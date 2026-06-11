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brit királyi család

Egy közeli rokon halála az oka, hogy György herceg 12 évesen súlyos felelősséggel néz szembe

brit királyi család trónörökös György herceg
A brit királyi család tagjának lenni nem csupán ranggal, de komoly kötelezettségekkel is jár. Ezt pedig György herceg csak mostanában kezdi igazán felfogni. Gyerekként kellene élnie, de őt már most elkezdték felkészíteni a majdani uralkodásra.
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Amióta nagypapáját megkoronázták, III. Károly király második trónörököseként tekint rá a világ. Azonban György herceg már közvetlen családjában sem élheti meg a felhőtlen gyerekkort, hiszen Vilmos herceg és Katalin hercegné is úgy kezelik, mint a jövőbeli királyt. Ez pedig mérhetetlen súlyként nehezedik a kisfiúra.

György herceg
György herceg most érzi igazán, hogyan változtatta meg gyerekkorát a trónöröklési sorrend módosulása.
Forrás: Northfoto

György hercegre már most hatalmas teher nehezedik

  • Dédmamája, II. Erzsébet királynő halála óta érzi, hogy élete megváltozott.
  • Apja után ő a második a trónöröklési rendben, ami már most kősziklaként nyomja a vállát.
  • 12 évesen olyan dolgokkal kell szembenéznie, amelyekkel még a felnőttek is nehezen birkóznának meg.
  • Szülei készítik fel arra, hogy mi vár majd rá, ami nem móka és kacagás.

Bár II. Erzsébet királynő halála négy éve történt, a 12 éves György herceg csak mostanában kénytelen szembesülni azzal, mit is jelent trónörökösnek lenni. A történészek és a brit királyi család életrajzírói is egyetértenek abban, hogy a királynő halála óta eltelt években a fiatal herceg ismeretei jelentősen elmélyültek jövőbeli szerepével kapcsolatban. Hiszen ez a tragikus esemény megváltoztatta a trónöröklési sorrendet. Ami korábban szinte elérhetetlen távolságban volt, mára kézzelfogható jövőképpé formálódott. 

II. Erzsébet királynő halála mély fordulópontot jelentett György számára önmaga és a jövője megértésében. Ezt megelőzően az a gondolat, hogy egy napon királlyá válik, távoli és elméleti dolog volt, inkább könyvekben és családtörténetben tárgyalt fogalom, mintsem valami, ami közvetlenül vonatkozott volna az életére. (...) György herceg elkezdte felismerni, hogy a trónöröklés közvetlen vonalába születni sokkal többet jelent, mint egy erkélyről integetni a tömegnek, vagy részt venni nagyobb állami eseményeken. 

− mondta a Radar Online-nak egy palotai forrás, akinek közvetlen ismeretei vannak a fiatal herceg neveltetéséről. A bennfentes azt is elárulta, György herceg szülei, Vilmos herceg és Katalin hercegné mindig is azt tartották szem előtt, hogy fiuk a lehető legnormálisabb és legboldogabb gyermekkort élvezhesse. Nem céljuk, hogy a monarchia súlyát érezve nőjön fel. Nem zúdítanak rá mindent egyszerre, helyette fokozatosan, lépésről lépésre segítik, hogy megértse, milyen jövő vár rá.

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