Ő Emma Watson állítólagos milliárdos barátja: minden, amit a titkozatos Gonzalo Hevia Baillèresről tudunk

Ha Hollywoodban felbukkan egy új románc, az internet általában percek alatt detektív üzemmódba kapcsol. Most sincs ez másképp: a pletykák szerint a Harry Potter-filmekből ismert Emma Watson szíve újra foglalt lehet – méghozzá nem is akárki által.

Emma Watsont a reptéren kapták le, amint új udvarlójával enyelgett.

Forrás: profimedia

Új szerelem a láthatáron? Minden, amit Emma Watson állítólagos milliárdos barátjáról tudni lehet Emma Watsont az év elején kezdték összehozni a mexikói üzletemberrel, Gonzalo Hevia Baillèresrel.

A férfi egy mesterséges intelligenciával foglalkozó techcég vezetője, és egy több milliárd dolláros családi vagyon örököse.

Korábban egy popsztárral járt, aki később állítólag egy elég csípős diss trackben üzent az „old money” exének.

A brit színésznőt – a furcsa eljegyzési pletykák után – a közelmúltban több forrás is összefüggésbe hozta a mexikói üzletemberrel, Gonzalo Hevia Baillèresrel, aki egyszerre techvállalkozó, milliárdos örökös és – ami talán a legérdekesebb – az egyik legrejtélyesebb figura a latin-amerikai üzleti elitben.

De ki ez a férfi, akiről alig találni fotót az interneten, mégis a világ egyik legismertebb színésznőjével hozzák hírbe?

Egy esküvővel kezdődött minden

A románcról szóló pletykák 2026 februárjában kezdődtek. Több forrás szerint Emma Watson és Gonzalo együtt jelent meg egy mexikói esküvőn, ami azonnal beindította a találgatásokat.

A történetet tovább fűtötte egy bennfentes információ egy pletykaoldalon, amely szerint a párost több alkalommal is együtt látták az eseményen. Nem sokkal később pedig újabb bizonyíték érkezett: egy mexikói magazin fotót közölt róluk egy repülőtéren, ahol állítólag együtt utaztak.

Természetesen sem Emma, sem Gonzalo nem kommentálta a híreket – ami Hollywoodban általában két dolgot jelent: vagy tényleg nincs miről beszélni, vagy nagyon is van. Pont, mint a Zendaya és Tom Holland esküvő titkos eksüvőjéről. Volt esküvő? A bennfektesek majd úgyis elárulják...

Techvilág, mesterséges intelligencia és startupok

Aki azt gondolná, hogy Gonzalo csak egy gazdag örökös, az jobb, ha leül. A mexikói üzletember a Lok nevű technológiai vállalat alapítója és vezérigazgatója. A cég mesterséges intelligenciával foglalkozik, és különböző digitális megoldásokat fejleszt vállalatok számára.