Visszatér Frodó? Elijah Wood nem hajlandó másnak átengedni a szerepet

Ha van szerep, amit egyszerűen nem lehet csak úgy „lepasszolni”, az bizony Frodóé. És úgy tűnik, maga Elijah Wood is pontosan így gondolja. A színész egy friss interjúban gyakorlatilag elismerte, hogy jó eséllyel visszatérhet a hobbit, aki egykor a világ legproblémásabb ékszerét cipelte a nyakában.

Elijah Wood újra hobbitbőrbe bújhat.

Forrás: Northfoto

Elijah Wood nem mond le a szőrös talpáról! Frodó visszatér a Megyébe! Elijah Wood burkoltan megerősítette, hogy visszatérhet Frodó szerepéhez.

Az új film, The Hunt for Gollum, 2027 decemberére várható.

A rajongók titkon már most remélik, hogy újra összeáll a legendás szereplőgárda.

A Warner Bros. ugyanis újra felkavarta Középfölde porát, és új filmeket készít A Gyűrűk Ura univerzumában. A következő nagy projekt a The Hunt for Gollum, amelyet nem más rendez, mint az egykori Gollam, Andy Serkis. Igen, az a fickó, aki éveken át egy képzeletbeli gyűrű miatt suttogta, hogy „drááágaszág”.

A pletykákat tavaly robbantotta be Ian McKellen, aki egy eseményen elhintette, hogy Gandalf és Frodó is felbukkanhat az új történetben. Vagyis kiengedte a szellemet a palackból – vagy inkább a varázslót a toronyból.

Wood most a The Timesnak adott interjúban reagált a dologra, és bár hivatalosan még nem jelentették be a szereposztást, elég beszédesen fogalmazott.

„Ian tavaly augusztusban egy eseményen kicsit elszólta magát. Hivatalosan nem mondhatok semmit, amíg nincs bejelentés, de nagyon izgatott vagyok az új film miatt”

– mondta a színész.

Ami már önmagában is elég erős utalás. De a java csak ezután jött. Amikor a riporter felidézte, hogy McKellen szerint amíg ő él, más nem játszhatja el Gandalfot, Wood gyakorlatilag bólogatva reagált – csak épp Frodóval kapcsolatban.

„Teljesen megértem. Én sem szeretném, ha más játszaná Frodót, amíg élek és képes vagyok rá.”

A hobbitlakot nem adjuk át csak úgy bárkinek

A színész azt is elmondta, hogy már olvasta a forgatókönyvet, és izgatott az új projekt miatt. Ez pedig elég erős jel arra, hogy a Megyében ismét feltűnhet egy ismerős figura – valószínűleg szőrös lábfejjel, kissé aggódó tekintettel, és azzal a klasszikus arckifejezéssel, ami azt üzeni: „Remélem, ezúttal nincs nálam a gyűrű.”