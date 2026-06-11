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rejtvény

Hány éves a kutya? Ezt a giganehéz IQ-tesztet csak a géniuszok tudják megoldani

rejtvény IQ-teszt fejtörő
Nyugi, nem a kis ősz szőrszálaiból kell kiszámolnod ennek a cuki kutyának az életkorát. Az IQ-teszt másfajta képességedet fogja próbára tenni. Ha készen állsz egy 20 másodperces agytornára, tarts velünk!
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Ne aggódj, ha macskás vagy, ez csupán egy elvi rejtvény. Mutatunk egy kutyát, de igazából nem is az számít, hogy mekkora vagy milyen fajta ez az eb. Az IQ-teszt lényege a logikus gondolkodásban és némi matektudásban van. Ne rémülj meg, ez egy nehéz feladvány, de egy kis ráhangolódással van esélyed megoldani.

IQ-teszt
IQ-tesztünk arra kíváncsi, hogy mennyi idős most ez a kutya. Te ki tudod számolni?
Forrás:  123rf.com

Miért szeretjük az ilyen típusú IQ-teszteket?

  • Nem kérnek sokat az értékes idődből, cserébe viszont felfrissítik a agyadat.
  • Ha elő tudod hívni az általános matematikai tudásodat, egy kis logikával megfejtheted.
  • A kutya jelen életkorát kell kitalálnod, de adunk hozzá segítséget.

A képen egy elképesztően cuki kutyát látsz. Nevezhetnénk képes rejtvénynek, de a fejtörő megoldásához nincs igazán szükséged arra, hogy elgondolkodj a blöki fajtáján. Nem a méretéből és nem is a színéből kell rájönnöd az IQ-teszt eredményére. Ami nem lesz más, mint egyetlen szám.

Íme, az agytorna!

Olvasd el alaposan a feladványt, ha kell kétszer is. Ezután indítsd el a stoppert, mert csak akkor bizonyíthatod a géniuszokat is megszégyenítő észjárásodat, ha 20 másodperc alatt képes vagy rájönni a fejtörő nyitjára! Mutatjuk is, hogy mivel kell ma szembenézned:

Ez a kutya 2 év múlva kétszer annyi idős lesz, mint 5 évvel ezelőtt volt. Hány éves a kutya ma?

Ne ess pánikba! Emlékezz csak vissza az iskolás éveidre, amikor a matematika tanárod írt fel hasonló feladatot a táblára. Annyit segítünk, hogy az X értékét keressük. 

Képes rejtvény
Ezt a kutyás fejtörőt joggal nevezzük agytornának. 
Forrás:  123rf.com

Jöhet a megoldás?

Ha sikerült kitalálnod, hányadik évét éli ma ez a kutya, gratulálunk, te egy igazi géniusz vagy! Nem sikerült előhívnod a matektudásodat? Próbáld meg újra megoldani a rejtvényt: ha van nálad papír és ceruza, könnyebb dolgod lesz. Számolj nyugodtan, engedd el az időnyomást. Ha még így sem sikerült rájönnöd az IQ-teszt megfejtésére, mutatjuk:

A kutya jelenlegi életkora = x

A kutya életkora 2 év múlva = x+2

A kutya öt évvel ezelőtti életkora = x-5

Ha 2 év múlva a kutya kétszer annyi idős lesz, mint 5 évvel ezelőtt volt, azt a következő egyszerű matematikai egyenlettel tudod kiszámolni:

(x+2) = 2·(x-5)

x+2 = 2x-10

2x-x = 10+2

x=12

Tehát a kutya most 12 éves.

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