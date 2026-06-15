Nem látod, hogy túl sok? 5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító vakságot

A blush blindness a TikTokon elterjedt kifejezés és nem, nem azt jelenti, hogy valakinek rosarceás az arca. Az arcpirosító vakság azokra jellemző, akik annyira hozzászoknak a saját maguk által felvitt, feltűnően nagy mennyiségű pirosítóhoz, hogy már képtelenek reálisan megítélni, valójában mennyi arcpirosító az elegendő.

5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító vakságot

Forrás: 123rf.com

Mi az arcpirosító vakság és hogyan tehetsz ellene? Az arcpirosító-vakság nem betegség, hanem sminkhiba, mit a rendszeres sminkelés miatt már észre sem veszel

Maszkhatású, bohócos összhatást eredményez

Mutatunk 5 trükköt, amikkel visszanyerheted a természetes egyensúlyt az arcpirosítást illetően

Egyeseknek olyannyira hozzászokik a szeme a pirosító színéhez, hogy az arccsontot, az orcákat, sőt gyakran az orrhidat és a halántékot is intenzív, gyakran feltűnő rózsaszín, Marie Antoinette vagy barack színű krémes/púderes pirosítóval borítják. Az eredmény? Maszkhatású csúnya smink, bohócos, elkapkodott Bridget Jones-os, mintsem természetes.

5 tipp, hogy elkerüld az arcpirosító vakságot

1. Használj természetes fényt és fényvédőt a sminkelés előtt. Mindig ellenőrizd a sminkedet természetes nappali fénynél, mielőtt elindulnál otthonról. A fürdőszobai, sárgás mesterséges fények nagyon csalókák, és gyakran elfedik, mennyire erős a pirosítód színe.

5 tipp, hogy elkerüld a kínos arcpirosító vakságot

Forrás: 123rf.com

2. A kevesebb több: a prémium krémes pirosítókat sajnos nem nehéz túlzásba vinni – tényleg egy ujjbegynyi is elég belőlük. Inkább kis adagokban vidd fel és csak akkor tegyél rá többet, ha szükséges. A krémpirosítót érdemes először a kézfejeden eldolgozni, és onnan felvinni az arcra, hogy ne egy foltban landoljon a nagyja.

A stain típusú pirosítók folyékony vagy gél állagúak, vékony rétegben színeznek csak, és sokkal természetesebb hatást keltenek

A világosabb, kevésbé pigmentált árnyalatokat szintén biztonsággal használhatod.

Arcpirosító vakság, termékkel.

Forrás: 123rf.com

3. A pirosítót ne az arcod közepére, hanem a járomcsont tetejére vidd fel, dolgozd el precízen a halánték felé, hogy emelt hatást érj el. Ne vidd a színt túl közel az orrodhoz, mert az beteges, influenzás hatást kelthet.