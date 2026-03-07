Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Aggasztó jövőkép: így nézhet ki a következő generáció 2040-re

2026.03.07.
2040-re több mint 220 millió gyermek lehet elhízott. A szakértők sürgetik a kormányokat, hogy tegyenek lépéseket a gyermekkori elhízás ellen, és teremtsenek egészségesebb környezetet a fiatalok számára.

Egy nemzetközi jelentés figyelmeztet: ha nem történnek drasztikus intézkedések, 2040-re több mint 220 millió gyermek válhat elhízottá világszerte. A World Obesity Federation, magyarul Elhízástudományi Világszövetség legfrissebb adatai szerint az 5 és 19 év közötti fiatalok körében a túlsúly és az elhízás aránya az elkövetkező két évtizedben drámai mértékben nőhet, így az egészségügyi kockázatok is jelentősen emelkednek. A gyermekkori elhízás nem csupán esztétikai probléma: fokozza a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és más krónikus betegségek kialakulásának esélyét, miközben már gyermek- és serdülőkorban hosszú távú egészségügyi következményekkel járhat.

A gyermekkori elhízás brutális méreteket ölt:
A gyermekkori elhízás brutális méreteket ölt: 2040-re több mint 220 millió gyermek lehet elhízott világszerte.
Forrás: Shutterstock
  • Több mint félmilliárd gyermek lesz túlsúlyos 2040-re, 227 millió elhízott.
  • Az Egyesült Királyságban 3,8 millió gyermek BMI-je magas.
  • A gyorsételek reklámkorlátozása és a cukoradó javasolt a szakértők szerint.
  • A gyermekkori elhízás a környezet és a politika kudarca.
  • Kötelező intézkedésekre van szükség az egészségesebb jövő érdekében.

A gyermekkori elhízás globális probléma

Az Elhízástudományi Világszövetség legfrissebb, 2026-ban kiadott elhízási világatlasza szerint a gyermekkori elhízás és túlsúly globálisan tovább növekszik, ha nem történnek drasztikus változások. Bár a 2025-re vonatkozó becslések alapján már ekkor körülbelül 180 millió gyermek lesz elhízott, a szövetség előrejelzése szerint 2040-re ez a szám akár 227 millióra is nőhet, míg a túlsúlyos gyerekek száma elérheti a félmilliárdot.

A szakértők szerint ez a növekedés nem csupán statisztikai adat: legalább 120 millió iskoláskorú gyermeknél a magas testtömegindex (BMI) már ekkor korai jeleit mutathatja a krónikus betegségeknek, így a szív- és érrendszeri problémák, valamint cukorbetegség kockázata is jelentősen nő. Az elhízottságot a 30 fölötti, a túlsúlyosságot a 25 fölötti testtömegindex jelenti.

Johanna Ralston, az Elhízástudományi Világszövetség vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a gyermekkori elhízás globális növekedése azt mutatja, hogy a betegség veszélyeit nem veszik elég komolyan. „Nem helyes egy generációt elhízásra és a vele gyakran együtt járó krónikus és potenciálisan halálos kimenetelű betegségekre kárhoztatni” – mondta.

Globális és regionális különbségek

A jelentés szerint az Egyesült Államokban körülbelül 27 millió 5 és 19 év közötti fiatal BMI-je magas, csak Kína (62 millió) és India (41 millió) előzi meg. Ez azt jelenti, hogy az amerikai gyermekek körülbelül kétötöde elhízott vagy túlsúlyos. Az Egyesült Királyságban mintegy 3,8 millió gyermeknek magas a BMI-je, így Európa egyik legrosszabb mutatóját produkálja, kétszer annyi túlsúlyos és elhízott gyermeket regisztrálva, mint Franciaországban vagy Olaszországban. 

A brit jelentés becslése szerint 2040-re 370 000 gyermeknél jelentkezhetnek szív- és érrendszeri betegségek tünetei, 271 000 gyermeknél pedig magas vérnyomás jelei.

Teenaged overweight girl sitting at a bench near a clothing rack.
A gyermekkori elhízás növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és bizonyos rákok kialakulásának esélyét.
Forrás: Getty Images

A jelentés kiemeli a regionális egyenlőtlenségeket is. A 10 ország, ahol az iskoláskorú gyermekek több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, a nyugati csendes-óceáni térségben vagy Amerikában található, míg az elhízás gyors növekedése főként az alacsony és közepes jövedelmű országokban figyelhető meg.

Mit tehetnek a kormányok?

Az Elhízástudományi Világszövetség ezért sürgeti a kormányokat, hogy teremtsenek egészségesebb környezetet a gyerekek számára. Javaslatuk között szerepel:

  •  a cukoradó bevezetése,
  • a gyorsételek reklámjának korlátozása,
  • és a gyermekek aktívabb életvitelét támogató politikák kialakítása.

    Dr. Kremlin Wickramasinghe, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális tanácsadója szerint a gyermekkori elhízás a környezet kudarca, amely ellen a politikai akarat hiánya miatt nem tesznek megfelelő lépéseket.

Katharine Jenner, az Obesity Health Alliance ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „A szívbetegségek és a magas vérnyomás előrejelzett növekedése ébresztő kell hogy legyen a kormányzati tétlenség hosszú távú következményeire” – mondta.

Az Egyesült Királyság már megtette az első lépéseket

Az Egyesült Királyságban már történnek lépések: az Egészségügyi és Szociális Minisztérium szóvivője elmondta, hogy a gyorséttermi reklámokat este 9 óra előtt és online minden esetben korlátozzák. A változás évente akár 7,2 milliárd kalóriát is kivonhat a gyermekek étrendjéből, miközben a helyi hatóságoknak nagyobb hatáskörük lesz a gyorséttermek iskolák környékén történő megnyitásának megakadályozására.

Mi a helyzet Magyarországon?

Magyarországon a gyermekkori túlsúly és elhízás helyzete egyre súlyosabb. A 2025-re vonatkozó becslések szerint az 5–9 éves korosztályban mintegy 168 ezer gyermek küzd túlsúllyal vagy elhízással, míg a 10–19 éves fiatalok körében ez a szám 326 ezerre tehető. 

Concept of excessive weight, obese, dieting, overweight. Childhood obesity problem and weight loss. Doctor examining fat boy in clinic. Fat boy at a nutritionist appointment. Flabby skin on fat belly.
Magyarországon közel félmillió gyermek küzd túlsúllyal vagy elhízással, és a számuk az elkövetkező években tovább nőhet.
Forrás: Shutterstock

Összességében tehát közel félmillió magyar fiatalnak van magas testtömegindexből adódó egészségügyi kockázata már gyermek- vagy serdülőkorban.

A tendencia aggasztó: ha nem történik érdemi változás, 2040-re a magyar gyermekek körülbelül 20,4 százaléka lesz túlsúlyos, és 23 százaléka elhízott.

A Semmelweis Egyetem szakértői közleményükben kiemelik, hogy a túlsúly és az elhízás nem egyszerűen életmódbeli hiányosság vagy akaratgyengeség következménye. Ez egy krónikus, progresszív betegség, amely komoly egészségügyi kockázatokat hordoz.

 Több mint kétszázféle szövődménnyel hozható kapcsolatba, és jelentősen növeli a szív- és érrendszeri problémák, például a magas vérnyomás, a szívinfarktus vagy a stroke kialakulásának esélyét. Emellett a túlzott testtömeg szoros összefüggésben áll a 2-es típusú cukorbetegség megjelenésével, és egyes daganatok – így például a vastagbél- vagy az emlőrák – kialakulásának kockázatát is fokozza.

