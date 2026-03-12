Visszatér Frodó? Elijah Wood nem hajlandó másnak átengedni a szerepet

Ha van szerep, amit egyszerűen nem lehet csak úgy „lepasszolni”, az bizony Frodóé. És úgy tűnik, maga Elijah Wood is pontosan így gondolja. A színész egy friss interjúban gyakorlatilag elismerte, hogy jó eséllyel visszatérhet a hobbit, aki egykor a világ legproblémásabb ékszerét cipelte a nyakában.
Elijah Wood nem mond le a szőrös talpáról! Frodó visszatér a Megyébe!
- Elijah Wood burkoltan megerősítette, hogy visszatérhet Frodó szerepéhez.
- Az új film, The Hunt for Gollum, 2027 decemberére várható.
- A rajongók titkon már most remélik, hogy újra összeáll a legendás szereplőgárda.
A Warner Bros. ugyanis újra felkavarta Középfölde porát, és új filmeket készít A Gyűrűk Ura univerzumában. A következő nagy projekt a The Hunt for Gollum, amelyet nem más rendez, mint az egykori Gollam, Andy Serkis. Igen, az a fickó, aki éveken át egy képzeletbeli gyűrű miatt suttogta, hogy „drááágaszág”.
A pletykákat tavaly robbantotta be Ian McKellen, aki egy eseményen elhintette, hogy Gandalf és Frodó is felbukkanhat az új történetben. Vagyis kiengedte a szellemet a palackból – vagy inkább a varázslót a toronyból.
Wood most a The Timesnak adott interjúban reagált a dologra, és bár hivatalosan még nem jelentették be a szereposztást, elég beszédesen fogalmazott.
„Ian tavaly augusztusban egy eseményen kicsit elszólta magát. Hivatalosan nem mondhatok semmit, amíg nincs bejelentés, de nagyon izgatott vagyok az új film miatt”
– mondta a színész.
Ami már önmagában is elég erős utalás. De a java csak ezután jött. Amikor a riporter felidézte, hogy McKellen szerint amíg ő él, más nem játszhatja el Gandalfot, Wood gyakorlatilag bólogatva reagált – csak épp Frodóval kapcsolatban.
„Teljesen megértem. Én sem szeretném, ha más játszaná Frodót, amíg élek és képes vagyok rá.”
A hobbitlakot nem adjuk át csak úgy bárkinek
A színész azt is elmondta, hogy már olvasta a forgatókönyvet, és izgatott az új projekt miatt. Ez pedig elég erős jel arra, hogy a Megyében ismét feltűnhet egy ismerős figura – valószínűleg szőrös lábfejjel, kissé aggódó tekintettel, és azzal a klasszikus arckifejezéssel, ami azt üzeni: „Remélem, ezúttal nincs nálam a gyűrű.”
A rajongók már most táncolnak az örömükben, hogy az eredeti trilógia több szereplője is visszatérhet a Megyébe. A nosztalgiafaktor ugyanis erősebb, mint egy ork hadsereg – főleg, ha Középföldéről van szó. Te emlékszel még, hogy mik történtek a 25 évvel ezelőtti filmben? Teszteld le magad a kvízünkkel, amiből kiderülhet, hogy mekkora rajongó is vagy valójában.
Az új film jelenlegi tervek szerint 2027 decemberében érkezik a mozikba, és a történet Gollam köré épül majd. Hogy pontosan milyen szerepet kap Zsákos Frodó, az egyelőre titok – de ha Wood már a forgatókönyvet olvassa, akkor valószínűleg nem csak turistaként ugrik be Középföldére. A sztori pedig remélhetőleg olyan csavaros lesz, hogy az AI sem tudná 15 másodperc alatt megoldani.
Addig pedig marad a várakozás, a találgatás… és a remény, hogy a legendás csapat legalább részben újra összeáll. Mert valljuk be: Középfölde egyszerűen nem ugyanaz egy Zsákos nélkül.
