„Jó, hogy itt voltatok, de húzzatok már haza” – Ezért utálod titokban a vendégséget

A pszichológusok lassan minden témából egész jellemrajzokat, sőt személyiségtípusokat vezetnek le. Ezúttal a vendéglátással kapcsolatban olvashatsz arról, hogy mit jelent, ha ki nem állhatod, amikor átjönnek hozzátok. Íme, amiért te is utálhatod a vendégséget!

Te is utálod a vendégséget?

Te is utálod, ha vendégeket kell fogadni? Nyugodj meg, nem vagy egyedül! A pszichológusok szerint sok ember viszolyog attól, hogy az ismerősei, barátai huzamosabb ideig a házában, lakásában tartózkodjanak. De vajon mi áll a jelenség hátterében?

Mosolyogsz, kínálod a sütit, bólogatsz az ezerszer hallott történetekre, miközben egyre gyakrabban pillantasz az órára. Ismerős a szituáció? Ha te is éreztél már így, akkor nem vagy egyedül. Sokan élnek át belső feszültséget, amikor vendégek érkeznek, még akkor is, ha egyébként szeretik az embereket és a barátaikat. A pszichológusok szerint az emberek belső személyiségében kell keresni a választ. Már a világhírű svájci szakember Carl Jung is leírta, hogy léteznek olyan emberek, akik a társas helyzetekből töltekeznek (extraverzió), míg mások a csendesebb, kiszámíthatóbb környezetben regenerálódnak (introverzió).

Nem a vendégekkel van baj

Az otthon a legtöbb ember számára a feltöltődés helye: itt lehet végre egy kicsit kikapcsolni, nem szerepet játszani, nem figyelni folyamatosan másokra, hanem önmagunkat adni. Egy vendégség viszont sokszor ennek az ellenkezője. Házigazdának lenni figyelmet, udvariasságot, beszélgetést és állandó jelenlétet kíván – vagyis társas „üzemmódot”. Ha valaki fáradt, stresszes vagy túlterhelt, ez az üzemmód kimerítőbb lehet, mint egy teljes munkanap.

Az introvertált embereknek különösen nehéz dolguk van, ugyanis nekik sokkal kevesebb közösségi interakció is elég. Számukra a saját lakásuk szinte szent tér: kiszámítható, nyugodt, kontrollálható. Egy vendégség vagy túl hosszúra nyúló látogatás ezt a biztonságot borítja fel. Az ilyen személyiségtípusú emberek sokszor tényleg egész este csak azon tűnődnek, hogy „mikor húztok már haza?”.

„Aki nem akar vendégeket fogadni, gyakran nem a barátait vagy ismerőseit utasítja el, hanem önmagát próbálja megóvni” – fogalmaz a spanyol pszichológus Marian Rojas, aki szerint érdemes „abbahagyni a bocsánatkérést azért, mert csendre van szükségünk”.

Kötelező jó házigazdának lenni?

A modern világ ugyanakkor azt üzeni, hogy jó házigazdának lenni kötelező. A közösségi médiában mindenki vidám vacsorákat, bulikat és tökéletes vendégeket mutat, azonban a szakemberek szerint nem szabad ebből kiindulni. Ha valaki inkább a csendet választaná, könnyen érezheti magát udvariatlannak vagy antiszociálisnak. A pszichológusok szerint azonban a határok kijelölése egyáltalán nem illetlenség, hanem önvédelem. A legtöbbeknél a a feszültség elsődleges forrása az, hogy vendégek mellett nem lehet igazán kikapcsolni:

rendet kell tenni,

figyelni kell a zajra a szomszédok miatt,

nem lehet csak úgy lefeküdni vagy kényelmesen átöltözni,

nincs valódi privát tér.

Ez különösen megterhelő lehet azok számára, akik az otthonukban a rendhez, csendhez és a megszokott rutinhoz ragaszkodnak. Egyre többen oldják meg ezt úgy, hogy a találkozókat inkább semleges helyszínekre szervezik: kávézóba, parkba vagy étterembe. Így megmarad a társas kapcsolat, miközben az otthon továbbra is a nyugalom szigete marad. „Ne kérj bocsánatot azért, mert csendre van szükséged” – mondja Rojas.