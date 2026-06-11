Egy közeli rokon halála az oka, hogy György herceg 12 évesen súlyos felelősséggel néz szembe

Amióta nagypapáját megkoronázták, III. Károly király második trónörököseként tekint rá a világ. Azonban György herceg már közvetlen családjában sem élheti meg a felhőtlen gyerekkort, hiszen Vilmos herceg és Katalin hercegné is úgy kezelik, mint a jövőbeli királyt. Ez pedig mérhetetlen súlyként nehezedik a kisfiúra.

György herceg most érzi igazán, hogyan változtatta meg gyerekkorát a trónöröklési sorrend módosulása.

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György hercegre már most hatalmas teher nehezedik Dédmamája, II. Erzsébet királynő halála óta érzi, hogy élete megváltozott.

Apja után ő a második a trónöröklési rendben, ami már most kősziklaként nyomja a vállát.

12 évesen olyan dolgokkal kell szembenéznie, amelyekkel még a felnőttek is nehezen birkóznának meg.

Szülei készítik fel arra, hogy mi vár majd rá, ami nem móka és kacagás.

Bár II. Erzsébet királynő halála négy éve történt, a 12 éves György herceg csak mostanában kénytelen szembesülni azzal, mit is jelent trónörökösnek lenni. A történészek és a brit királyi család életrajzírói is egyetértenek abban, hogy a királynő halála óta eltelt években a fiatal herceg ismeretei jelentősen elmélyültek jövőbeli szerepével kapcsolatban. Hiszen ez a tragikus esemény megváltoztatta a trónöröklési sorrendet. Ami korábban szinte elérhetetlen távolságban volt, mára kézzelfogható jövőképpé formálódott.

II. Erzsébet királynő halála mély fordulópontot jelentett György számára önmaga és a jövője megértésében. Ezt megelőzően az a gondolat, hogy egy napon királlyá válik, távoli és elméleti dolog volt, inkább könyvekben és családtörténetben tárgyalt fogalom, mintsem valami, ami közvetlenül vonatkozott volna az életére. (...) György herceg elkezdte felismerni, hogy a trónöröklés közvetlen vonalába születni sokkal többet jelent, mint egy erkélyről integetni a tömegnek, vagy részt venni nagyobb állami eseményeken.

− mondta a Radar Online-nak egy palotai forrás, akinek közvetlen ismeretei vannak a fiatal herceg neveltetéséről. A bennfentes azt is elárulta, György herceg szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné mindig is azt tartották szem előtt, hogy fiuk a lehető legnormálisabb és legboldogabb gyermekkort élvezhesse. Nem céljuk, hogy a monarchia súlyát érezve nőjön fel. Nem zúdítanak rá mindent egyszerre, helyette fokozatosan, lépésről lépésre segítik, hogy megértse, milyen jövő vár rá.