Rendezd be az otthonod stílusosan: praktikus tanácsok a tökéletes lakberendezéshez

A legtöbben ott rontják el, hogy kapkodnak. Megtetszik egy szék, megveszik, aztán otthon kiderül, hogy nem illik sehova, vagy épp nem fér be. Egy kis előzetes végiggondolás – mi hová kerül, mi van már ott, valóban szükség van-e rá – rengeteg felesleges kiadástól és utólagos bosszúságtól kímél meg. Az alábbiakban összeszedtük, mire érdemes figyelni, mielőtt valaki belefog.

Mire figyelj a bútorok kiválasztásánál?

A berendezés gerincét a nagyobb bútordarabok adják. A nappaliban az ülőgarnitúra, az otthoni munkasarokban pedig az íróasztal a legfontosabb befektetés – ezeket érdemes legelőször kiválasztani, és minden mást ezekhez igazítani. Ha ezek megvannak, az összkép sokkal könnyebben összeáll.

A kanapék esetében az első szempont a méret: fel kell mérni a helyiséget, és csakis ezután érdemes elkezdeni nézelődni. Egy túl nagy kanapé szűknek hat, egy túl kicsi pedig elvész a térben. A kárpit anyaga szintén nem mindegy – ha kisgyerek vagy háziállat is van a háztartásban, könnyen tisztítható, tartós szövetet érdemes választani. A szín szempontjából pedig nem kell félni a bátorabb megoldásoktól sem: egy mustársárga vagy terrakotta árnyalatú ülőgarnitúra igazi karaktert adhat a nappalnak, anélkül hogy drága festékkel kellene átvarázsolni a falakat.

Az íróasztal választásánál az ergonómia az elsődleges szempont. Aki naponta több óráig dolgozik otthon, annak különösen fontos, hogy megfelelő magasságú, elegendő munkafelületet kínáló asztalnál üljön. A fiókos vagy polcos megoldások praktikusak, ha rendben szeretné tartani a munkaterületet. Érdemes olyan stílusú asztalt keresni, amelyik nem rí ki a többi bútor közül – a fa és a fém kombinációja manapság szinte minden lakásstílushoz passzol, legyen szó skandináv minimalizmustól az ipari hatású enteriőrig.

A terek tervezése: amit sokan elfelejtnek

A bútorok kiválasztásán túl az elrendezés is kulcsfontosságú. Egy helyiség akkor működik jól, ha az átközlekedési útvonalak szabadok maradnak, és minden bútordarab könnyen elérhető. Általános ökölszabály, hogy a kanapé és a dohányzóasztal között legalább 40-45 centiméter szabad helyet érdemes hagyni, az íróasztalt pedig lehetőség szerint természetes fényforrás mellé célszerű elhelyezni – ez csökkenti a szemfáradást és kellemesebb munkakörnyezetet teremt.