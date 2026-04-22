Mivel foglalkozik a Garden Point?
A Garden Point márka a kert, terasz és erkély teljes körű berendezésére szakosodott. Olyan termékek megalkotására összpontosít, amelyek praktikussággal, szépséggel és hosszú élettartammal jellemezhetők, miközben megfelel azon ügyfelek igényeinek, akik szerint az otthon körüli zöld terület az otthon és a mindennapi élet része. A márka kínálatában többek között pavilonok, pergolák és napernyők, kerti bútorok, valamint hinták, nyugágyak és fóliaalagutak szerepelnek, azaz csupa olyan megoldás, amelyek a kellemes pihenéssel vagy hobbikertészettel kapcsolatosak. A Garden Point megoldásainak tervezésekor alapvető kitétel, hogy egy meghitt, funkcionális és esztétikus térben a kert minden része a felhasználó mindennapi életét tegye teljesebbé.
Milyen termékeket értékesít és gyárt a Garden Point?
Pavilonok és pergolák
A Garden Point pavilonjai és pergolái kellemes, védett területet hoznak létre a kertben vagy a teraszon. Meghitt hangulatot teremtenek, és óvnak az időjárási viszonyok – napsütés, eső vagy szél – ellen minden szabadtéri családi-baráti összejövetel, pihenés vagy étkezés során. E termékek váza tartós, és ellenáll az zordabb időjárásnak is, az átgondolt dizájnnak köszönhetően pedig használatuk kényelmes, és könnyen beilleszthetők a kert térrendezésébe.
Árnyékolók és napernyők
A Garden Point kínálatában szereplő árnyékolókkal és napernyőkkel az időjárástól függetlenül kellemes időt tölthetünk a kertben és a teraszon egyaránt. Az árnyékolókkal lefedett terület még nagyobb pihenőterületet kínál, a napernyők pedig hordozhatóságuknak köszönhetően praktikusan oda helyezhető át, ahol éppen árnyékra van szükség. E termékek a funkcionális megoldásokat modern formavilággal ötvözik, harmonizálnak a manapság népszerű modern külterekkel.
Kerti bútorok
A Garden Point kerti bútorai között válogatva asztalokat, székeket, sarokgarnitúrákat és teljes ülőgarnitúrákat találunk, csupa olyan bútort, amely kellemesebbé teszi a kertben, teraszon vagy erkélyen töltött időt. A felhasznált anyagok ellenállnak az időjárási viszonyoknak, így a termékek sokáig szépek és tartósak maradnak, segítségükkel a felhasználók mindennapi igényeinek megfelelő pihenőhely alakítható ki.
Hinták, nyugágyak és fóliaalagutak
Nyugágy vagy hinta? Mindkettő kellemes és önfeledt pihenést nyújt a szabad levegőn. A fóliaalagút kedvtelésből termesztett, frissen szedett zöldségekkel, fűszerekkel vagy virágokkal örvendeztet meg. E termékek a rekreációs tevékenységeket praktikus megoldásokkal ötvözik, így a kert funkcionális térré és a kellemes időtöltés színhelyévé válik.
Garden Way – lengyel gyártó, saját márkás termékekkel
A Garden Point a lengyel Garden Way vállalat saját márkája. A vállalat kerti termékek gyártásában jeleskedik. A Garden Way gondoskodik az összes Garden Point termék fejlesztéséről, tervezéséről és forgalmazásáról: a termékötlettől kezdve, az anyagok válogatásán keresztül a márka magas szintű minőségi követelményeinek történő megfelelőségéig. A vállalat négy saját márka tulajdonosa, ezek a Garden Point, a Store Boss, a CoverTech és a Jump Hero. Mindegyikük a Garden Way megrendelésére készül, így biztosított az egyöntetű minőség, funkcionalitás és tartósság. Ezek a termékek Romániában kizárólag a Garden Way sp. z o.o.-hoz tartozó internetes áruházban, kiskereskedelmi forgalomban vásárolhatók meg, ami biztosítja az ügyfelek számára a magas minőséget és biztonságos vásárlást.
Gardenway.hu – az egyetlen hivatalos forgalmazó
A gardenway.hu a Garden Way vállalat tulajdonában lévő internetes áruház: az egyetlen meg Magyarországon, ahol Garden Point termékek vásárolhatók. Az áruház a felhasználói vélemények szerint kiváló értékelést tudhat magáénak, a véleményformáló felületeken is csupa pozitív visszajelzésnek, valamint vezető pozíciónak örvend a kerti bútorok értékesítésének piacán. Ennek köszönhetően minden ügyfél eredeti terméket vásárol, a termékek mellé pedig minőségi ügyfélszolgálat, és a termékválasztásra és -használatra vonatkozó tanácsadás is párosul. A gardenway.hu emellett szakmai tudás és információ forrása a térrendezési trendek és termékek területén.
Egy szó, mint száz...
A Garden Point bebizonyítja, hogy a kert nem csupán egy zöld terület, hanem a mindennapi életben a pihenés és a hétköznapi kényelem színtere. A márkához tartozó termékek olyan ügyfelek számára kínálnak megoldásokat, akik nemcsak funkcionális és tartós, de stílusos térrendezési lehetőségeket keresik. Minden termék, azaz a pavilonok, pergolák, kerti bútorok, hinták és fóliaalagutak a márka filozófiájának jegyében készül: a kert az otthon természetes része.
