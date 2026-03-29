Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 29., vasárnap Auguszta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Fiatalító ételek: ezekkel a fogásokkal éveket letagadhatsz és még az alakodat is kímélik

recept diétás finomság lazac
Life.hu
Egyes ételek nemcsak táplálnak, de a bőrünkre is jótékony hatással vannak, vitamin- és antioxidáns-tartalmuk ugyanis segíthet lassítani az öregedés jeleit. Fiatalító ételeket gyűjtöttünk össze, amiket nemcsak te, hanem az egész család imádni fog.

A szépség nemcsak a kozmetikumokon múlik – az, amit a tányérunkra teszünk, legalább ilyen fontos szerepet játszik. A fiatalító ételek tele vannak olyan vitaminokkal, antioxidánsokkal és egészséges zsírokkal, amelyek belülről támogatják a bőr rugalmasságát, hidratáltságát és ragyogását. Ha tudatosan választunk, nemcsak az energiaszintünk nő, hanem a külsőnkön is látványos változást tapasztalhatunk. Az alábbi receptek nemcsak finomak, hanem igazi „beauty boostot” is adnak a szervezetnek.

Diétás és egyben fiatalító ételek
Forrás: Shutterstock

Fiatalító ételek, amik kívülről és belülről is támogatják a testedet

A fiatalító ételek titka abban rejlik, hogy tele vannak antioxidánsokkal, vitaminokkal és egészséges zsírsavakkal. Ezek az összetevők segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, amelyek a bőr öregedésének egyik fő okozói. Az olyan alapanyagok, mint az avokádó, a lazac vagy a bogyós gyümölcsök nemcsak hidratálják a bőrt, hanem támogatják a kollagéntermelést is, így a bőr feszesebb és ragyogóbb lehet.

A rendszeres fogyasztásuk nem csodát ígér egyik napról a másikra, de hosszú távon látványosan hozzájárulhat ahhoz, hogy frissebbnek, energikusabbnak és fiatalosabbnak érezzük magunkat – kívül és belül egyaránt.

Hideg uborkás avokádóleves

Avocado and Herb Infused Soup with Crunchy Vegetable Topping styled and decorated in rustic bowl
Forrás: Shutterstock

Hozzávalók (4 személyre):

  • 2 avokádó
  • 1 ek. citromlé
  • 1 kígyóuborka
  • 2 ek. száraz sherry
  • 2 mogyoróhagyma
  • 2 bögre csirkealaplé
  • 1 tk. só
  • 4 ek. natúr joghurt

A díszítéshez:

  • mentalevél

Elkészítés:

1.  Az avokádókat félbevágjuk, és eltávolítjuk a magjukat. A húsukat kivájjuk a héjból, durvára daraboljuk, és egy nagyobb keverőtálban botmixerrel pürésítjük. Megöntözzük a citromlével és a sherryvel, hozzáadjuk az apróra vágott uborkát és hagymát, majd a botmixerrel krémesre dolgozzuk.
2.  A pürét felöntjük az alaplével, habverővel alaposan összekeverjük, és a sóval ízesítjük. Letakarva a hűtőbe tesszük, és jéghidegen tálaljuk.
3.  Adagonként 1-1 evőkanál joghurttal, valamint friss mentalevelekkel díszítjük.
30 perc

Tipp: Az uborka gazdag vízben és antioxidánsokban, amelyek segítenek hidratálni és nyugtatni a bőrt. A benne található C-vitamin és szilícium támogatja a kollagéntermelést.

Guacamole diétásan

EL SEGUNDO, CA - JANUARY 30: Food editor Daniel Hernandez makes his spicy guacamole at the Los Angeles Times Test Kitchen in El Segundo, CA on Thursday, Jan. 30, 2025. (Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images)
Forrás: Los Angeles Times

Hozzávalók (1 adaghoz):

  • 1 paradicsom
  • 1 ek. vöröshagyma (apróra vágott vagy reszelt)
  • petrezselyemzöld
  • ½ citrom
  • ½ avokádó
  • bors

Elkészítés:

1. A paradicsomot leforrázzuk, lehúzzuk a héját, és a húsát apró kockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, és felaprítjuk.
2. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, és húsát kis darabokra vágjuk.
3. A petrezselymet leöblítjük, és összevágjuk.
4. A citromot alaposan megmossuk, lereszeljük a héját, és kinyomjuk a levét.
5. Az avokádót kettévágjuk, a magját kiemeljük, a húsát kikaparjuk a héjából, és villával péppé törjük. Rácsepegtetjük a citromlevet, hogy ne barnuljon meg.
6. A masszához keverjük a paradicsomot, a hagymát, a paprikát, a citrom héját és a petrezselymet. Sózzuk, borsozzuk, és fogyasztás előtt egy órára a hűtőbe tesszük.

30 perc

Tipp: Az avokádó gazdag E- és C-vitaminban, amelyek segítik a bőr hidratálását és támogatják a kollagéntermelést. Antioxidánsai védik a bőrt a korai öregedést okozó káros hatásoktól.

Spenótos-fetás lazaccal töltött rétes

Delicious strudel with salmon and spinach on table, closeup
Forrás: Shutterstock

Hozzávalók (2 személyre):

  • 30 dkg fagyasztott spenótlevél
  • ½ bögre feta sajt
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 tk. kakukkfű
  • ½ bögre olívaolaj(+ a kenéshez)
  • 2 csomag réteslap
  • 45 dkg lazac (2 db)

A szószhoz:

  • ½ bögre tejföl
  • ½ bögre kígyóuborka
  • 1 tk. friss kapor

Elkészítés:

1. Összekeverjük a felolvasztott, kinyomkodott, szárazra itatott spenótot a morzsolt fetával, az apróra vágott fokhagymával, a kakukkfűvel és az olívaolajjal.
2. Egy réteslapot megkenünk olajjal, ráteszünk még 3-4 réteslapot, mindegyiket megkenjük olajjal. Félretesszük a maradék réteslapokat.
3. Egy lazacfilét teszünk a réteslap rövidebb oldalára, rápakolunk a spenótos keverékből és becsomagoljuk a réteslappal. Fejjel lefelé sütőpapírra tesszük, megkenjük az olajjal és a tetejét bevágjuk három csíkban. A másik lazacfilével ugyanígy járunk el.
4. Betoljuk a 220 fokra előmelegített sütőbe, és 10-12 percig sütjük, amíg aranybarna lesz.
5. A tejfölös, uborkás mártogatóshoz kikeverjük a tejfölt a lereszelt uborkával és az apróra vágott kaporral. A halat a szósszal tálaljuk.

30 perc

Tipp: a lazac tele van omega-3 zsírsavakkal, D- és E-vitaminnal, valamint B-vitaminokkal, amelyek lelassítják az öregedési folyamatokat. Antioxidánsokat is tartalmaz, amik védik a sejteket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
