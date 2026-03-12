Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Visszatér Frodó? Elijah Wood nem hajlandó másnak átengedni a szerepet

Zuma - New Line Cinema
Gyűrűk ura Elijah Wood film
Hajdu Viktória
2026.03.12.
Lehet, hogy a Megye kapuja újra kinyílik. Egy friss nyilatkozat alapján ugyanis úgy tűnik, Frodó, vagyis Elijah Wood is visszatér.

Ha van szerep, amit egyszerűen nem lehet csak úgy „lepasszolni”, az bizony Frodóé. És úgy tűnik, maga Elijah Wood is pontosan így gondolja. A színész egy friss interjúban gyakorlatilag elismerte, hogy jó eséllyel visszatérhet a hobbit, aki egykor a világ legproblémásabb ékszerét cipelte a nyakában.

Elijah Wood újra hobbitbőrbe bújhat.
Elijah Wood újra hobbitbőrbe bújhat. 
Forrás: Northfoto

Elijah Wood nem mond le a szőrös talpáról! Frodó visszatér a Megyébe!

  • Elijah Wood burkoltan megerősítette, hogy visszatérhet Frodó szerepéhez.
  • Az új film, The Hunt for Gollum, 2027 decemberére várható.
  • A rajongók titkon már most remélik, hogy újra összeáll a legendás szereplőgárda.

A Warner Bros. ugyanis újra felkavarta Középfölde porát, és új filmeket készít A Gyűrűk Ura univerzumában. A következő nagy projekt a The Hunt for Gollum, amelyet nem más rendez, mint az egykori Gollam, Andy Serkis. Igen, az a fickó, aki éveken át egy képzeletbeli gyűrű miatt suttogta, hogy „drááágaszág”.

A pletykákat tavaly robbantotta be Ian McKellen, aki egy eseményen elhintette, hogy Gandalf és Frodó is felbukkanhat az új történetben. Vagyis kiengedte a szellemet a palackból – vagy inkább a varázslót a toronyból.

Wood most a The Timesnak adott interjúban reagált a dologra, és bár hivatalosan még nem jelentették be a szereposztást, elég beszédesen fogalmazott.

„Ian tavaly augusztusban egy eseményen kicsit elszólta magát. Hivatalosan nem mondhatok semmit, amíg nincs bejelentés, de nagyon izgatott vagyok az új film miatt” 

– mondta a színész.

Ami már önmagában is elég erős utalás. De a java csak ezután jött. Amikor a riporter felidézte, hogy McKellen szerint amíg ő él, más nem játszhatja el Gandalfot, Wood gyakorlatilag bólogatva reagált – csak épp Frodóval kapcsolatban.

„Teljesen megértem. Én sem szeretném, ha más játszaná Frodót, amíg élek és képes vagyok rá.”

A hobbitlakot nem adjuk át csak úgy bárkinek

A színész azt is elmondta, hogy már olvasta a forgatókönyvet, és izgatott az új projekt miatt. Ez pedig elég erős jel arra, hogy a Megyében ismét feltűnhet egy ismerős figura – valószínűleg szőrös lábfejjel, kissé aggódó tekintettel, és azzal a klasszikus arckifejezéssel, ami azt üzeni: „Remélem, ezúttal nincs nálam a gyűrű.”

A rajongók már most táncolnak az örömükben, hogy az eredeti trilógia több szereplője is visszatérhet a Megyébe. A nosztalgiafaktor ugyanis erősebb, mint egy ork hadsereg – főleg, ha Középföldéről van szó. Te emlékszel még, hogy mik történtek a 25 évvel ezelőtti filmben? Teszteld le magad a kvízünkkel, amiből kiderülhet, hogy mekkora rajongó is vagy valójában. 

Az új film jelenlegi tervek szerint 2027 decemberében érkezik a mozikba, és a történet Gollam köré épül majd. Hogy pontosan milyen szerepet kap Zsákos Frodó, az egyelőre titok – de ha Wood már a forgatókönyvet olvassa, akkor valószínűleg nem csak turistaként ugrik be Középföldére. A sztori pedig remélhetőleg olyan csavaros lesz, hogy az AI sem tudná 15 másodperc alatt megoldani

Addig pedig marad a várakozás, a találgatás… és a remény, hogy a legendás csapat legalább részben újra összeáll. Mert valljuk be: Középfölde egyszerűen nem ugyanaz egy Zsákos nélkül.

Elijah Wood életében most minden összeállhat: A Gyűrűk Ura sztárja különleges személyes évbe lép

Vannak időszakok, amikor az ember életében feltűnően sok minden kezd egyszerre működni, és mintha a sok apró mozaikdarabkából összeállna egy teljes kép. Elijah Wood 2026. január 28-án pontosan egy ilyen évbe lép a számmisztika szerint. A Gyűrűk ura egykori főszereplőjének most igencsak meglódulhat a szekere.

A Gyűrűk ura korszakának végleg vége − Ez a film lett a történelem legsikeresebb trilógiája

Volt idő, amikor azt hittük, A Gyűrűk ura trónja örök. Aztán jött James Cameron, és azt mondta: fogd meg a söröm. Az Avatar lett minden idők legsikeresebb trilógiája.

Szó szerint titokban nősült meg Elijah Wood

Elijah Wood hivatalosan is házas ember. Összekötötte az életét gyerekei anyjával, Mette-Marie Kongsveddel. A hírt a Gyűrűk ura sztárja nem erősítette meg, de egy podcastban véletlenül elszólta magát.

 

