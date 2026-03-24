A nagymamák jobban kötődnek az unokáikhoz, mint a saját gyerekeikhez? – A kérdésre egy friss kutatás ad választ

Valóban igaz lenne az a gyakran tréfásan emlegetett mondás, hogy „anya jobban szereti az unokákat, mint minket”? Egy friss kutatás szerint van benne némi igazság – bár nem egészen úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Cikkünkből kiderül, miért kötődnek máshogy a nagymamák az unokáikhoz, mint a saját gyermekeikhez.

Az amerikai Emory Egyetemen végzett vizsgálat arra kereste a választ, vajon miért olyan különleges a nagymamák és unokáik közötti kapcsolat. James Rilling professzor és kutatócsoportja közel ötven olyan nagymama agyműködését vizsgálta, akiknek legalább egy 3 és 12 év közötti unokájuk van. A résztvevőknek különböző fotókat mutattak – az unokáikról, saját gyermekeikről, illetve más rokonokról –, miközben fMRI-vel figyelték, mi történik az agyukban.

Az eredmény meglepően beszédes volt. Amikor a nagymamák az unokáik képeit nézték, az agyukban főként azok a területek aktiválódtak, amelyek az érzelmi empátiához kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy nemcsak megértik, mit érez a gyerek, hanem szinte együtt is éreznek vele – mintha egy kicsit ők maguk is átélnék ugyanazt az örömöt vagy bánatot.

Amikor viszont a saját felnőtt gyermekeik fotóit látták, inkább az úgynevezett kognitív empátiához köthető agyterületek léptek működésbe. Ez már egy fejben zajló megértés: tudjuk, mit gondolhat a másik, de kevésbé éljük át az érzéseit. Rilling szerint ez a különbség kulcsfontosságú.

A nagymamák az unokáikkal inkább érzelmi alapon kapcsolódnak, míg saját gyermekeikkel egy érettebb, racionálisabb szinten.

És ha mindez nem lenne elég érdekes, a kutatók egy korábbi vizsgálattal is összevetették az eredményeket, amelyben apák reakcióit mérték. A nagymamák erősebb aktivitást mutattak nemcsak az empátiáért felelős, hanem a jutalmazással és motivációval összefüggő agyterületeken is. Vagyis az unokák látványa szó szerint jó érzést kelt bennük.