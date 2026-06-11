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Kész felnőttek Jennifer Lopez ikrei – Friss fotón Max és Emme

ballagás felnőtté válás Jennifer Lopez
Komáromi Bence
2026.06.11.
A világ egyik legismertebb sztárja is csak ember. Jennifer Lopez a könnyekig hatódott fia, Max ballegásán.
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A héten ikertestvére, Emme Muñiz után elballagott a középiskolából Jennifer Lopez fia, Max is. Az énekesnő az első sorból könnyes szemmel figyelte, ahogy a 18 éves tinédzser átveszi a bizonyítványát.

Jennifer Lopez ikrei, Max és Emme Muñiz elballagtak a középiskolából
Jennifer Lopez ikrei, Max és Emme Muñiz elballagtak a középiskolából
Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez gyerekei hamarosan egyetemre mennek

Hihetetlen belegondolni, de már 18 év telt el azóta, hogy 2008. február 22-én az énekesnő életet adott az ikreinek. Jennifer Lopez és az akkori férje, Marc Anthony közösen nevelték a gyermekeiket, azonban három évvel később szakítottak egymással, 2014-ben pedig hivatalosan is elváltak. Azóta az ikrek a legtöbb időt az édesanyjukkal töltik, aki anyatigrisként védi őket. 

Később, amikor Lopez újra összejött Ben Affleckkel, gyerekeik nagyon jóba lettek egymással, nem véletlen, hogy a színész fia, Samuel Affleck is részt vett a múlt héten Emme Muñiz ballagásán. Az viszont beszédes, hogy Jennifer Lopez gyermekeinek apja kihagyta mindkét ünnepséget.

Helyette azonban megjelent az eseményen az énekesnő apja, David Lopez és az édesanyja Guadalupe Rodríguez, valamint a menedzsere, Benny Medina is. Rajtuk kívül természetesen ott volt Emme is, aki később kézenfogva sétált az ikertestvérével. 

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