Ezt a filléres csodareggelit eszi Vilmos herceg – Az örök fiatalság és a kicsattanó energia titka

Nem hiszed el, mi kerül a jövőbeli király asztalára minden reggel! Miközben a legtöbben kaviárt és pezsgőt vizionálnak a királyi étkezőbe, Vilmos herceg egy olyan pofonegyszerű fogásra esküszik, ami a dietetikusok szerint az örök fiatalság és a kicsattanó energia valódi titka. Mutatjuk a receptet, amit holnap reggel te is elkészíthetsz!

Íme Vilmos herceg kedvenc reggeli menüje.

Forrás: Northfoto

Vilmos herceg reggelije, amelyet neked is ki kell próbálnod

A legtöbben azt gondolnánk, hogy egy leendő uralkodó extravagáns, luxus reggeli lakomával indítja a napját. Vilmos herceg korai rutinja azonban meglepően puritán, és a mi otthonunkban is összedobható. A walesi herceg a beszámolók szerint a következő menüre szavaz minden reggel: két tojás, teljes kiőrlésű pirítós vajjal, egy pohár almalé és egy csésze tea. Ez a végtelenül egyszerű kombináció a táplálkozási szakértők szerint a fehérjék, a rostok és a vitaminok tökéletes, kiegyensúlyozott egyvelege.

A szakértők véleménye a reggeliről

Bár a menüből hiányzik a királyi élethez társított luxus, az egészségügyi szakértők szerint a kombináció valóságos főnyeremény a szervezetnek. A tojást széles körben az egyik legjobb minőségű fehérjeforrásként tartják számon. Tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, amelyek támogatják az izomzat megtartását és regenerációját. Emellett a fehérje a kulcsa annak is, hogy órákig teltségérzetet biztosítson, így megelőzi a délelőtti nassolást. A teljes kiőrlésű pirítós összetett szénhidrátokat és rostokat biztosít, ami támogatja az emésztést, és segít fenntartani a stabil energiaszintet egész délelőtt. Vajjal kombinálva ráadásu fokozza a jóllakottság érzését.

Charlotte Faure Green okleveles táplálkozáskutató a HELLO! magazinnak elmondta, hogy az almalé természetes növényi vegyületeket, úgynevezett polifenolokat tartalmaz. Ezek antioxidánsként működnek, és segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől. „Ezek a vegyületek nagyban hozzájárulhatnak az egészséges öregedéshez, miközben az almalében található C-vitamin a szervezet stresszválaszának és a mellékvese működésének támogatásában is szerepet játszik” – magyarázta a szakértő.