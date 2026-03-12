Portré magadról a nappalidban? Csináld az önazonosság nagyasszonya, Liza Minnelli után − FOTÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nehéz eldönteni első pillantásra, hogy az örök stílusikon kérkedik vagy büszke. A modern lakberendezés Liza Minnelli nappalijában valóban kiteljesedik, miközben behozza a családi fotók személyességét.

Úgy érzed, a nappalid nem igazán tükröz téged? Szeretnéd kihasználni a modern lakberendezésben rejlő lehetőségeket? Akkor itt az ideje, hogy egy igazi stílusikon otthonából inspirálódj! Liza Minnelli legendás Los Angeles-i háza egyszerre a mély személyesség és az erőteljes önazonosság példája.

A stílusikon, Liza Minnelli
Liza Minnelli kreatív otthona maga a modern művészet.
Forrás: getty/Gregg DeGuire

Hírességek otthona: Liza Minnelli nappalija nem egy átlagos központi tér

Az abszolút fenomenális díva Los Angeles-i otthonában egyfajta vizuális önéletrajzot hozott létre. A nappalija tele van olyan elemekkel, amelyek róla, családjáról és karrierjéről mesélnek. Most díjakkal teli polcokra számítasz? Nos, megsúgjuk, hogy igencsak rossz úton indultál el. A 79 éves Liza Minnelli ugyanis sosem kedvelte a sztereotip megoldásokat, szíve mindig a kreatív otthonok felé húzott. Természetesen a szobrocskák nem maradnak el, de olyan ízlésesen vesznek részt a tér dinamikájában, hogy szinte már dísztárgyakként, mint trófeákként tekinthetünk rájuk.

Családi fotók egy stílusikon szemüvegén át

A nemrég életműdíjjal elismert művésznő nappalijának középpontjában egy élénkpiros kanapé áll, amely nem csupán ülőhely. E köré rendeződnek a fehér, letisztult oldalasztalok, és ezen kapnak helyet Liza Minnelli életének legfényesebb bizonyítékai: a díjak és különleges emlékek. Ami azonban még lényegesebb, a kanapé mögötti falon négy Andy Warhol-kép lóg. Két portré magáról Lizáról, egy az édesanyjáról, a tragikus sorsú Judy Garlandról, és egy az édesapjáról, Vincente Minnelli rendezőről.

Ez a megoldás messze több, mint dekoráció. Az énekes, táncos- és színésznő saját történetének vizuális lenyomata. Ez nem önimádat, ez bizony önazonosság. Elég csak nagymamáink apró szobáira gondolnunk, ahol a falon ott sorakoztak az ősök portréi. Liza Minnelli ezt a hagyományt idézi meg. Az Andy Warhol-portrék nem csak színt visznek a térbe, hanem múltat és identitást is. Olyan elemeket, amelyekkel te is kísérletezhetsz, ha szeretnéd, hogy a helyiséged rólad beszéljen.

Így csináld jól a családi portréfalat!

Nem mindenkinek adatik meg, hogy a 20. század egyik legtehetségesebb művésze szolgáltassa a családi portréit, de ez ne vessen vissza. Felejtsd el a vászonszerű nyomatokat, a giccses egyenkereteket, és tedd sokkal személyesebbé és egyedibbé. Ne csak te, a párod és a gyereked kerüljön megörökítve a falra, hozd vissza a gyökereiteket is. Az önazonosság ugyanis mindig abból ered, hogy tudod, honnan származol. Egy esküvői kép a szüleidről, egy műtermi fotó a nagyszülőkről, dédszülőkről olyan melegséggel tölti meg a teret, ami rád, rátok is hatással lesz.

Ettől lesz egyedi Liza Minnelli nappalija

A művésznő kreatív otthonában nem csupán a modern lakberendezés köszön vissza, hanem a végtelenül stílusos személyes vonal is. A hírességek otthonai közül Liza Minnellié kapcsolja össze talán a leginkább a személyes múltat, a karrierutat és kreatív önazonosságot. Ha szeretnéd, hogy a te nappalid is többet mutasson rólad, hozd létre a saját családi fotófaladat. 

