Meglepő őszinteséggel beszélt egészségi állapotáról a 35 éves Rita Ora

Mindenkit váratlanul ért, amikor Rita Ora legutóbbi interjújában őszintén vallott édesanyja súlyos betegségéről és az azt követő nehézségekről. Az énekesnő eddig mélyen hallgatott arról, hogy évtizedek óta súlyos egészségügyi szorongással küzd, most azonban a nyilvánosságnak is felfedte félelmeit. Rita nem akart lemondani az anyaságról, ezért sorsfordító döntést hozott: lefagyasztatta a petesejtjeit. Olvasd el, hogyan formálta át az énekesnő életét édesanyja rákdiagnózisa és a korai menopauza!

Rita Ora és édesanyja közös fotózáson.

Forrás: profimedia

Rita Ora sokkoló őszinteséggel mesélt nehézségeiről Rita Ora először mesélt komoly egészségügyi szorongásáról, és annak kiváltó okairól.

Az énekesnőt mélyen megrendítette édesanyja rák diagnózisa, és ennek következtében kialakult korai menopauzája.

A 35 éves Rita, aki ma már nevelőanyuka, reméli, hogy a jövőben bővítheti családját férjével, Taika Waititivel.

Rita Ora és édesanyja, Vera Sahatçiu kapcsolata mindig is szoros volt, így az énekesnőben egy világ dőlt össze, amikor 2005-ben mellrákot diagnosztizáltak az édesanyjánál. Bár Vera hősiesen legyőzte a kórt, a kezelések súlyos mellékhatásokkal jártak: mindössze 39 évesen korai menopauza alakult ki nála.

Rita őszintén mesélt arról, milyen fájdalmas volt fiatal felnőttként végignézni édesanyja betegségét. A trauma mély nyomokat hagyott benne: azóta is komoly szorongással küzd saját egészsége miatt. Hogy elkerülje a későbbi csalódásokat, az énekesnő már a húszas éveiben a kezébe vette az irányítást, és két alkalommal is lefagyasztatta a petesejtjeit, biztosítva ezzel a lehetőséget, hogy egy napon ő is édesanyává válhasson.

„A hosszú élet megszállottja vagyok, és azt hiszem, ez akkor kezdődött, amikor anyám beteg lett. Elég fiatalon mellrákot diagnosztizáltak nála, és ez tudat alatt ráébresztett az egészség fontosságára” – mondta Ora a Women’s Health magazinnak. „Anyám kezelése korai menopauzát váltott ki nála. Ezért megpróbálok előre gondolkodni és tájékozódni erről a témáról.”

Rita Ora számára a mozgás igazi terápia.

Forrás: profimedia

Bár a folytonos szorongás komoly kihívás elé állítja, az énekesnőt nem tudta megtörni a küzdelem. Számára a mozgás nem csupán alakformálás, hanem egyfajta terápia, amiről legutóbbi interjújában is lelkesen mesélt: „A mozgás hatalmas szerepet játszik az életemben, segít racionalizálni a dolgokat” – vallotta be Rita. A sztár hetente ötször sportol: a futópadozás és a súlyzós edzések mellett a fűtött HIIT-pilates a legnagyobb kedvence. De a testi-lelki egyensúlyhoz a sport mellett a szigorú öngondoskodás is hozzátartozik. „Bármennyire unalmasan hangzik, a boldogságom titka a rutinom betartása. A férjem sokszor viccelődik ezzel: 'Őrület, hogy még a szabadnapjaidon is képes vagy 100 időpontot lefoglalni!' Legyen szó arckezelésről, köpölyözésről vagy masszázsról, én őszintén élvezem. Mindenkinek megvan a maga kényeztetése, én pedig imádok gondoskodni magamról.”