Hány éves a kutya? Ezt a giganehéz IQ-tesztet csak a géniuszok tudják megoldani

Ne aggódj, ha macskás vagy, ez csupán egy elvi rejtvény. Mutatunk egy kutyát, de igazából nem is az számít, hogy mekkora vagy milyen fajta ez az eb. Az IQ-teszt lényege a logikus gondolkodásban és némi matektudásban van. Ne rémülj meg, ez egy nehéz feladvány, de egy kis ráhangolódással van esélyed megoldani.

IQ-tesztünk arra kíváncsi, hogy mennyi idős most ez a kutya. Te ki tudod számolni?

Forrás: 123rf.com

Miért szeretjük az ilyen típusú IQ-teszteket? Nem kérnek sokat az értékes idődből, cserébe viszont felfrissítik a agyadat.

Ha elő tudod hívni az általános matematikai tudásodat, egy kis logikával megfejtheted.

A kutya jelen életkorát kell kitalálnod, de adunk hozzá segítséget.

A képen egy elképesztően cuki kutyát látsz. Nevezhetnénk képes rejtvénynek, de a fejtörő megoldásához nincs igazán szükséged arra, hogy elgondolkodj a blöki fajtáján. Nem a méretéből és nem is a színéből kell rájönnöd az IQ-teszt eredményére. Ami nem lesz más, mint egyetlen szám.

Íme, az agytorna!

Olvasd el alaposan a feladványt, ha kell kétszer is. Ezután indítsd el a stoppert, mert csak akkor bizonyíthatod a géniuszokat is megszégyenítő észjárásodat, ha 20 másodperc alatt képes vagy rájönni a fejtörő nyitjára! Mutatjuk is, hogy mivel kell ma szembenézned:

Ez a kutya 2 év múlva kétszer annyi idős lesz, mint 5 évvel ezelőtt volt. Hány éves a kutya ma?

Ne ess pánikba! Emlékezz csak vissza az iskolás éveidre, amikor a matematika tanárod írt fel hasonló feladatot a táblára. Annyit segítünk, hogy az X értékét keressük.

Ezt a kutyás fejtörőt joggal nevezzük agytornának.

Forrás: 123rf.com

Jöhet a megoldás?

Ha sikerült kitalálnod, hányadik évét éli ma ez a kutya, gratulálunk, te egy igazi géniusz vagy! Nem sikerült előhívnod a matektudásodat? Próbáld meg újra megoldani a rejtvényt: ha van nálad papír és ceruza, könnyebb dolgod lesz. Számolj nyugodtan, engedd el az időnyomást. Ha még így sem sikerült rájönnöd az IQ-teszt megfejtésére, mutatjuk:

A kutya jelenlegi életkora = x

A kutya életkora 2 év múlva = x+2

A kutya öt évvel ezelőtti életkora = x-5

Ha 2 év múlva a kutya kétszer annyi idős lesz, mint 5 évvel ezelőtt volt, azt a következő egyszerű matematikai egyenlettel tudod kiszámolni: