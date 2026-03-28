Fiatalodj 5 évet 2 hónap alatt! – Arcjógával az öregedés ellen

Judit áprilisban tölti a 61. életévét. Tíz évvel ezelőtt még frusztráltan néztél volna a tükörbe a helyében, ma viszont büszkén mondja magáról, hogy dögös hatvanasnak érzi magát – és örömmel nézegeti a saját fotóit. Szerinte ez az önszeretet minden nőnek jár. Tapasztalatból tudja, hogy az öregedés folyamata lassítható, és hisz benne, hogy te is ragyoghatsz természetes szépségedben – életkortól függetlenül. Az arcjóga hatása, hogy tényleg fiatalít és segít felvenni a kesztyűt az öregedéssel szemben.

Arcjóga gyakorlatok – Így csináld!

Arcjóga öregedés ellen? Igen!

Judit egész életében az emberi testtel foglalkozott: dolgozott testnevelőként, gyógytestnevelőként és fitneszedzőként is. Hat éve találkozott az arcjógával, ami azóta a hivatásává vált.

”Egy saját élmény indított el ezen az úton – meséli. – Genetikusan zártabb szemeim vannak, és 48 éves korom körül egy plasztikai sebész ismerősünk azt mondta: „Judit, 50 körül úgyis meg fogod műttetni a szemeidet.” Ettől kezdve gyakrabban nézegettem magam a tükörben, és azt láttam, hogy egyre zártabb lesz a tekintetem. 53 évesen végül megcsináltattam a felső szemhéjamat, de nem tetszett az eredmény. Nem is az volt a fő problémám az arcommal. Elkezdtem keresni, mit tehetek én magam a frissebb megjelenésért" – és így találtam rá az arcjógára.

Beiratkozott egy amerikai tanfolyamra, és már három hét után látványos változást tapasztalt. Fél éven belül oktató lett, ma pedig ő Magyarország első nemzetközi arcjógaoktatója és a Kortalan Szépség Akadémia alapítója.

”Azóta rengeteget változtam. A szám teltebb lett, harmonikusabb az arcom. Régen sosem használtam rúzst, ma már szívesen sminkelem az ajkaimat. Rájöttem, hogy nem a szemem miatt láttam magam idősebbnek, hanem az állkapcsom változása zavart. Ez is sokat javult az évek során."

„A rossz szokások miatt öregszik az arc”

Az arcjógát elsősorban 40 év felett ajánlja, de nincs felső korhatár. Ha napi 10 percet rászánsz, már néhány hónap alatt látványos változást érhetsz el.

”Az arcunkat nemcsak az idő formálja, hanem a szokásaink is – magyarázza. – Először oldjuk a feszültségeket, majd aktiváljuk a megfelelő izmokat. Ha megnézed a fiatalokat, sokuknál már most lefelé húzódik a száj széle. Ennek oka gyakran az úgynevezett „SMS-nyak”: a váll előreesik, a fej előretolódik, és ez az egész arcra hatással van."