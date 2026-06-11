A magyarok kedvelt üdülőhelye is veszélyes lehet: íme a cápatámadások gócpontjainak listája

Az 1975-ös A cápa c. film nem csupán a nyári blockbuster műfaját, de a porcoshalaktól való irreális rettegést is megteremtette. Aki szeret a tengerben pancsolni, mégis fél attól, hogy ő lesz a következő fő fogás a helyi cápapopuláció étlapján, érdemes itt maradnia. Ugyanis nemrég kihozták a listát, mely a világ cápatámadásainak fő gócpontjait sorolja fel, melyre többek között a magyarok kedvelt üdülőhelye is felkerült.

Felfedték a 2025-ös év cápatámadás-gócpontjait.

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Cápatámadás 2025-ös listája 2025-ben minden korábbinál több cápatámadás történt.

Az International Shark Files gyűjtése nyilvánosságra hozta a fő gócpontokat.

A magyarok egyik kedvelt üdülőhelye is felkerült a listára.

A lista csak a nem provokált cápatámadásokat összesítette.

Itt történt a legtöbb cápatámadás

Az International Shark Files (Nemzetközi Cápaakták) idén is nyilvánosságra hozta a világ cápatámadásainak fő gócpontjait. A adatbázis egészen az 1500-as évekig visszamenőleg gyűjt adatokat a világ minden részéről, kifejezetten a nem provokált incidenseket monitorozza. Szigonyos halászat, halászhálóba gabalyodás lehet provokatív a vízi állatok számára.

Bár a tavaly feljegyzett 65 cápatámadás elmarad az évtizedes 72-es átlagtól, igencsak megemelkedett a halálos kimenetelű támadások mértéke. 2025-ben 10 incidens végződött halállal, ami bőven túllépi a korábban meghatározott hatos átlagot.

A legtöbb halálos találkozás Ausztráliában volt, ami annak fényében nem is meglepő, hogy a déli kontinens partjainál él a „Nagy Hármas”-ként emlegetett cápafaj: a tigriscápa, a nagy fehér cápa és bikacápa. Gavin Naylor, a Floridai Természettudományi Múzeum cápakutatási projektjének igazgatója így nyilatkozott a támadásokról: „Ha ezek Ausztrálián kívül történtek volna, valószínűleg még több halálos áldozatot követeltek volna.” Ugyanis az ausztrál hatóságok igen felkészültek, ha cápatámadásról vagy medúzacsípésről van szó, riasztás esetén a mentők perceken belül kiérnek.

Ugyanakkor a nem halálos cápatámadásokat figyelembe véve az Egyesült Államok vette át a vezetést, mivel ott 25 találkozást jegyeztek fel. Ebből 11 Floridában, első sorban Volusia megyében történt.

A világ többi része mondhatni az átlagot hozta, bár kivételes esetek így is akadtak. 2021 óta Kanadában újra kellemetlen találkozás történt, miután egy fehér cápa az új-skóciai Mahone-öbölben egy paddleboardosra támadt.

Miután pár napja egy fehér cápát kaptak lencsevégre a Tunézia és Szicília közötti vizeken, az érdeklődés csak még jobban megnőtt a lehetséges cápatámadásokat illetően. Az adatbázis listájára a magyarok által is kedvelt üdülőhely, a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote is felkerült. Ott egy brit szörfös deszkáját kóstolta meg egy cápa, mielőtt a turista lábát harapta volna meg. A találkozás szerencsére nem volt halálos kimenetelű, mivel a cápatámadás sebeket hamar ellátták.