Ő Emma Watson állítólagos milliárdos barátja: minden, amit a titkozatos Gonzalo Hevia Baillèresről tudunk

Ha Hollywoodban felbukkan egy új románc, az internet általában percek alatt detektív üzemmódba kapcsol. Most sincs ez másképp: a pletykák szerint a Harry Potter-filmekből ismert Emma Watson szíve újra foglalt lehet – méghozzá nem is akárki által.
Új szerelem a láthatáron? Minden, amit Emma Watson állítólagos milliárdos barátjáról tudni lehet
- Emma Watsont az év elején kezdték összehozni a mexikói üzletemberrel, Gonzalo Hevia Baillèresrel.
- A férfi egy mesterséges intelligenciával foglalkozó techcég vezetője, és egy több milliárd dolláros családi vagyon örököse.
- Korábban egy popsztárral járt, aki később állítólag egy elég csípős diss trackben üzent az „old money” exének.
A brit színésznőt – a furcsa eljegyzési pletykák után – a közelmúltban több forrás is összefüggésbe hozta a mexikói üzletemberrel, Gonzalo Hevia Baillèresrel, aki egyszerre techvállalkozó, milliárdos örökös és – ami talán a legérdekesebb – az egyik legrejtélyesebb figura a latin-amerikai üzleti elitben.
De ki ez a férfi, akiről alig találni fotót az interneten, mégis a világ egyik legismertebb színésznőjével hozzák hírbe?
Egy esküvővel kezdődött minden
A románcról szóló pletykák 2026 februárjában kezdődtek. Több forrás szerint Emma Watson és Gonzalo együtt jelent meg egy mexikói esküvőn, ami azonnal beindította a találgatásokat.
A történetet tovább fűtötte egy bennfentes információ egy pletykaoldalon, amely szerint a párost több alkalommal is együtt látták az eseményen. Nem sokkal később pedig újabb bizonyíték érkezett: egy mexikói magazin fotót közölt róluk egy repülőtéren, ahol állítólag együtt utaztak.
Természetesen sem Emma, sem Gonzalo nem kommentálta a híreket – ami Hollywoodban általában két dolgot jelent: vagy tényleg nincs miről beszélni, vagy nagyon is van. Pont, mint a Zendaya és Tom Holland esküvő titkos eksüvőjéről. Volt esküvő? A bennfektesek majd úgyis elárulják...
Techvilág, mesterséges intelligencia és startupok
Aki azt gondolná, hogy Gonzalo csak egy gazdag örökös, az jobb, ha leül. A mexikói üzletember a Lok nevű technológiai vállalat alapítója és vezérigazgatója. A cég mesterséges intelligenciával foglalkozik, és különböző digitális megoldásokat fejleszt vállalatok számára.
Emellett több nagy cég projektjeiben is részt vesz, például a logisztikai technológiával foglalkozó Chazki vállalatnál, illetve kapcsolatban áll a Coca-Cola Femsa vállalattal is – amely Latin-Amerika egyik legnagyobb palackozó cége.
Vagyis Gonzalo nem csak egy „újgazdag”, hanem aktívan benne van a modern techvilágban is.
Egy több milliárd dolláros családi birodalom örököse
A történet azonban itt válik igazán hollywoodivá. Gonzalo a Baillères-dinasztia tagja, amely Mexikó egyik leggazdagabb családja. A vagyon alapját a bányászati óriás, az Industrias Peñoles adta, amelyet a család épített fel. A családi érdekeltségek között szerepel a Grupo Bal konglomerátum és a luxusáruház-lánc, az El Palacio de Hierro is – amit sokan a mexikói Saks Fifth Avenue megfelelőjeként emlegetnek.
A különböző becslések szerint a család vagyona 6,6 és akár 19,7 milliárd dollár között lehet.
Ez azt jelenti, hogy a Baillères család Mexikó negyedik leggazdagabb famíliája, Latin-Amerikában pedig a top tízben van. Hát igen, nem rossz háttér egy állítólagos hollywoodi románchoz.
A milliárdos, akiről alig van fotó
A modern korban, amikor egy közepesen ismert TikTok-influenszerről is több kép kering az interneten, mint egy 2000-es évekbeli popsztárról, Gonzalo Hevia Baillères szinte rejtélynek számít. Róla ugyanis meglepően kevés fotó létezik online.
Állítólag van egy privát Instagram-fiók a nevén, de azt sem lehet biztosan tudni, valóban ő használja-e. A profilnak alig több mint ezer követője van, a profilkép pedig egy animált medve – Takashi Murakami karaktere a Kanye West Graduation album borítójáról.
Igen, ez az a pont, ahol a történet már kicsit olyan, mintha egy popkulturális rejtvénybe csöppentünk volna.
Egy popsztár ex és egy csípős beef
A romantikus múltja sem teljesen eseménytelen. Korábbi beszámolók szerint Gonzalo 2022 vége és 2024 eleje között a spanyol–mexikói énekesnővel, Belinda Peregrínnel járt. A kapcsolat végül véget ért – de az internet szerint nem teljesen csendben.
2025-ben Belinda kiadott egy „Hereocromía” című dalt, amelyben egy „old money” háttérből érkező exről énekel. A rajongók gyorsan elkezdtek találgatni, hogy a sorok Gonzalóra utalhatnak.
Szóval tényleg együtt vannak?
A rövid válasz: ezt egyelőre senki sem tudja biztosan.
A paparazzifotók és a pletykák alapján könnyen lehet, hogy Emma Watson és Gonzalo valóban közel állnak egymáshoz. Ugyanakkor hivatalos megerősítés eddig nem érkezett egyik féltől sem.
Az viszont biztos, hogy a páros – ha valóban egy pár – a lehető legalacsonyabb profilú románcot választotta. Ami talán nem is meglepő: Emma Watson az elmúlt években kifejezetten igyekezett távol tartani a magánéletét a reflektorfénytől.
És ha van valaki, aki ebben partner lehet, az egy olyan milliárdos techvállalkozó, aki gyakorlatilag láthatatlan az interneten.
Ezek is érdekelhetnek: