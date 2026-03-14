2026. márc. 14., szombat

Nem mi sírunk, te sírsz: egy nagymama évekig gyűjtögette az aprót, hogy valóra válthassa az unokája álmát - Videó

önzetlenség nagymama Valóra vált álmok gyűjtögetés
Komáromi Bence
2026.03.14.
Virálissá vált az a TikTok-videó, amelyben egy tinédzser megmutatta, hogy milyen szívmelengető ajándékkal lepte meg őt a nagymamája. A nyugdíjas hölgy ugyanis éveken keresztül gyűjtögette az aprópénzt, hogy valóra válthassa az unokája egyik álmát. A nagymama gesztusa elrabolta a tiktokozók szívét.

A több millió TikTok-videó között mindig akad egy-egy felvétel, ami hihetetlenül gyorsan felkapottá válik és bejárja az egész világot. Ez történt a 18 éves Jayden videójával is, aki megosztotta, hogy mennyire büszke a nagymamájára, aki 4 éven keresztül minden egyes centjét félrerakta, hogy abból fizethesse az unokája első báli ruháját. Azt azonban soha nem gondolta volna a tinédzserlány, hogy 32 millió megtekintést és több százezer kedvelést fog szerezni a videója.

Éveken keresztül félrerakta az aprópénzét egy nagymama, hogy báli ruhát vehessen az unokájának
Forrás: Digital Vision

A nagymama titokban minden félretett fillérjét az unokája báli ruhájára szánta

Jayden nagymamája szívmelengető akciót indított, amikor az unokája felvételt nyert a középiskolába. A hölgy úgy döntött, hogy minden pénzérméjét félrerakja, hogy 4 évvel később a középiskolai bálra megvehesse a lánynak álmai ruháját. A gyűjtés megdöbbentő sikerrel zárult, 35 ezer 700 darab érmét sikerült összeszednie, amelyek a beváltás után 340 dollárt értek. Ez 131 ezer forintnak megfelelő összeget tett ki, amiből Jayden megkaphatta élete egyik legszebb ajándékát, egy sötétzöld ruhát, amiben szinte ragyogott a szalagavatóján.

Ha kíváncsi vagy a virálissá vált TikTok-videóra, amelyben láthatjuk Jayden nagymamáját és a titkos akció részleteit, azt itt tudod megtekinteni:

@luvjaydens

get a grandma like mine🥰

♬ Originalton - 🎼🎧🎼

