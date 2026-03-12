Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Női napszemüveg divat 2026: ezekre a dizájnokra minden stílusikonnak szüksége lesz

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
stílus 2026 trend napszemüveg divattrend
Mutatjuk az év legvagányabb kiegészítőit egyenesen a kifutóról. A női napszemüveg divat 2026-ban izgalmasabb, mint valaha, és ezekre a trendhullámokra neked is fel kell ülnöd!

A stílusos összeállítás titka a kiegészítőkben rejlik: minél jobb formákat és fazonokat válogatsz össze, annál izgalmasabb lesz a megjelenésed. A napszemüvegek nemcsak hasznosak, de igazi high fashion díszítőelemek is. Mutatjuk, milyen új dizájnok és formák uralják a 2026-os évet.

női napszemüveg divat 2026
A női napszemüveg divat 2026-ban izgalmasabb lesz, mint valaha.
Forrás: Getty Images Europe

A napszemüveg divat 2026-ban a stílusikonokat célozza

  • Az oversizetól a mikro dizájnokig mindent láthattunk a 2026 tavaszi/nyári divathéten. 
  • Összegyűjtöttük olyan nagy divatházak trendjeit, mint a Miu Miu, a Celine, a Ralph Lauren és a Balenciaga. 
  • Mutatjuk, milyen retró stílusok és modern újítások jellemzik a 2026-os évet.

A 2026-os napszemüveg tervezések bátran játszanak az új és a retró formákkal is. A múlt ikonikus fazonjai újragondolva térnek vissza, míg a futurisztikus stílusok is hangsúlyosabbak lesznek. Az idei évben a napszemüvegek nemcsak praktikus kiegészítők, hanem erőteljes divatelemek is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a nagy divatházak 2026-os tavaszi és nyári kollekciókban külön figyelmet szenteltek ennek a kiegészítőnek. 

napszemüveg divat 2026
Oversized napszemüveg 2026 divatjában.
Forrás:  Getty Image

Misztikus és túlméretezett napszemüveg 

A futurisztikus dizájnok 2026-ban még merészebbek. A hatalmas lencsék, a vastag keretek és a korom fekete tervezések szuper népszerűek. Balenciaga például az új kollekciójában egybefüggő, pajzsszerű napszemüvegeket álmodott meg. Ezek a darabok nem simulnak bele a hétköznapi divatba, hanem könyörtelenül leuralják azt.

macskaszem napszemüveg
A modern macskaszem napszemüveg uralja majd az évet.
Forrás: profimedia

Modern macskaszem a napszemüveg divat 2026-ban

A macskaszem napszemüveg sosem megy ki a divatból, de 2026-ban modern, letisztultságot kap. A klasszikus, hipernőies dizájnt, élesebb szögekkel és minimalista kinézettel párosították. A fenti képen Ralph Lauren elképzelését láthatod: ez a mikro napszemüveg forma szinte mindeninek jól áll, és egy sima fekete darab örökre a ruhatárad ékköve lehet.

kerek napszemüveg
Visszatért a '70-es évek nagy kerek napszemüvege.
Forrás: profimedia

A '70-es évek inspirálta kerek napszemüveg 2026-ban is tarol

A korszak bohém esztétikája most a Celine divatházat is megihlette. A nagy kerek napszemüvegek nosztalgikus, mégis meglepően új megjelenést adnak. A meleg tónusok és a mintás keret pedig vintage hatást kelt. 

sportos napszemüveg
Újra divat a sportos napszemüveg, és csajosabb, mint valaha.
Forrás: profimedia

Csajosan sportos napszemüveg

Az edzőtermi sikk mostantól az utcai divatban is megállja a helyét. Az ívelt formák és az ergonomikus kialakítás trendi is lehet. A Miu Miu nyári kollekciójában több színben is megjelent ez a stílus. Praktikusak, kényelmesek és minden szettet divatdiktátor szintre emel.  

