Nem mi sírunk, te sírsz: egy nagymama évekig gyűjtögette az aprót, hogy valóra válthassa az unokája álmát - Videó

A több millió TikTok-videó között mindig akad egy-egy felvétel, ami hihetetlenül gyorsan felkapottá válik és bejárja az egész világot. Ez történt a 18 éves Jayden videójával is, aki megosztotta, hogy mennyire büszke a nagymamájára, aki 4 éven keresztül minden egyes centjét félrerakta, hogy abból fizethesse az unokája első báli ruháját. Azt azonban soha nem gondolta volna a tinédzserlány, hogy 32 millió megtekintést és több százezer kedvelést fog szerezni a videója.

Forrás: Digital Vision

Jayden nagymamája szívmelengető akciót indított, amikor az unokája felvételt nyert a középiskolába. A hölgy úgy döntött, hogy minden pénzérméjét félrerakja, hogy 4 évvel később a középiskolai bálra megvehesse a lánynak álmai ruháját. A gyűjtés megdöbbentő sikerrel zárult, 35 ezer 700 darab érmét sikerült összeszednie, amelyek a beváltás után 340 dollárt értek. Ez 131 ezer forintnak megfelelő összeget tett ki, amiből Jayden megkaphatta élete egyik legszebb ajándékát, egy sötétzöld ruhát, amiben szinte ragyogott a szalagavatóján.

