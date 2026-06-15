Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 15., hétfő Jolán, Vid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
túlkapások

Nem látod, hogy túl sok? 5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító vakságot

túlkapások sminktanács arcpirosító vakság
Jónás Ágnes
2026.06.15.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nem bőrprobléma és nem is betegség, mégis egyre több nőt érint. Az arcpirosító vakság csúnya sminkbaki, amit akkor követsz el rendszeresen, ha a szemed már nagyon hozzászokott a rózsás orcádhoz. Mutatjuk, hogyan találhatsz vissza a középútra és kerülheted el, hogy úgy nézz ki, mint aki sötétben sminkelte magát bohócosra.

A blush blindness a TikTokon elterjedt kifejezés és nem, nem azt jelenti, hogy valakinek rosarceás az arca. Az arcpirosító vakság azokra jellemző, akik annyira hozzászoknak a saját maguk által felvitt, feltűnően nagy mennyiségű pirosítóhoz, hogy már képtelenek reálisan megítélni, valójában mennyi arcpirosító az elegendő. 

5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító-vakságot
 5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító vakságot 
Forrás:  123rf.com

Mi az arcpirosító vakság és hogyan tehetsz ellene?

  • Az arcpirosító-vakság nem betegség, hanem sminkhiba, mit a rendszeres sminkelés miatt már észre sem veszel
  • Maszkhatású, bohócos összhatást eredményez
  • Mutatunk 5 trükköt, amikkel visszanyerheted a természetes egyensúlyt az arcpirosítást illetően

Egyeseknek olyannyira hozzászokik a szeme a pirosító színéhez, hogy az arccsontot, az orcákat, sőt gyakran az orrhidat és a halántékot is intenzív, gyakran feltűnő rózsaszín, Marie Antoinette vagy barack színű krémes/púderes pirosítóval borítják. Az eredmény? Maszkhatású csúnya smink, bohócos, elkapkodott Bridget Jones-os, mintsem természetes.

5 tipp, hogy elkerüld az arcpirosító vakságot

1. Használj természetes fényt és fényvédőt a sminkelés előtt. Mindig ellenőrizd a sminkedet természetes nappali fénynél, mielőtt elindulnál otthonról. A fürdőszobai, sárgás mesterséges fények nagyon csalókák, és gyakran elfedik, mennyire erős a pirosítód színe.

5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító-vakságot
 5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító vakságot 
Forrás:  123rf.com

2. A kevesebb több: a prémium krémes pirosítókat sajnos nem nehéz túlzásba vinni – tényleg egy ujjbegynyi is elég belőlük. Inkább kis adagokban vidd fel  és csak akkor tegyél rá többet, ha szükséges. A krémpirosítót érdemes először a kézfejeden eldolgozni, és onnan felvinni az arcra, hogy ne egy foltban landoljon a nagyja. 

  • A stain típusú pirosítók folyékony vagy gél állagúak, vékony rétegben színeznek csak, és sokkal természetesebb hatást keltenek
  • A világosabb, kevésbé pigmentált árnyalatokat szintén biztonsággal használhatod.
Arcpirosító-vakság, termékkel.
Arcpirosító vakság, termékkel.
Forrás:  123rf.com

3. A pirosítót ne az arcod közepére, hanem a járomcsont tetejére vidd fel, dolgozd el precízen a halánték felé, hogy emelt hatást érj el. Ne vidd a színt túl közel az orrodhoz, mert az beteges, influenzás hatást kelthet.

4. Satírozz bátran: a pirosítónak be kell olvadnia a bőrbe, és nem szabad éles vonalaknak látszódnia. Használj nedves sminkszivacsot a szélek eldolgozására, ha túl soknak érzed a mennyiséget. Hidd el, így garantált lesz az üde, fiatalos és visszafogottan elegáns megjelenés

Arcpirosító-vakság, termékkel, satírozva.
A pirosítónak be kell olvadnia a bőrbe.
Forrás: Penske Media

5. Ha már régóta használod ugyanazt a pirosítót, tarts 1-2 nap szünetet, vagy használj egy egészen más, halványabb árnyalatot. Ez segít „alaphelyzetbe állítani" a vizuális érzékelésedet, és észreveszed, ha korábban túltoltad. A fényvédő használatát továbbra is folytasd.

Az alábbi videóban a középhaladók táborát erősítő arcpirosító-vak hölgyek sminkjét láthatod. Ha szerinted is ijesztő, vedd komolyan a fenti tippeket.

 

Érdekelnek a beautytrendek? Ezekből is szemezgethetsz:

Végre kiderült: így kontúrozzák a Victoria’s Secret modelljeinek arcát – VIDEÓ

Az emelt hatást és a határozott arcéleket te is könnyedén elérheted, és még csak tű sem kell hozzá.

4 szemceruza-árnyalat, ami minden szemszínnel istenien működik

A szemceruza nemcsak egy egyszerű sminktermék, hanem a hangulatod tökéletes lenyomata: megmutatja, mennyire vagy merész, fáradt, vagy éppen magabiztos – csak jól kell tudnod használni!

Ha így szárítod be a hajad, olyan tartása lesz, mintha profi fodrász csinálta volna − VIDEÓ

Könnyű a hírességeknek, akiknek rendszeresen szárítja be a hajkoronájukat a mesterfodrász! A halandó nő pedig örül, ha a hajszárítás után egy fokkal jobb lesz a frizurája, mint egy használt fülpiszkáló.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu