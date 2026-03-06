Gyerekként nem kaptál elég szeretetet? 5 hétköznapi szokásban ütköznek ki a szeretethiány jelei

Sokan szeretik hangoztatni, hogy a múltat le kell zárni, kiderült azonban, hogy a gyerekkori érzelmi hiány nem múlik el magától – egyszerűen csak beépül a személyiségedbe. Ott van a mindennapi gesztusaidban, abban, ahogy a kollégáidhoz fordulsz vagy ahogy a párodra nézel. A pszichológusok szerint hétköznapi szokásokban ütköznek ki a szeretethiány jelei felnőttkorban.

Sokat szidtak gyerekkorodban? Nem érezted magad biztonságban? A szeretethiány jelei felnőtt korban is jelentkeznek.

Forrás: Shutterstock

A szeretethiány jelei felnőttkorban A kényszeres bocsánatkérés

Túlgondolod a kedvességet

Hajszolod a tökéletességet vagy a láthatatlan maradsz

Nehezen kérsz segítséget

Mindig a legrosszabbra készülsz

Íme az 5 legárulkodóbb jel, hogy a gyerekkorod inkább volt érzelmi sivatag, mint oázis

Ha gyerekként nem kaptál elég szeretetet, az agyad megtanult túlélni, és ezek a túlélési mechanizmusok felnőttként furcsa, néha bosszantó szokásokká merevedtek. Az érzelmi elhanyagolás nem múlik el nyomtalanul. A Psychology Today cikke alapján sorra vesszük, milyen hétköznapi szokásokban ütköznek ki a szeretethiány jelei.

1. A kényszeres bocsánatkérés

Mindenért bocsánatot kérsz? Még akkor is, ha valaki neked jön az utcán vagy ha kérsz egy pohár vizet? Ez nem udvariasság, hanem egy mélyen gyökerező félelem és az önbizalomhiány jele. Aki gyerekként azt tanulta meg, hogy az ő létezése vagy igényei csak terhet jelentenek a szülőknek, az felnőttként mindenért elnézést kér, csak hogy ne okozzon konfliktust.

2. Túlgondolod mások közeledését

Ha valaki váratlanul kedves veled egyből gyanakodni kezdesz, hogy vajon milyen hátsó szándéka lehet. Ha nem kaptál feltétel nélküli szeretetet, a kedvességet nem természetes állapotnak, hanem egy gyanús tranzakciónak látod, ami mögött mindig hátsó szándékot sejtesz.

3. Hajszolod a tökéletességet vagy láthatatlan maradsz

Vagy te vagy az a perfektcionista, aki mindig 110%-ot teljesít, hogy végre észrevegyenek, vagy te vagy a szürke kisegér, aki mindent megtesz, hogy ne kerüljön a figyelem középpontjába. Mindkettő ugyanabból a tőből fakad: a félelemből, hogy nem vagy elég nem jó, ha csak önmagad vagy, nem vagy eléggé szerethető.