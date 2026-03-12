Egy szolgáltatás, kevesebb kompromisszum - így működik a SWEET.TV a mindennapokban

A streaming világában a nézők egyre több döntési helyzettel találják szembe magukat. Nemcsak azt mérlegelik, mit szeretnének nézni, hanem azt is, mennyi időt töltenek kereséssel az online filmek között, hány külön előfizetésre van szükségük, és mennyire biztonságos az adott felület a család minden tagja számára. A SWEET.TV ezekre a kérdésekre kínál átgondolt, felhasználóközpontú választ.

A szolgáltatás nem klasszikus streamingplatform, hanem egy hibrid stream-tévészolgáltatás, amely egyesíti az élő tévéadásokat és az online tartalomfogyasztást. Használható okostévén, mobiltelefonon, tableten és számítógépen is, így a tévézés nem egy helyhez kötött tevékenység, hanem a mindennapok ritmusához igazodik és bárhol elérhető.

Hazai csatornák, ismerős tartalmak

A SWEET.TV egyik legnagyobb előnye, hogy a magyar nézők számára fontos csatornák egy helyen érhetők el. A köztévé csatornái közül megtalálhatók az M1, M2, M4 Sport online felületei, valamint a közszolgálati tartalmakat felvonultató Duna TV műsor választéka is, így a hírek, kulturális és ismeretterjesztő programok továbbra is könnyen követhetők.

A kereskedelmi kínálat szintén erős: az RTL csoport több csatornája online élőben követhető – az RTL+ szolgáltatásán kívül (korábban RTL Most) – nálunk is, valamint a TV2 csoport tartalmai is elérhetők, így a TV2 műsor kínálata online környezetben is megtekinthető SWEET.TV felületén.

Sport: élőben és rugalmasan

Forrás: Sweet TV Group Hu Kft.

A sportközvetítések esetében különösen fontos a megbízhatóság és a rugalmasság. A SWEET.TV sportkínálatának egyik alappillére az M4 műsor kínálata, amely a hazai és nemzetközi események közvetítésében is kiemelt szerepet játszik. Így a sport közvetítéseket valós időben követhetik a nézők.

A modern felhasználói igényekhez igazodva az események nemcsak a hagyományos tévéképernyőn érhetők el. Az M4 Sport online műsor elérhetősége lehetővé teszi, hogy a sportesemények útközben, mobilon vagy tableten is gond nélkül követhetők legyenek.

A sport felületek repertoárja nem áll meg a közszolgálati csatornáknál. A SWEET.TV különböző előfizetői csomagjaiban olyan sportcsatornák is helyet kaptak, mint az Eurosport, az Arena4, a Sport 1 és Sport 2, valamint további tematikus sportadók. Mivel ezek eltérő csomagokhoz tartoznak, a felhasználók valóban azt az összeállítást választhatják, mely illeszkedik igényeikhez.