Ez az az életkor, amikor minden nő elkezd hasonlítani az anyjára

A legtöbb külső jegyben az édesapádra ütöttél és sosem mondták volna meg rólad, hogy anyád lánya vagy, ha nem megy el a szülőidre? Hiába. A tudósok ugyanis megállapították, hogy hiába kutatjuk az öregedés ellenszerét, van egy kor, amikor minden nő elkezd hasonlítani az anyjára, akár akarja akár nem.

Bár Hollywoodban találni öregedés elleni szert bőven, a sztárokon is megfigyelhető, hogy bizonyos kor felett elkezdenek hasonlítani az édesanyjukra.

37 évesen minden nő elkezd az anyjára hasonlítani

„Olyan vagy mint az anyád", „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát" – szólnak a híres mondatok, amiket most a tudósok is alátámasztanak. A kutatók ugyanis kiderítették, hogy tényleg van egy kor, amikor minden nő elkezd úgy kinézni, mint az édesanyja. Mindez természetesen genetika és az öregedéssel együtt jár, de attól még nem kevésbé nehéz megszokni a gondolatot, hogy nem csak úgy hangzunk, mint anyánk, hanem a tükörből is ő néz vissza ránk egy bizonyos kor fölött. Ez a kor pedig a 37.

Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy egy az egyben a kiköpött másai leszünk jóanyáinknak, inkább úgy, hogy megjelenik rajtunk is az a bizonyos, ikonikus „családi ránc" vagy épp a szem alatti táskákra hajlamosabbak leszünk, ahogyan ő is

– mondja Dr. Anjali Mahto, bőrgyógyász tanácsadó és a Self London alapítója. Azaz ugyanúgy öregszünk, ahogyan az édesanyánk öregszik, csak ez egészen addig nem tűnik fel, amíg be nem lépünk abba a korba, amennyi ő volt, amikor mi kisgyerekként megjegyeztük arcvonásait. Az öregedés ellenszere pedig egyelőre nem létezik, így jobb ha megszokjuk, egyre többször fogjuk anyánkat látni saját arcvonásainkban 37 éves korunk felett.

A legfontosabb a megelőzés és a bőrünk védelme, ha nem szeretnénk örökölni a ráncokat is édesanyánktól.

Bőrünk védelme kiemelten fontos az öregedés elleni harcban

A szakértők szerint azonban van, amit tehetünk ellene: édesanyánk arcát használhatjuk egyfajta térképként és megnézhetjük, hogy nagy valószínűséggel hol fognak megjelenni a ráncaink a jövőben. Így már előre tehetünk azért, hogy ne alakuljanak ki a számunkra előnytelen redők.

„Az olyan életmódbeli tényezők, mint a napfény és a dohányzás, akár 80%-át is kiteszik a bőrünk öregedésének, ami azt jelenti, hogy még mindig nagy mértékben befolyásolhatod, mikor jelennek meg ezek az örökölt jelek. A leghatékonyabb megelőző intézkedés a napi, alapos széles spektrumú naptej használata, mivel az UV-sugárzás a természetes kollagén elsődleges pusztítója" – mondja Mahto, hozzátéve: