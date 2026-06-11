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Végre jön a nyár legjobban várt sorozata! Nem tudod majd abbahagyni

Profimedia -
könyvadaptáció Prime Video sorozat romantikus
Hajdu Viktória
2026.06.11.
Egy nyári románc, ami mindent felborít. Az Every Year After nem az, aminek elsőre látszik. Talán új kedvenc könyvadaptáció érkezik?
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A Prime Video új dobása, az Every Year After pontosan az a fajta romantikus sorozat, amit egy forró nyári estén „csak egy részre” indít el az ember… aztán hajnali kettőkor azon gondolkodik, hogy most akkor kinek is kellene drukkolnia. A napfényben fürdő jelenetek, a nosztalgikus hangulat és a Lana Del Rey–Dolly Parton tengelyen mozgó soundtrack együtt olyan érzelmi koktélt kever, amit nehéz nem meginni.

Every Year After a nyár kedvenc sorozata.
Every Year After: a nyár kedvenc sorozata.
Forrás: Profimedia

Every Year After: a Prime Video új nyári románca

  • 20 évet felölelő, érzelmes nyári romantikus történet.
  • Erős karakterek, mélyülő kapcsolatok és váratlan rétegek.
  • Prime Video új könyvadaptációja Lana Del Rey hangulatával.

A sorozatot már az első percektől A nyár, amikor megszépültem árnyékában emlegetik, és nem is teljesen alaptalanul. Mindkettő könyvadaptációs romantika, mindkettőben van nyár, szerelem és az a bizonyos „kettő közül kell választani” dilemma. De az Every Year After nem akar másolni, inkább finoman elkanyarodik egy másik irányba, és saját tempót diktál.

A történet különlegessége, hogy közel 20 évet ölel fel, így nem csak a pillanatnyi szerelem kap hangsúlyt, hanem az is, hogyan változnak a karakterek az idő múlásával. 

Juliette Hawk és Blue Clarke alakítják a fiatal Percy és Sam párosát, akiknek kapcsolata nemcsak romantikus, hanem időnként fájdalmasan emberi is.

A néző pedig nem csupán drukkol, hanem együtt fejlődik velük. És itt jön az, ami miatt a sorozat meglepően sokat ad: a mellékszereplők sem díszletek.

  • Chantal például egy erős, karrierista ügyvéd, aki közben próbál nem széthullani a magánéletében. 
  • Delilah elsőre a klasszikus utálni való lány szerepét hozza, de pár rész után kiderül, hogy ez nem így van. 
  • Jordie, Sam (az egyik főszereplő) legjobb barátja pedig az a ritka karakter, aki néha túl őszinte ahhoz, hogy ne legyen igaza.

Az Every Year After egyik legerősebb témája az első nagy élmények ereje

Az első szerelem, az első csalódás, az első döntés, ami nem biztos, hogy jó volt. Percy múltja nem csak emlék, hanem állandó visszhang, ami időnként túl hangos ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja. A sorozat finoman játszik azzal is, hogy a múlt nem mindig romantikus nosztalgia. Néha inkább olyan, mint egy üzenet, amit nem válaszoltunk meg időben. És amikor a jelen találkozik vele, akkor derül ki, hogy mennyi mindent nem zártunk le igazán.

A sorozat június 10-én érkezik, az összes 8 részével.

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