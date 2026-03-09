Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Azt állítják: lemond a trónról Károly király − András ügyében ő és a néhai királynő is bűnrészes volt

Bennfentesek szerint botrány és betegség miatt mond le a trónról a brit uralkodó. Azt beszélik, Károly király már a visszavonulását tervezi, Vilmos pedig megreformálná a monarchiát.

A palota információi szerint komoly döntést fontolgat Károly király.  Úgy véli, András letartóztatása és az azt övező botrányok egyre nagyobb nyomást helyeznek a monarchiára és rá is, így átadná a trónt Vilmos hercegnek. 

A lemondását fontolgatja Károly király.
  • Bennfentesek szerint Károly király akár már idén nyáron lemondhat a trónról.
  • Az uralkodó jelenleg is rákkal küzd.
  • A döntés hátterében a betegségen túl András herceg letartóztatása és a körülötte kialakult botrány áll.
  • A trónt a walesi herceg, Vilmos foglalhatná el, aki 2024 óta egyre több királyi feladatot lát el.
  • A cél a monarchia hitelességének és stabilitásának megőrzése.

Károly király többet tudott, mint amennyit elárult?

Brit lapok információi szerint az uralkodót megviselte testvére, András közhivatali visszaélés miatti letartóztatása. Ráadásul az ügy kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban, hogy a királyi család tagjai – köztük Károly király és édesanyja, II. Erzsébet királynő – mennyit tudtak a volt herceg botrányairól. „Károly király lemond a trónról, és ezt az egészségi állapotával magyarázzák majd”  – nyilatkozta egy bennfentes. „Károly többet tudott, mint amennyit elárult és a néhai királynő is. Mindannyian bűnrészesek. Az egész királyi gépezet bűnrészes” – tette hozzá. „A királynő csak egy rosszcsont playboynak tartotta Andrást, a törvényszegéseit nem állt érdekükben leleplezi, hogy ne kompromitálják a Palotát. Ez üt vissza most” – vélekedik. 

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 16, 2025: King Charles III, Prince Andrew, Duke of York and William, Prince of Wales attend Requiem Mass service at Westminster Cathedral for the Duchess of Kent who died aged 92 earlier this month in London, United Kingdom on September 16, 2025. The service was the first Catholic funeral held for a member of the Royal Family in modern British history. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)
Vilmos régóta kritikus álláspontot képviselt nagybátyjával kapcsolatban.
Forrás: Getty Images

Vilmos herceg már készülhet az uralkodásra

A palotához közel álló források szerint a walesi herceg régóta kritikus álláspontot képviselt nagybátyjával kapcsolatban. Úgy vélik, hogy Vilmos már évekkel ezelőtt sürgette András eltávolítását a királyi életből, és ha ő lesz az uralkodó, lehet Andrew Mountbatten-Windsornak még ennyi se marad, mint most. „Vilmos herceg rendbe akarja tenni a monarchiát, magas az erkölcsi érzéke, és érdekli a monarchia megőrzése” – idézi a bennfentest a RadarOnline.  A walesi herceg miután apjánál 2024-ben rákot diagnosztizáltak, jelentősen növelte hivatalos nyilvános szerepléseinek és külföldi látogatásainak számát, tehát már elkezdte átvenni Károly feladatait. 

