Minden idők legjobb sorozatai, amelyeket egyszer az életben neked is látnod kell

Az elmúlt években a streaming platformok teljesen átalakították a sorozatfogyasztási szokásokat. Ma már egy hétvége alatt végignézhetők teljes évadok is akár. A következő top 10 sorozat jellemzői a komplex karakterek, a filmminőségű képi megoldások és a kiváló történetvezetés. Íme a legjobb sorozatok, amelyeket kötelező megnézned, ha eddig nem tetted!

Legjobb sorozatok: Angus T. Jones, mint Jake Harper, Jon Cryer, mint Alan Harper és Charlie Sheen, mint Charlie Harper a Két pasi – meg egy kicsi című sorozatban.

Forrás: Northfoto

A streaming platformok forradalmasították a sorozatnézést, ma már akár egyetlen hétvége alatt teljes évadok is ledarálhatók.

A legjobb sorozatokra filmminőségű látvány, összetett karakterek és erős történetvezetés jellemző.

A kritikusok és nézők kedvencei között egy szűk elit rendszeresen visszatér a „minden idők legjobbjai” listákon.

Az alábbi válogatás olyan ikonikus szériákat tartalmaz, amelyek meghatározták a televíziózást, és máig etalonként vannak számon tartva.

A legjobb sorozatok – Top 10-es lista, kihagyhatatlan szériákkal

A kritikusok és a nézők véleménye gyakran eltér egy-egy sorozatról, de van egy szűk elit, amelynek tagjai szinte minden listán visszatérnek. Ezek azok a sorozatok, amelyek új szintre emelték a televíziós történetmesélést, és generációkat ültettek a képernyők elé. Íme a valaha volt legjobb sorozatok, amiket érdemes elkezdened, ha még nem láttad őket!

Breaking Bad

A Breaking Bad sokak szerint minden idők egyik legjobb sorozata. A történet egy eleinte átlagosnak tűnő kémiatanár lecsúszását mutatja be a bűn világába – teszi mindezt rendkívül realista módon. Bryan Cranston drámai karakterfejlődése és alakítása máig ikonikus, aminek hála a sorozat végig képes volt fenntartani a feszültséget. Nem véletlen, hogy a mai napig etalonként hivatkoznak rá: ez a pszichológiai thrillersorozat nem öregszik!

Trónok harca

A Trónok harcának is egyértelmű helye van a top 10 legjobb sorozat között. Ez a széria egy egész korszakot határozott meg a televíziózásban. Politikai intrikák, látványos csaták és kiszámíthatatlan fordulatok jellemezték mind a nyolc évadot. Bár a záróévad megosztotta a közönséget, a sorozat hatása a filmiparra vitathatatlan. Nem véletlen, hogy azóta is sorra jönnek az előzménytörténeket és spin-offok az HBO képernyőjére.