozó becslések alapján már ekkor körülbelül 180 millió gyermek lesz elhízott, a szövetség előrejelzése szerint 2040-re ez a szám akár 227 millióra is nőhet, míg a túlsúlyos gyerekek száma elérheti a félmilliárdot.

A szakértők szerint ez a növekedés nem csupán statisztikai adat: legalább 120 millió iskoláskorú gyermeknél a magas testtömegindex (BMI) már ekkor korai jeleit mutathatja a krónikus betegségeknek, így a szív- és érrendszeri problémák, valamint cukorbetegség kockázata is jelentősen nő. Az elhízottságot a 30 fölötti, a túlsúlyosságot a 25 fölötti testtömegindex jelenti.

Johanna Ralston, az Elhízástudományi Világszövetség vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a gyermekkori elhízás globális növekedése azt mutatja, hogy a betegség veszélyeit nem veszik elég komolyan. „Nem helyes egy generációt elhízásra és a vele gyakran együtt járó krónikus és potenciálisan halálos kimenetelű betegségekre kárhoztatni” – mondta.