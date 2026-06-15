Megbotránkoztató villantások a királyi palotában: 5 közönséges ruha, ami a vörös szőnyegre is sok lenne

Mivel egy királyi audiencián, rendezvényen szigorú etikett írja elő az öltözködést, azt hihetnénk, hogy ott nem találkozunk némely díjátadóra jellemző pőreparádéval. Úgy tűnik, hogy a dress code-ot nem mindig sikerült mellékelni a meghívóhoz, így fordulhatott elő hogy néhány résztvevő olyan közönséges ruhát vett fel, amiben még egy sztriptízbárban is feltűnést keltene. Lássuk, mely kik lázadtak az ízlés és öltözködési illem ellen!

Az öltözködési illem betartásával is nézhetünk ki csinosan.

Forrás: French Select

Protokoll és öltözködési illem Uralkodók egy teljes országot képviselnek, így visszafogott, sokat takaró öltözéket illik viselniük.

A szigorú dress code nem hagy sok lehetőséget a villantásra.

Néhány vendégnek még így is sikerült úgy felöltöznie, mintha diszkóba igyekezne.

5 közönséges viselet, amiben királyi rendezvényre mentek

Természetesen az, hogy valaki merészen öltözik fel, még nem jelenti az, hogy ízléstelen, közönséges lesz az összhatás. Több esetben maguk az uralkodónők is merész szettekben jelentek meg nyilvánosan, mit sem veszítve eleganciájukból. Az alábbi vulgáris példák azonban nem ezt a tábort erősítik.

1. Chloe Madeley – Harry és Meghan esküvője, 2018

Talán nem is lenne különösebb kivetnivaló ebben a fehéres ruhában, ha nem egy királyi esküvőre vették volna fel, amit egy templomban tartottak. Chloe Madeley, Harry herceg jó barátjának kísérője mégis egy ilyen sokat mutató ruhát öltött magára. Természetesen a kekec brit bulvársajtó azonnal savazni kezdte ruhaválasztását, ő pedig azzal védekezett, hogy a nagy melegben képtelen volt elviselni magán a blézert. Ezen logika alapján örülhetünk, hogy a násznép férfitagjai nem trikóra vetkőzve jelentek meg a templomban.

Chloey Madeley Meghan Markle és Harry herceg esküvőjén.

Forrás: Getty Images Europe

2. Nina Flohr – Margit dán királynő aranyjubileuma, 2022

Fülöp címzetes görög herceg neje nem tartozik a legjobban öltözött hercegnők közé, azonban úgy tűnik, hogy nemcsak a stílussal, az illemmel is meggyűlik a baja. Nina Flohr ugyanis egy olyan mélyen dekoltált sifonkölteményt vett fel Margit dán királynő aranyjubileumi gálájára, ami nem sokat hagyott a képzeletre.

Nina Flohr lázadása a protokoll ellen.

Forrás: Ritzau Scanpix

3. Letícia spanyol királyné – 2018

Fáj a szívünk, hogy a kifogástalan viselkedésű stílusikont is listánkon látjuk, de nincs más választásunk. Letícia királyné egyik legnagyobb melléfogása volt az a 2018-as estélyre felvett ruha, amelynek áttetsző csipkebetéte közszemlére tette királyi bájait. Az estélyi ráadásul nem csak illetlen volt, nem is állt jól a királynénak.