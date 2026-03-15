9 meglepő tény a terhesség alatti szexről, amiről senki sem beszél – pedig kellene

A várandósság a test szinte minden részére hatással van, így a szexualitásra is. A terhesség alatti szex sok pár számára bizonytalan téma, pedig egy problémamentes terhességben általában teljesen biztonságos. Sőt, a hormonális változások miatt sok nő új élményeket és intenzívebb érzéseket tapasztalhat.
- Terhesség alatt a hüvelyi vérbőség miatt könnyebben alakulhat ki nedvesedés.
- A mell érzékenyebbé válhat, ami az előjátékot sok nőnél intenzívebbé teszi.
- Az együttlét a terhesség végén néha segíthet beindítani a szülést.
Több vágy, új élmények – Ilyen meglepetéseket tartogathat a terhesség alatti szex
A terhesség rengeteg változást hoz a testedben, és igen, a szexuális életedben is. Sokan ilyenkor bizonytalanok: vajon szabad még szeretkezni? Nem zavarjuk a babát? És mi történik a vággyal?
A jó hír: egy problémamentes terhesség mellett a szex általában teljesen biztonságos. Sőt, sok nő szerint a várandósság alatt egészen új oldalát fedezi fel a szexualitásának – írja a Healthline.
Íme néhány meglepő tény, amit lehet, hogy eddig nem tudtál a terhesség alatti szexről:
1. A vágy akár brutálisan meg is nőhet
A hormonok igazi hullámvasutat indítanak el a testedben, és ez a libidóra is hat. Sok nőnél – különösen a második trimeszterben – a szexuális vágy kifejezetten erősebb lesz, mint korábban. A tested ilyenkor érzékenyebb, a vérkeringés fokozottabb, ami sokkal intenzívebb élményeket hozhat.
2. Az orgazmus sokkal intenzívebb lehet
A terhesség alatt a kismedencei területen megnő a véráramlás, ami fokozza az érzékenységet. Emiatt sok nő arról számol be, hogy az orgazmus erősebb, hosszabb és mélyebb érzés lehet, mint korábban.
3. Többszörös orgazmus? Igen, gyakrabban előfordulhat
Ez az egyik legkevésbé ismert mellékhatása a terhességnek. A fokozott vérkeringés és a hormonális változások miatt egyes nők könnyebben élnek át többszörös orgazmust még akkor is, ha korábban ez ritka volt.
4. A baba ebből semmit sem vesz észre
Sokan attól félnek, hogy a szex zavarhatja a babát. Valójában a magzat teljes biztonságban van a méhben. A magzatvíz, a méh izmai és a méhszájat lezáró nyákdugó mind védik.
5. Az is teljesen normális, ha egyáltalán nincs kedved
Nem mindenkinél nő a libidó. Az első trimeszterben a fáradtság, a hányinger és a hormonális változások miatt sok nő inkább aludni szeretne, mint szeretkezni. És ez teljesen rendben van.
6. A szex nem csak a klasszikus együttlétet jelenti
A terhesség sok párnál kreatívabbá teszi az intimitást. A masszázs, az orális kényeztetés, a kézi stimuláció vagy akár az egyszerű összebújás is fontos része lehet a szexuális kapcsolatnak.
7. A pocak miatt új pózokat kell felfedezni
Ahogy nő a hasad, bizonyos testhelyzetek kevésbé lesznek kényelmesek. Ilyenkor sok pár inkább az oldalfekvő vagy hátulról történő pózokat választja.
8. Orgazmus után kisebb összehúzódások jelentkezhetnek
Orgazmus után enyhe méhösszehúzódásokat érezhetsz. Ezek általában teljesen normálisak, és rövid időn belül elmúlnak.
9. A szex a kapcsolatotoknak is jót tehet
A terhesség érzelmileg is intenzív időszak. Az intimitás segíthet abban, hogy közelebb maradjatok egymáshoz, miközben együtt készültök az élet egyik legnagyobb változására.
A lényeg: ha az orvosod nem mondja az ellenkezőjét, a szex a terhesség alatt nemcsak biztonságos lehet, hanem egy teljesen új, mélyebb élményt is hozhat a párkapcsolatotokba.
