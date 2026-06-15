Megbotránkoztató villantások a királyi palotában: 5 közönséges ruha, ami a vörös szőnyegre is sok lenne

Mivel egy királyi audiencián, rendezvényen szigorú etikett írja elő az öltözködést, azt hihetnénk, hogy ott nem találkozunk némely díjátadóra jellemző pőreparádéval. Úgy tűnik, hogy a dress code-ot nem mindig sikerült mellékelni a meghívóhoz, így fordulhatott elő hogy néhány résztvevő olyan közönséges ruhát vett fel, amiben még egy sztriptízbárban is feltűnést keltene. Lássuk, mely kik lázadtak az ízlés és öltözködési illem ellen!
Protokoll és öltözködési illem
- Uralkodók egy teljes országot képviselnek, így visszafogott, sokat takaró öltözéket illik viselniük.
- A szigorú dress code nem hagy sok lehetőséget a villantásra.
- Néhány vendégnek még így is sikerült úgy felöltöznie, mintha diszkóba igyekezne.
5 közönséges viselet, amiben királyi rendezvényre mentek
Természetesen az, hogy valaki merészen öltözik fel, még nem jelenti az, hogy ízléstelen, közönséges lesz az összhatás. Több esetben maguk az uralkodónők is merész szettekben jelentek meg nyilvánosan, mit sem veszítve eleganciájukból. Az alábbi vulgáris példák azonban nem ezt a tábort erősítik.
1. Chloe Madeley – Harry és Meghan esküvője, 2018
Talán nem is lenne különösebb kivetnivaló ebben a fehéres ruhában, ha nem egy királyi esküvőre vették volna fel, amit egy templomban tartottak. Chloe Madeley, Harry herceg jó barátjának kísérője mégis egy ilyen sokat mutató ruhát öltött magára. Természetesen a kekec brit bulvársajtó azonnal savazni kezdte ruhaválasztását, ő pedig azzal védekezett, hogy a nagy melegben képtelen volt elviselni magán a blézert. Ezen logika alapján örülhetünk, hogy a násznép férfitagjai nem trikóra vetkőzve jelentek meg a templomban.
2. Nina Flohr – Margit dán királynő aranyjubileuma, 2022
Fülöp címzetes görög herceg neje nem tartozik a legjobban öltözött hercegnők közé, azonban úgy tűnik, hogy nemcsak a stílussal, az illemmel is meggyűlik a baja. Nina Flohr ugyanis egy olyan mélyen dekoltált sifonkölteményt vett fel Margit dán királynő aranyjubileumi gálájára, ami nem sokat hagyott a képzeletre.
3. Letícia spanyol királyné – 2018
Fáj a szívünk, hogy a kifogástalan viselkedésű stílusikont is listánkon látjuk, de nincs más választásunk. Letícia királyné egyik legnagyobb melléfogása volt az a 2018-as estélyre felvett ruha, amelynek áttetsző csipkebetéte közszemlére tette királyi bájait. Az estélyi ráadásul nem csak illetlen volt, nem is állt jól a királynénak.
4. Beatrice Borromeo – Liechtensteini királyi esküvő, 2021
Európa egyik legkonzervatívabb monarchiájának Lieshtenstein, az egyik hercegnő,
Lieshtenstein – Európa egyik legkonzervatívabb monarchiája – egyik hercegnőjének, Mária Annunciátának 2021-es menyegzőjén villantott egy illusztris vendég. Beatrice Borromeo piros Dior ruhája egy igazi haute couture műremek, amivel nem lenne komolyabb baj, ha oldalt nem egy átlátszó tüll takarná a bőrt. Így viszont sikerült megidéznie a vörös szőnyeges bevonulások legközönségesebb pillanatait.
5. Desirée Kogevinas – Harald norvég király születésnapi gálája, 2017
Azon talán túltennék magukat a protokollszakértők, hogy a norvég wellnessguru Harald király 80. születésnapjára a görög tragédiák temus hősnőjének öltözött. Azonban a melltartó hiányát már nem lehet neki megbocsátani, ugyanis illetlen kombinációt alkot a fagyos norvég időjárással. Legalábbis a királyi palotában ilyesmi nem megengedett.
6. Eva Sannum – Norvég királyi esküvő, 2001
Mielőtt VI. Fülöp spanyol király megismerte volna Letíciát, egy bizonyos Eva Sannum nevű norvég modellel randizgatott. A hölgy Mette-Marit és Haakon norvég koronaherceg 2001-es esküvőjére is hivatalos volt, ám ruháját meglátva valószínűleg megbánták, hogy meghívót küldtek neki. A kék ruha ugyanis nemcsak mélyen dekoltált volt, de még a modell hátát sem takarta. Az uralkodó színe előtt pedig nem szokás így megjelenni. Nem véletlen, hogy a közönséges darab bekerült a legendásan rossz szettek panteonjába.
Öltözködési illem vs. Önkifejezés
Az öltözködésnek nemcsak az önkifejezés, de bizonyos esetekben a reprezentáció is fontos része. A fenti esetek arra kiváló példák, amikor valaki elfeledkezik utóbbi szabályról.
Merülj el a királyi családok botrányos életében: