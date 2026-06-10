Melltartó nélkül pózolt a 35 éves modell: alig takart valamit Emily Ratajkowski születésnapi ruhája – FOTÓ

Emily Ratajkowski igazán emlékezetes módon ünnepelte 35. születésnapját New Yorkban. A dögös modell a közösségi oldalán osztott meg egy fotósorozatot a hétvégi ünneplésről, amelyen egy rendkívül merész összeállításban látható.

Emily Ratajkowski dögös szettben ünnepelt.

Forrás: Getty Image

Emily Ratajkowski 35 éves lett

Emily nem bízta a véletlenre a figyelemfelkeltést 35. születésnapján sem. A modell New Yorkban ünnepelt barátaival, az eseményről készült fotókat pedig az Instagramon is megosztotta. A képeken egy rendkívül merész, hosszában szaggatott, vörös miniruhában látható melltartó nélkül, amelyet egy leopárdmintás magassarkúval párosított. A kihívó darab annyira sokat engedett láttatni, hogy az egyik felvételen a mellbimbója is kikandikált a szexi szett alól. A fotókat ide kattintva nézheted meg.

Nem először sokkolja merész megjelenésével a rajongókat

A bejegyzés pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi oldalát, a hozzászólások között pedig egymást érték a dicsérő üzenetek. Többen lenyűgözőnek és elképesztően vonzónak nevezték, míg mások a világ legszebb születésnaposának titulálták. Emily Ratajkowskitól nem idegenek a merész megjelenések: az elmúlt években rendszeresen osztott meg kihívó fotókat a közösségi médiában, legyen szó extravagáns divatösszeállításokról, félmeztelen szelfikről vagy művészi fotósorozatokról. A modell korábban többször hangsúlyozta, hogy nem szégyelli a testét, és fontosnak tartja, hogy magabiztosan vállalja önmagát és a nőiességét.

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