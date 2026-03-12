Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
3 árulkodó jel, hogy a férjed plusz teher, nem partner

házasság házassági válság lusta teher férj
Tóth Hédi
2026.03.12.
Sok nő egy idő után úgy érzi, mintha egyedül vinné a közös élet terheit. Az idegesítő férj – vagyis az állandó plusz terhet jelentő társ – könnyen felboríthatja a kapcsolat egyensúlyát.

Egy párkapcsolat akkor működik jól, ha mindkét fél aktívan részt vesz a közös életben. A mindennapi feladatok, a szervezés és az érzelmi támogatás ideális esetben megoszlik a felek között. Ha azonban minden egyetlen emberre hárul, könnyen kialakul az az érzés, hogy a partner inkább teher. Az idegesítő férj, passzív házastárs jelensége sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Ha gyakran érzed azt, hogy rád hárul minden teher, ha a a barátnőidnek sokszor panaszkodsz arról, hogy "a férjem nem segít" – akkor ismerősek lesznek soraink. 

Az idegesítő férj, passzív házastárs jelensége gyakran akkor tűnik fel, amikor a feladatok nagy része rád marad.
Forrás: Shutterstock
  • Gyakran neked kell kikönyörögnöd az érzelmi figyelmet és a törődést a kapcsolatban.
  • Sokszor te gondolkodsz előre, és te próbálod megelőzni a problémákat is.
  • Ha gond adódik, inkább rád hagyja a megoldást, mintsem aktívan részt venne benne.
  • Gyakran elfelejti a közös programokat vagy a korábban tett ígéreteit.
  • A saját ügyeinek intézését is rád bízza, például időpontok egyeztetését vagy fontos dolgok elintézését.

Amikor az idegesítő férj miatt a kapcsolat inkább tehernek tűnik

Egy kapcsolat elején természetesnek tűnik, hogy a feladatok és a felelősség szinte észrevétlenül oszlanak meg. Idővel azonban sok nő azt veszi észre, hogy a közös élet valahogy mégsem közös: a mindennapi szervezés, az érzelmi munka és a praktikus feladatok nagy része nála landol.
Pszichológusok szerint ilyenkor könnyen kialakulhat egy furcsa dinamika: a párkapcsolat partneri viszonya lassan szülő–gyerek mintára kezd működni – írja a Yourtango. A nő szervez, emlékeztet, megold, a férfi pedig sodródik. Ha ez tartósan így marad, a kapcsolatban könnyen felhalmozódhat a frusztráció.
Mutatunk három árulkodó jelet, amely arra utalhat, hogy a férjed inkább plusz teher lett a mindennapokban, mint valódi társ.

1. Te vagy a kapcsolat projektmenedzsere

Ha a férj nem segít otthon, ha minden rajtad múlik,  – a bevásárlástól a számlák befizetésén át a családi programok megszervezéséig –, akkor valószínűleg már nemcsak partnerként, hanem menedzserként is működsz a kapcsolatban. 

Sok nő nemcsak a konkrét feladatokat végzi el, hanem a teljes mentális terhelést is viseli: fejben tartja, mit kell elintézni, mikor jár le egy határidő, vagy mi hiányzik otthonról. Ha a párod csak akkor segít, amikor konkrétan megkéred – vagy amikor már nagyon muszáj –, az hosszú távon kimerítő lehet.

A jó férj gondoskodó, előzékeny, figyelmes és érett, nem rest segíteni. Sokszor nem azért hárul minden a nőre, mert a férjből hiányzik a szeretet – szeret ő, sőt nagyon is szeret –, hanem mert otthon nem látott megfelelő mintát. Előfordulhat az is, hogy még éretlen a házassághoz, és nem jön belőle ösztönösen az az energia és felelősségvállalás, amely egy jól működő párkapcsolathoz szükséges.

2. A házimunka láthatatlanul rád marad

A klasszikus helyzet: a mosógép magától elindul, a hűtő magától feltöltődik, a lakás pedig valahogy mindig rendben van. Legalábbis a partnered szemszögéből. Ha te vagy az, aki automatikusan megcsinál mindent – főz, mos, pakol, szervez –, miközben a férjed ezt természetesnek veszi, az egy idő után egyenlőtlen kapcsolatot eredményezhet. 

Nem feltétlenül a feladatok száma a probléma, hanem az, ha a felelősség észrevétlenül egyetlen emberre nehezedik.

3. Inkább irányítod, mint együttműködtök

Ha gyakran azon kapod magad, hogy emlékeztetned kell a partneredet alapvető dolgokra – vigye le a szemetet, intézze el a saját ügyeit, vagy tartsa be, amit megbeszéltetek –, akkor a kapcsolat könnyen szülői szerepbe csúszhat.  
Ez a dinamika azonban egyik félnek sem jó. A nő túlterheltnek érzi magát, a férfi pedig könnyen belecsúszhat egy passzív szerepbe, ahol megszokja, hogy valaki más úgyis mindent kézben tart. 

A partneri kapcsolat nem egyemberes projekt

Egy párkapcsolat akkor működik igazán jól, ha mindkét fél aktívan részt vesz benne, nemcsak a nagy döntésekben, hanem a mindennapok apró feladataiban is. Ha úgy érzed, egyre inkább egyedül viszed a közös élet súlyát, érdemes erről nyíltan beszélni. A valódi partner ugyanis nemcsak jelen van a kapcsolatban, hanem felelősséget is vállal érte, és társként segít neked mindenben.

Ha lusta és önző, éretlen a férjed, akkor egészen jó úton haladsz egy összeomlás felé. Ne várd meg, cselekedj!

