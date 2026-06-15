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Minden idők legjobb sorozatai, amelyeket egyszer az életben neked is látnod kell

top10 sorozatnézés sorozatok
Simon Benedek
2026.06.15.
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Te is a sorozatokkal menekülsz a hétköznapokból? Már kipörgetted az összes kedvenced és néznél valami újat? Ezek a legjobb sorozatok, amelyeket mindenkinek kötelező lenne megnéznie!

Az elmúlt években a streaming platformok teljesen átalakították a sorozatfogyasztási szokásokat. Ma már egy hétvége alatt végignézhetők teljes évadok is akár. A következő top 10 sorozat jellemzői a komplex karakterek, a filmminőségű képi megoldások és a kiváló történetvezetés. Íme a legjobb sorozatok, amelyeket kötelező megnézned, ha eddig nem tetted!

Legjobb sorozatok: Angus T. Jones, mint Jake Harper, Jon Cryer, mint Alan Harper és Charlie Sheen, mint Charlie Harper a Két pasi – meg egy kicsi című sorozatban. Forrás: Northfoto
Legjobb sorozatok: Angus T. Jones, mint Jake Harper, Jon Cryer, mint Alan Harper és Charlie Sheen, mint Charlie Harper a Két pasi – meg egy kicsi című sorozatban.
Forrás:  Northfoto 
  • A streaming platformok forradalmasították a sorozatnézést, ma már akár egyetlen hétvége alatt teljes évadok is ledarálhatók.
  • A legjobb sorozatokra filmminőségű látvány, összetett karakterek és erős történetvezetés jellemző.
  • A kritikusok és nézők kedvencei között egy szűk elit rendszeresen visszatér a „minden idők legjobbjai” listákon.
  • Az alábbi válogatás olyan ikonikus szériákat tartalmaz, amelyek meghatározták a televíziózást, és máig etalonként vannak számon tartva. 

A legjobb sorozatok – Top 10-es lista, kihagyhatatlan szériákkal

A kritikusok és a nézők véleménye gyakran eltér egy-egy sorozatról, de van egy szűk elit, amelynek tagjai szinte minden listán visszatérnek. Ezek azok a sorozatok, amelyek új szintre emelték a televíziós történetmesélést, és generációkat ültettek a képernyők elé. Íme a valaha volt legjobb sorozatok, amiket érdemes elkezdened, ha még nem láttad őket!

Breaking Bad

A Breaking Bad sokak szerint minden idők egyik legjobb sorozata. A történet egy eleinte átlagosnak tűnő kémiatanár lecsúszását mutatja be a bűn világába – teszi mindezt rendkívül realista módon. Bryan Cranston drámai karakterfejlődése és alakítása máig ikonikus, aminek hála a sorozat végig képes volt fenntartani a feszültséget. Nem véletlen, hogy a mai napig etalonként hivatkoznak rá: ez a pszichológiai thrillersorozat nem öregszik!

Trónok harca

A Trónok harcának is egyértelmű helye van a top 10 legjobb sorozat között. Ez a széria egy egész korszakot határozott meg a televíziózásban. Politikai intrikák, látványos csaták és kiszámíthatatlan fordulatok jellemezték mind a nyolc évadot. Bár a záróévad megosztotta a közönséget, a sorozat hatása a filmiparra vitathatatlan. Nem véletlen, hogy azóta is sorra jönnek az előzménytörténeket és spin-offok az HBO képernyőjére. 

Két pasi – meg egy kicsi

A szituációs komédiák egyik gyöngyszeme, koronázatlan király volt a Két pasi – meg egy kicsi a kétezres években. A sorozatot a mai napig szívesen nézzük újra és újra. Kár, hogy Charlie Sheen a sorozat utolsó éveiben a botrányai miatt már nem játszhatott, pedig Ashton Kutcher helyett szívesen láttuk volna továbbra is őt a főszerepben. 

Stranger Things

A Stranger Things a 80-as évek nosztalgiáját ötvözte sci-fi- és horrorelemekkel, ami telitalálatnak bizonyult. A sztori szerint néhány gyerek egy kisvárosban természetfeletti jelenségekkel szembesül, majd kiderül, hogy két világ harcába csöppentek bele. A sorozat hangulata egyszerre sötét és humoros is. A karakterek fejlődése évadról évadra szemmel látható. Egyértelműen helye van minden idők legjobb sorozatai között!

Csernobil

A Csernobil is minden idők egyik legjobb sorozata egy évadosra lett tervezve, de így is maradandó nyomot hagyott a sorozatkedvelők körében. A megrázó történelmi dráma a csernobili nukleáris katasztrófát mutatja be. A sorozat nem fukarkodik realisztikusan bemutatni az események láncolatát és a politikai következményeket, valamint az emberi történeteket a tragédia árnyékában. Rövid, de rendkívül intenzív széria, kihagyhatatlan a legjobb sorozatok listájáról!

A nagy pénzrablás

A Money Heist (La Casa de Papel) egy spanyol sorozat, de ez ne tévesszen meg! Nem véletlenül vált globális sikerré a bankrablók története, akik egy zseniális tervet szőttek, hogy kirabolják a világ egyik legnagyobb pénzintézetét. A karakterek ikonikus maszkja világszerte ismertté vált. A Netflix egyik legnagyobb nemzetközi sikere lett a sorozat!

Jóbarátok

A Jóbarátok a Két pasi – meg egy kicsihez hasonlóan sitcomok örök klasszikusa, amely generációkon átívelő népszerűségnek örvend. Hat barát mindennapjait követi New Yorkban, humorral és érzelmekkel fűszerezve. Könnyed hangulata miatt tökéletes „kikapcsolódós” sorozat. A mai napig az egyik legtöbbet újranézett széria.

Wednesday

A Netflix sorozatát nézve egy semmihez sem fogható természetfeletti és egyben morbid utazásban lehet részünk. Az alkotást az Addams Family ikonikus karaktere, Wednesday Addams inspirálta. A komor, ámde belül mélyen érzelmes Wednesday nyomozást folytat, hogy fényt derítsen a rejtélyes halálesetekre.

The Walking Dead

Az AMC két sorozatot gyártott a népszerű képregény alapján megírt zombi-univerzumban: az eredeti a The Walking Dead, valamint spin-offja (előzménysorozata) a Fear the Walking Dead. Az eredeti sorozat 11 évadot élt meg, a Fear 8-at. 

Office

A sorozat egy átlagos amerikai irodai dolgozói közösség mindennapjait mutatja be, különleges, áldokumentumfilmes (mockumentary) stílusban. A humor nagy része a kínos hétköznapi helyzetekből és a karakterek személyiségéből fakad. A Steve Carell által alakított Michael Scott egyszerre nevetséges és szerethető vezető, akinek sok azóta ikonikussá vált mémet köszönhetünk. 

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