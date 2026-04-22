Garden Point – és a kert megtelik élettel

Mivel foglalkozik a Garden Point?

A Garden Point márka a kert, terasz és erkély teljes körű berendezésére szakosodott. Olyan termékek megalkotására összpontosít, amelyek praktikussággal, szépséggel és hosszú élettartammal jellemezhetők, miközben megfelel azon ügyfelek igényeinek, akik szerint az otthon körüli zöld terület az otthon és a mindennapi élet része. A márka kínálatában többek között pavilonok, pergolák és napernyők, kerti bútorok, valamint hinták, nyugágyak és fóliaalagutak szerepelnek, azaz csupa olyan megoldás, amelyek a kellemes pihenéssel vagy hobbikertészettel kapcsolatosak. A Garden Point megoldásainak tervezésekor alapvető kitétel, hogy egy meghitt, funkcionális és esztétikus térben a kert minden része a felhasználó mindennapi életét tegye teljesebbé.

Milyen termékeket értékesít és gyárt a Garden Point?

Pavilonok és pergolák

A Garden Point pavilonjai és pergolái kellemes, védett területet hoznak létre a kertben vagy a teraszon. Meghitt hangulatot teremtenek, és óvnak az időjárási viszonyok – napsütés, eső vagy szél – ellen minden szabadtéri családi-baráti összejövetel, pihenés vagy étkezés során. E termékek váza tartós, és ellenáll az zordabb időjárásnak is, az átgondolt dizájnnak köszönhetően pedig használatuk kényelmes, és könnyen beilleszthetők a kert térrendezésébe.

Valencia Garden Point 3x3 m-es krémszínű szúnyoghálókkal és függönyökkel felszerelt kerti pavilon

Árnyékolók és napernyők

A Garden Point kínálatában szereplő árnyékolókkal és napernyőkkel az időjárástól függetlenül kellemes időt tölthetünk a kertben és a teraszon egyaránt. Az árnyékolókkal lefedett terület még nagyobb pihenőterületet kínál, a napernyők pedig hordozhatóságuknak köszönhetően praktikusan oda helyezhető át, ahol éppen árnyékra van szükség. E termékek a funkcionális megoldásokat modern formavilággal ötvözik, harmonizálnak a manapság népszerű modern külterekkel.

La Palma Garden Point 3x4 antracit terasz árnyékoló függönnyel

Kerti bútorok

A Garden Point kerti bútorai között válogatva asztalokat, székeket, sarokgarnitúrákat és teljes ülőgarnitúrákat találunk, csupa olyan bútort, amely kellemesebbé teszi a kertben, teraszon vagy erkélyen töltött időt. A felhasznált anyagok ellenállnak az időjárási viszonyoknak, így a termékek sokáig szépek és tartósak maradnak, segítségükkel a felhasználók mindennapi igényeinek megfelelő pihenőhely alakítható ki.