Mit csinál a suszter és mit a tímár? Mennyire ismered a régi szakmákat? — Válaszolj a kvízkérdésekre, és kiderül!

Valaha a falvak hangulatához hozzátartozott a tímárműhelyek jellegzetes illata, a mezőkön szarvasmarhákat őrző gulyások jelenléte, a cipőt elvitték az emberek a suszterhez, és még hosszasan lehetne sorolni. Idővel ezek a régi szakmák eltünedeztek – a felgyorsult világban egész egyszerűen már nem volt helyük. Az egyedi, lassú alkotást és a régi szakmákat felváltotta a gépekkel végzett tömegtermelés.
Felértékelődni látszanak a régi szakmák és a kézműves divat
Ki tudja, talán éppen ezért élik reneszánszukat ma az egyedi, kézzel készített ruhák és kiegészítők: újra hódítanak a nagyszüleink korabeli brossok, övek és táskák. Lehetséges, hogy pont azért keressük ezeket a termékeket, mert tudat alatt érezzük a régi, letűnt szakmák hiányát és vágyakozunk a slow life után. Szeretnénk néha visszarepülni abba a korba, ahol a tárgyaknak lelke volt, az alkotásokat pedig az alkotók személyiségéhez köthettük.
A vízimalmok munkáját, a mezőkön visszhangzó kanászostorok csattogását már csak könyvekből és régi felvételekről nézheti a Z-generáció, mint ahogy a szemfelszedő és műstoppoló, valamint a telefonközpontos szakmákról is csak archív felvételek és speciális internetes oldalak nyújtanak tájékoztatást.
A vízimolnár értett a folyó nyelvén, felügyelte a malmot, hogy a gabonából hófehér liszt készülhessen – ma már számítógépes rendszerek ellenőrzik a liszt minőségét.
A tímárok és a suszterek hónapokig türelmesen dolgoztak a cipőkön, értették és érezték a nyers bőr lelkét, akárcsak a hegedűkészítő mesterek vagy a bognárok.
Ma, amikor egy dizájnertáskát vagy egy szép bokacipőt a kezünkbe veszünk, csak ritkán jut eszünkbe, hogy évtizedekkel, évszázadokkal korábban a táskakészítő mesterek éjt nappallá téve dolgoztak minden egyes négyzetcentiméteren, míg össze nem állt a kész mű. A mesterséges intelligencia szerint már a modern korban is van néhány olyan foglalkozás, amelyet kezdünk alábecsülni, ilyen többek között a pénztárosok munkája vagy az ügyfélszolgálatosoké.
Most pedig tedd próbára magad a kvízünkkel! Mennyire vagy képben a régi szakmákkal?
1/8 Mit csinált a vízimolnár?
2/8 Mivel foglalkozott a suszter?
3/8 Mit készített a bodnár?
4/8 Mit csinált a kékfestő?
5/8 Mivel foglalkozott a gerencsér?
6/8 Mivel foglalkozott a gulyás?
7/8 Mivel foglalkozott a kanász?
8/8 Mi volt a tímár foglalkozása?
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