Ő Emma Watson állítólagos milliárdos barátja: minden, amit a titkozatos Gonzalo Hevia Baillèresről tudunk

Getty Images - Gilbert Flores
kapcsolat Emma Watson pletyka
Hajdu Viktória
2026.03.09.
Egy titokzatos milliárdos örökös, aki szinte nem is létezik az interneten. Ki az a Gonzalo Hevia Baillères, akivel Emma Watsont mostanában egyre gyakrabban emlegetik?

Ha Hollywoodban felbukkan egy új románc, az internet általában percek alatt detektív üzemmódba kapcsol. Most sincs ez másképp: a pletykák szerint a Harry Potter-filmekből ismert Emma Watson szíve újra foglalt lehet – méghozzá nem is akárki által.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Mexico City, MEXICO New Couple Alert: Emma Watson Linked to Mexican Businessman Gonzalo Hevia Baillères Emma Watson appears to have a new romance in her life. The actress has been spotted spending time with hunky Mexican businessman Gonzalo Hevia Baillères, sparking speculation that the two are dating. While earlier reports suggested Watson was seen with Hevia Baillères in Courchevel, France, at the end of 2025, our exclusive images from around New Year’s seemed to show the actress holding hands with a different mystery man. However, recent sightings in Mexico City have fueled fresh rumors about her relationship with the entrepreneur. The pair were photographed enjoying what looked like intimate dinners and relaxed daytime outings around the city. They were also seen sharing a PDA-filled moment at the airport. Hevia Baillères is the founder and CEO of HBeyond, an investment firm with offices in New York, Miami, and Mexico City. The company focuses on transformative technologies and forward-looking ventures. BACKGRID USA 4 MARCH 2026,Image: 1080277306, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN MEXICO, Model Release: no, Pictured: Emma Watson, Gonzalo Hevia Baillères
Emma Watsont a reptéren kapták le, amint új udvarlójával enyelgett. 
Forrás: profimedia

Új szerelem a láthatáron? Minden, amit Emma Watson állítólagos milliárdos barátjáról tudni lehet

  • Emma Watsont az év elején kezdték összehozni a mexikói üzletemberrel, Gonzalo Hevia Baillèresrel.
  • A férfi egy mesterséges intelligenciával foglalkozó techcég vezetője, és egy több milliárd dolláros családi vagyon örököse.
  • Korábban egy popsztárral járt, aki később állítólag egy elég csípős diss trackben üzent az „old money” exének.

A brit színésznőt – a furcsa eljegyzési pletykák után –  a közelmúltban több forrás is összefüggésbe hozta a mexikói üzletemberrel, Gonzalo Hevia Baillèresrel, aki egyszerre techvállalkozó, milliárdos örökös és – ami talán a legérdekesebb – az egyik legrejtélyesebb figura a latin-amerikai üzleti elitben.

De ki ez a férfi, akiről alig találni fotót az interneten, mégis a világ egyik legismertebb színésznőjével hozzák hírbe?

Egy esküvővel kezdődött minden

A románcról szóló pletykák 2026 februárjában kezdődtek. Több forrás szerint Emma Watson és Gonzalo együtt jelent meg egy mexikói esküvőn, ami azonnal beindította a találgatásokat.

A történetet tovább fűtötte egy bennfentes információ egy pletykaoldalon, amely szerint a párost több alkalommal is együtt látták az eseményen. Nem sokkal később pedig újabb bizonyíték érkezett: egy mexikói magazin fotót közölt róluk egy repülőtéren, ahol állítólag együtt utaztak.

Természetesen sem Emma, sem Gonzalo nem kommentálta a híreket – ami Hollywoodban általában két dolgot jelent: vagy tényleg nincs miről beszélni, vagy nagyon is van. Pont, mint a Zendaya és Tom Holland esküvő titkos eksüvőjéről. Volt esküvő? A bennfektesek majd úgyis elárulják...

Techvilág, mesterséges intelligencia és startupok

Aki azt gondolná, hogy Gonzalo csak egy gazdag örökös, az jobb, ha leül. A mexikói üzletember a Lok nevű technológiai vállalat alapítója és vezérigazgatója. A cég mesterséges intelligenciával foglalkozik, és különböző digitális megoldásokat fejleszt vállalatok számára.

Emellett több nagy cég projektjeiben is részt vesz, például a logisztikai technológiával foglalkozó Chazki vállalatnál, illetve kapcsolatban áll a Coca-Cola Femsa vállalattal is – amely Latin-Amerika egyik legnagyobb palackozó cége.

Vagyis Gonzalo nem csak egy „újgazdag”, hanem aktívan benne van a modern techvilágban is.

Egy több milliárd dolláros családi birodalom örököse

A történet azonban itt válik igazán hollywoodivá. Gonzalo a Baillères-dinasztia tagja, amely Mexikó egyik leggazdagabb családja. A vagyon alapját a bányászati óriás, az Industrias Peñoles adta, amelyet a család épített fel. A családi érdekeltségek között szerepel a Grupo Bal konglomerátum és a luxusáruház-lánc, az El Palacio de Hierro is – amit sokan a mexikói Saks Fifth Avenue megfelelőjeként emlegetnek.

A különböző becslések szerint a család vagyona 6,6 és akár 19,7 milliárd dollár között lehet.  

Ez azt jelenti, hogy a Baillères család Mexikó negyedik leggazdagabb famíliája, Latin-Amerikában pedig a top tízben van. Hát igen, nem rossz háttér egy állítólagos hollywoodi románchoz.

A milliárdos, akiről alig van fotó

A modern korban, amikor egy közepesen ismert TikTok-influenszerről is több kép kering az interneten, mint egy 2000-es évekbeli popsztárról, Gonzalo Hevia Baillères szinte rejtélynek számít. Róla ugyanis meglepően kevés fotó létezik online.

Állítólag van egy privát Instagram-fiók a nevén, de azt sem lehet biztosan tudni, valóban ő használja-e. A profilnak alig több mint ezer követője van, a profilkép pedig egy animált medve – Takashi Murakami karaktere a Kanye West Graduation album borítójáról.

Igen, ez az a pont, ahol a történet már kicsit olyan, mintha egy popkulturális rejtvénybe csöppentünk volna.

Egy popsztár ex és egy csípős beef

A romantikus múltja sem teljesen eseménytelen. Korábbi beszámolók szerint Gonzalo 2022 vége és 2024 eleje között a spanyol–mexikói énekesnővel, Belinda Peregrínnel járt. A kapcsolat végül véget ért – de az internet szerint nem teljesen csendben.

2025-ben Belinda kiadott egy „Hereocromía” című dalt, amelyben egy „old money” háttérből érkező exről énekel. A rajongók gyorsan elkezdtek találgatni, hogy a sorok Gonzalóra utalhatnak.

Szóval tényleg együtt vannak?

A rövid válasz: ezt egyelőre senki sem tudja biztosan.

A paparazzifotók és a pletykák alapján könnyen lehet, hogy Emma Watson és Gonzalo valóban közel állnak egymáshoz. Ugyanakkor hivatalos megerősítés eddig nem érkezett egyik féltől sem.

Az viszont biztos, hogy a páros – ha valóban egy pár – a lehető legalacsonyabb profilú románcot választotta. Ami talán nem is meglepő: Emma Watson az elmúlt években kifejezetten igyekezett távol tartani a magánéletét a reflektorfénytől.

És ha van valaki, aki ebben partner lehet, az egy olyan milliárdos techvállalkozó, aki gyakorlatilag láthatatlan az interneten.

