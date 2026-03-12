Ann Lee testamentuma: Amanda Seyfried mint Krisztus második, női eljövetele

Amanda Seyfried volt már buta meteorológus, aki a mellei alapján jelentett a nézőknek az időjárási viszonyokról, de láthattuk már egy beszélő és igencsak trágár maci oldalán, illetve rengeteg romantikus film főszereplőjeként, sőt nemrégiben egy tébolyult, ám gazdag feleségként is, aki tönkretette az új szolgálólánya életét. Az énektehetsége sem számít újdonságnak, hiszen olyan nagy sikerű musicalfilmekben szerepelt, mint A nyomorultak vagy a Mamma Mia. Most viszont egy egészen új oldalát mutatja meg Ann Lee-ként, a sékerekről szóló történelmi musicalfilm főszereplőjeként.

Ann Lee-t Amanda Seyfried játssza.

Forrás: Northfoto

Ann Lee története Az Ann Lee-ről és a sékerekről szóló film címe Ann Lee testamentuma.

A sékerek hivatalosan a Krisztus Második Eljövetelébe Vetett Hit Egyesült Társasága néven futott, melynek vezetője Ann Lee volt.

A protestáns szekta azért kapta a séker elnevezést, mert transzba ejtő vallási táncai és énekei alatt a hívők remegő és eksztatikus mozdulatokat tettek.

A sékerek hittek Krisztus második eljövetelében, de úgy vélték ezúttal női alakban jön el hozzájuk, méghozzá Ann Lee, vagyis Ann anya képében.

A felekezetben kiemelten fontos volt a cölibátus, az egyenlőség és a pacifizmus.

Bár az Egyesült Államokban több ezer követőjük volt, ma már csak három bejegyzett séker hívő létezik.

A brutalista alkotói azért készítették el ezt a filmet, mert szerintük a történetük a mai napig aktuális.

Ann Lee testamentuma – A film

A történelmi dráma a brit gyökerekkel rendelkező, de Amerikában meghonosodott protestáns felekezetről, a sékerekről szól. Bár a film igazán jó visszhangot kapott, sőt a kritikusok csak szuperlatívuszokban tudnak beszélni Seyfried alakításáról, a színésznő a Golden Globe-on mégsem aratott olyan nagy sikert. De miről szól a film, és kik azok a sékerek?

Ann Lee és a sékerek – Az eredettörténet

Az igazán ritka vallásokról és a legszélsőségesebb szektákról már bizonyára hallottál. De mi van a sékerekkel? A protestáns szekta, a sékerek, vagyis hivatalos nevükön Krisztus Második Eljövetelébe Vetett Hit Egyesült Társasága a 18. századi Angliából gyökerezik, és az egész történet Ann Lee nevéhez fűződik.